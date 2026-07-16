যাঁরা যাওয়ার 21 জুলাইয়ের আগে চলে যান', কোয়েলের ইস্তফা-দলত্যাগের মাঝেই বিস্ফোরক মমতা

যাঁরা যাওয়ার 21 জুলাইয়ের আগে চলে যান', কোয়েলের ইস্তফা-দলত্যাগের মাঝেই বিস্ফোরক মমতা
বৃহস্পতিবার ফের ফেসবুক লাইভে আসেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "ইডি-সিবিআই-বিজেপির চাপের মুখে যাঁদের যাওয়ার, তাঁরা 21 জুলাইয়ের আগে চলে যান, লোটাকম্বল নিয়ে চলে যান।"
Published : July 16, 2026 at 9:14 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: কালীঘাট শিবিরে ভাঙন এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। রোজ নিয়ম করে কেউ না, কেউ দল ছাড়ছেন। অথবা ছাড়বেন বলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন ৷ দীর্ঘদিনের সঙ্গী কামারহাটির মদন মিত্র ইতিমধ্যেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে থাকা তৃণমূলে শিবিরে যোগ দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের ইস্তফার খবর প্রকাশ্যে আসে। ইস্তফা দেওয়ার পরেই তিনি বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে দেখাও করেছেন। শুধু কোয়েল মল্লিক নন, মণীশ গুপ্ত এবং তাপস চট্টোপাধ্যায়রা দল ছাড়ছেন । এমনই আবহে আবারও ফেসবুক লাইভে এসে একাধিক বিষয় মন্তব্য করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়ে বৃহস্পতিবার ভিডিয়ো বার্তা শুরু করেন মমতা ৷ দলের এই চূড়ান্ত সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে তাঁর স্পষ্ট কথা, "যাঁরা যাওয়ার, তাঁরা 21 জুলাইয়ের আগেই চলে যান।"
এই বছর 21 জুলাইয়ের পর থেকে তূণমূলের নতুন যাত্রা শুরু হবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। একের পর এক নেতার দলত্যাগের আবহে ভিডিয়ো বার্তায় রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দলবদলুদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "যদি আরও কারও যাওয়ার থাকে, বিজেপির চাপে, পুলিশের চাপে, কোর্টের চাপে, মাথানত করার চাপে, ইডি-সিবিআইয়ের চাপে, আইসি-ওসির চাপে, তাঁদের অনুরোধ করছি, যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিন, যাঁরা যাওয়ার তাঁরা 21 জুলাইয়ের আগে চলে যান। লোটা-কম্বল নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যান।"
ইতিমধ্যেই তৃণমূলের টিকিটে জয়ী 65 জনের বেশি বিধায়ক পা-বাড়িয়েছেন ঋতব্রত'র তৃণমূল শিবিরের দিকে। লোকসভায় দলের 28 জন সাংসদের মধ্যে 20 জনই 'এনসিপিআই' নামক ত্রিপুরার দলে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি, পদত্যাগ করেছেন রাজ্যসভার চার সাংসদ। আরও কিছু নেতা দল ছাড়তে পারেন বলে জল্পনা । তবে এতকিছুর পরও দলেপ দুর্বল হওয়ার তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন মমতা।
তিনি বলেন, "দয়া করে, আমরা যে দলটি তৈরি করেছি, তাকে কলঙ্কিত করবেন না। সংবিধান বলেই দিয়েছে, আপনারা যেতেই পারেন, তাতে আমরা একটুও দুর্বল হব না।" এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মমতাপন্থী তৃণমূল শিবিরকে 21 জুলাইয়ের কর্মসূচি করতে হবে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে। এই কর্মসূচিতে শহিদ পরিবারের সদস্যরা কোন দিকে যাবেন, তা নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েন শুরু হয়েছে।
মমতা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ওই সদস্যদের ঋতব্রত শিবিরের দিকে টেনে নেওয়া হতে পারে। মারাত্মক অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, "আমি শুনেছি, 21 জুলাইয়ের শহিদ পরিবারগুলোকে পুলিশ থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে, এদিকে নয়, ওদিকে যাও। বিজেপি স্পনসর্ড শিবিরের দিকে যাও। তাঁদের নাকি অনেক বড় উপহার দেওয়া হবে। আমরা বিগত 40 বছর তাঁদেরকে চাকরি দেওয়া থেকে শুরু করে, যেটুকু দেওয়ার সেটুকু দিয়েছি।"
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর কার্যত ভেঙেচুরে গিয়েছে মমতার হাতে তৈরি তৃণমূল। বিধায়কদের বেশিরভাগ অংশই বিদ্রোহী হয়ে আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। শুধু তাই নয়, বারবার নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবিও করছেন। এমনই আবহে আরও একবার ঘুড়ে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন মমতা ৷