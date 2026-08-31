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দলের প্রতীক ও তহবিল কার দখল থাকবে ? দ্রুত ফয়সালা চেয়ে নির্বাচন কমিশনে কড়া চিঠি মমতার

ভোটে হারার পর থেকে তৃণমূলে ভাঙন দেখা গিয়েছে । সিংহভাগ বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে পৃথক দল গঠনের দাবি করেছেন ঋতব্রত । এখন তিনিই বিরোধী দলনেতা ।

Mamata Banerjee
ফয়সালা চেয়ে কমিশনকে কড়া চিঠি মমতার (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2026 at 5:36 PM IST

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কলকাতা, 31 অগস্ট: বিধানসভা নির্বাচনের পর ঘাসফুল শিবিরে নান ভাগে বিভক্ত। জোড়াফুল প্রতীক এবং বিপুল তহবিলের অধিকার নিয়ে দুই শিবিরের আইনি ও রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি অব্যাহত। কথা ছিল, চলতি অগস্ট মাসের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসা করবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কমিশন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। প্রতিবাদে এবং দ্রুত নিষ্পত্তির দাবিতে কমিশনকে ফের কড়া ভাষায় চিঠি পাঠালেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে লেখা ওই চিঠিতে তৃণমূল নেত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "তাড়াতাড়ি বিচার করুন।"

বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক পরেই তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন দেখা যায়। দলের বেশ কয়েকজন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে পৃথক দল গঠনের দাবি করেন বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন এক অভাবনীয় মোড় নেয় যে, বর্তমানে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার পদে বসে রয়েছেন স্বয়ং ঋতব্রত। তবে পরে এ সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছ বিরোধী দলনেতা পদে ঋতব্রতর নিয়োগ অস্থায়ী । এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার সিঙ্গল বেঞ্চের উপর ছেড়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ।

এদিকে নতুন শিবির তৈরি হওয়ার পর থেকেই আসল তৃণমূল কংগ্রেস কে, তা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। দলের পরিচিত জোড়াফুল প্রতীক এবং যাবতীয় তহবিল বা ফান্ড কার দখলে থাকবে, তা নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয়। জল গড়ায় নির্বাচন কমিশনের দরবারে।

এই বিতর্কের সমাধানে গত 2 জুলাই নির্বাচন কমিশনের তরফে কালীঘাট এবং ঋতব্রত— উভয় শিবিরকেই নোটিশ পাঠানো হয়। নিজেদের দাবি এবং তার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বলা হয়। সেই নোটিশের প্রেক্ষিতে 6 জুলাই দুই শিবিরের তরফেই প্রাথমিক জবাব নির্বাচন সদনে পাঠানো হয়েছিল। এরপর ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় নথিপত্রও জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়।

জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে নথিপত্র পেশ করার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেই সময় কালীঘাট শিবিরের পক্ষ থেকে সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং সাগরিকা ঘোষ নির্বাচন কমিশনে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ জমা দেন। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় অন্য জায়গায়। ঋতব্রত শিবির নিজেদের প্রমাণ গোছানোর জন্য কমিশনের কাছে আরও কিছুটা অতিরিক্ত সময় দাবি করে । তীব্র বিরোধিতা করে কালীঘাট শিবির। বিপক্ষকে কেন বিনা কারণে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে, সেই প্রশ্ন তুলে গত 29 জুলাই প্রথমবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই চিঠির পরেও কেটে গিয়েছে গোটা অগস্ট মাস। বিরোধ নিষ্পত্তি করার যে সময়সীমা ধরা হয়েছিল, তা পার হয়ে গেলেও কমিশন কোনও রায় জানায়নি। বিষয়টি এখনও ঝুলেই রয়েছে। তাই আর কালক্ষেপ না করে দলের আসল মালিকানা, প্রতীক এবং ফান্ডের ফয়সালা যাতে অবিলম্বে করা হয়, সেই দাবিতে এবার দ্বিতীয়বারের জন্য সরাসরি কমিশনের দ্বারস্থ হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের মূল প্রতীক ও তহবিলের অধিকার এভাবে আইনি জটে আটকে থাকা তৃণমূলের কাছে যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই কোনও রকম বিলম্বকে প্রশ্রয় না দিয়ে কমিশন যাতে অতি দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, চিঠিতে সেই কথাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা । অপ্রয়োজনীয় কালক্ষেপ যে কোনওভাবেই তিনি মেনে নেনবে না, তা চিঠির বয়ান থেকেই স্পষ্ট।

TAGGED:

MAMATA LETTER TO ECI
TMC ON ELECTION COMMISSION
কমিশনকে কড়া চিঠি মমতার
তৃণমূল কংগ্রেস
MAMATA BANERJEE

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