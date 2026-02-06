ETV Bharat / state

রাজ্যে পেগাসাস নজরদারি ! জমি দিতে প্রস্তুত, আগে বিএসএফের এক্তিয়ার কমান: মমতা

মমতার অভিযোগ, আগে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করত, যা এখন পুরোপুরি বন্ধ ।

রাজ্যে পেগাসাস নজরদারি চালানোর অভিযোগ মমতার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 12:59 PM IST

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য জমি দিতে রাজ্য সরকার প্রস্তুত । কিন্তু তার বিনিময় শর্ত একটাই - কেন্দ্রকে বিএসএফের (BSF) এক্তিয়ার বৃদ্ধির 'একতরফা' সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে । বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এভাবেই কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 'বাংলা দখলের' চেষ্টা এবং পেগাসাস (Pegasus) বসিয়ে নাগরিকদের ওপর নজরদারির মতো বিস্ফোরক অভিযোগও আনলেন তিনি ।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অভিযোগ করেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসহযোগিতার কারণেই সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার কাজ আটকে আছে । বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিতর্কে অংশ নিয়ে সেই অভিযোগের কড়া জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী । বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, "আমরা কাকে জমি দিইনি ? সবটাই দিয়ে দেব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে ? তা আপনারা কী করতে আছেন ? বাংলাটাকে দখল করবেন ?" তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, কোল ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে সেল (SAIL), এসএসবি (SSB), বিএসএফ, সিআরপিএফ - সবাইকে জমি দিয়েছে রাজ্য ।

এরপরই বিএসএফের এক্তিয়ার বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে আলটিমেটাম দেন মমতা । তিনি বলেন, "বর্ডারে জমি চেয়েছে - দিয়েছি । বর্ডারের নিয়ম ছিল 15 কিলোমিটারের মধ্যে বিএসএফ ঢুকতে পারে, আর এখন 50 কিলোমিটার ঢুকে জনগণের ওপর অত্যাচার করছেন । আমি অত্যাচার করতে দেব না ।"

কেন্দ্রের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, "যা জমি দিয়েছি আগে কাজ কমপ্লিট করুন, বাদবাকি জমিও আমরা দিয়ে দেব । আপনাদের জমির জন্য প্রবলেম হবে না, বাট চেঞ্জ ইয়োর রুল ফার্স্ট - দ্যাট 15 কিলোমিটার, নট 50 কিলোমিটার (কিন্তু আগে আপনাদের নিয়ম বদলান, ওটা 15 কিমি হবে, 50 কিমি নয়)।"

নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, আগে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করত, যা এখন পুরোপুরি বন্ধ । মমতা বলেন, "আমি আপনাদের বলি, কেন এখন আমাদের কোনও ডেটা শেয়ার করা হয় না । আগে বাইরে থেকে কেউ এলে কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট, এভিয়েশন ডিপার্টমেন্ট, রেল ডিপার্টমেন্ট - যাদের সঙ্গে বর্ডার কানেক্টেড, তাদের ডিটেইলস ডেটা আপনারা আমাদের পুলিশকে শেয়ার করতেন; আমরা অ্যাকশন নিতাম । এখন 1 বছর সেটা বন্ধ। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বারবার ওই মিটিংয়ে বলেছি, তারপরেও উনি ডেটা শেয়ার করেন না।"

এদিনের বক্তৃতায় সবথেকে চাঞ্চল্যকর অভিযোগটি ছিল নজরদারি সংক্রান্ত । মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি রাজ্যের জমি দখল করে সেখানে বসে সাধারণ মানুষের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে । এমনকি মহাত্মা গান্ধি স্ট্যাচুর কাছেও আমাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর কথায়, "মেশিন লাগিয়ে হেডকোয়ার্টারে বসে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে শুরু করে এভরিহয়ার পেগাসাসের মেশিন লাগিয়েছেন, যাতে আপনারা কারও কোনও অধিকার যাতে না-থাকে, কেউ কেউ যাতে কারও সঙ্গে কথা বলতে না-পারে । " তিনি আরও অভিযোগ করেন, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী - অনেকেই রাজ্যের বহু জমি দখল করে রেখেছে, অথচ সেই হিসাব কেউ দেয় না ।

এদিন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অনুপ্রবেশ এবং রাজ্যের ডেমোগ্রাফি বদল নিয়ে সরব হলে, মুখ্যমন্ত্রী তার পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তিনি বলেন, বিজেপি শুধু 'অনুপ্রবেশ' শব্দটাই বোঝে, কিন্তু সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, "সীমান্তে অতিরিক্ত কড়াকড়ির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে ।" বিজেপির 'অনুপ্রবেশ তত্ত্ব'কে সংকীর্ণ রাজনীতি বলে কটাক্ষ করেন তিনি ।

