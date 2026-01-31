ETV Bharat / state

আইন-নিয়মের তোয়াক্কা না করে অসহনীয় দুর্ভোগ তৈরি করা হচ্ছে, জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার

এসআইআর নিয়ে নানা অভিযোগ তুলে এর আগে একাধিক চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ আগামী সোমবার নয়াদিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে তিনি দেখাও করবেন৷

Mamata Banerjee
জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 31, 2026 at 9:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 31 জানুয়ারি: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) নিয়ে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি অভিযোগ করলেন, এই প্রক্রিয়ার জেরে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এবং এই হয়রানির কারণে রাজ্যে ইতিমধ্যেই 140 জনের মৃত্যু হয়েছে। আগামী 2 ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের ঠিক আগে, শনিবার এই তিন পাতার চিঠি পাঠিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, তিনি বাধ্য হয়েই ফের কলম ধরছেন কারণ রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে, তা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং নির্বাচনী বিধির পরিপন্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, কমিশনের এই কর্মসূচির কারণে সাধারণ মানুষের যে ব্যাপক হয়রানি ও যন্ত্রণা হয়েছে, তা নজিরবিহীন। মানবাধিকার এবং ন্যূনতম মানবিকতা — সব কিছুকে উপেক্ষা করেই এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

Mamata Banerjee
জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার (নিজস্ব ছবি)

তিনি উল্লেখ করেছেন, দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 8100 জন মাইক্রো-অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এই পর্যবেক্ষকদের না আছে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, না আছে এমন সংবেদনশীল কাজের অভিজ্ঞতা।

আইনি যুক্তি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন বা 1960 সালের ভোটার রেজিস্ট্রেশন রুলস অনুযায়ী মাইক্রো-অবজারভারদের এমন কোনও আইনি ক্ষমতা নেই। ভোটার তালিকা সংযোজন বা বিয়োজনের চূড়ান্ত ক্ষমতা আইনত ইআরও (ERO) এবং এইআরও (AERO)-দের হাতেই ন্যস্ত। সেখানে এই মাইক্রো-অবজারভাররা বেআইনিভাবে সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছে।

Mamata Banerjee
জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার (নিজস্ব ছবি)

চিঠিতে ত্রিপুরার প্রসঙ্গ টেনে এনে আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন মমতা। তিনি জানান, গত 10 জানুয়ারি একটি চিঠির মাধ্যমে ত্রিপুরা ক্যাডারের চার জন আইএএস অফিসারকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অভিযোগ, এই পর্যবেক্ষকরা এবং দিল্লির প্রতিনিধিরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছেন এবং কমিশনের পোর্টাল বা ‘এরোনেট’-এ (ERONET) ঢুকে তথ্য বিকৃত করছেন। মুখ্যমন্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই ‘ব্যাকডোর’ বা ঘুরপথে বিপুল সংখ্যক যোগ্য ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ছক কষা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দেশের অন্যান্য রাজ্যে এসআইআর চলছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা এবং কঠোর নিয়ম চাপানো হচ্ছে। নথিপত্র যাচাই থেকে শুরু করে পারিবারিক তথ্য — সব ক্ষেত্রেই বাংলাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই দ্বিচারিতা মেনে নেওয়া যায় না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।

Mamata Banerjee
জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মমতার (নিজস্ব ছবি)

চিঠির শেষে তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন, যাতে দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি মানুষের বিশ্বাস বজায় থাকে। উল্লেখ্য, এর আগে গত 20 নভেম্বর, 2 ডিসেম্বর এবং 4 জানুয়ারি কমিশনকে চিঠি দিয়েছিলেন মমতা। আগামী সোমবার কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের 48 ঘণ্টা আগে এই চিঠি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আরও পড়ুন -

  1. SIR-এর কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, আহত আরও এক
  2. 40 হাজার শুনানির নোটিশ দেওয়া বাকি, কোচবিহারে সময়ে শেষ হবে কি এসআইআর...

TAGGED:

GYANESH KUMAR
ECI
SIR
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.