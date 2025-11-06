যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি এটা করব না: মমতা
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার বললেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : November 6, 2025 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করছেন, ততক্ষণ তিনি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করবেন না । বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় এই বার্তা দিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ সংক্রান্ত সমস্ত জল্পনায় ইতি টানলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভবানীপুরের 77 নম্বর বুথের বিএলও অমিতকুমার রায়ের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ফর্ম পৌঁছে যাওয়া ঘিরে গত বুধবার থেকেই চর্চা চলছিল ৷
বুধবার সকাল 10টার কিছু পরে অমিতকুমার রায় 30বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছন । হাতে ছিল এসআইআরের জন্য নির্ধারিত এন্যুমারেশন ফর্ম । রাতের মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, মুখ্যমন্ত্রী নাকি নিজে হাতেই বিএলও-র কাছ থেকে ফর্ম গ্রহণ করেছেন । সেই খবর ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক এবং রাজনৈতিক তরজা ।
অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী নিজের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে জানান, "গতকাল দায়িত্বপ্রাপ্ত BLO আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করতে । কর্মসূত্রে, আমার রেসিডেন্স অফিসে এসে – রেসিডেন্সের ক'জন ভোটার জেনেছেন এবং ফর্ম দিয়ে গেছেন । যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করিনি এবং করবও না ।"
তিনি আরও লেখেন, "বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে যে, 'আমি বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের হাতে BLO-র কাছ থেকে এন্যুুমারেশন ফর্ম গ্রহণ করেছি !' এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার ।"
উল্লেখ্য, 4 নভেম্বর থেকে সারা রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া । সাধারণ মানুষের মধ্যে এন্যুমারেশন ফর্ম নিয়ে নানা প্রশ্ন ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । একদিকে নির্বাচন কমিশন বলছে, ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্যই এই পদক্ষেপ, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এর আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে ।
তৃণমূলের তরফে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে মঙ্গলবার রাজপথে নেমেছিলেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, "এসআইআর-এর নাম করে ঘুরপথে নাগরিকত্ব কাড়ার চেষ্টা হচ্ছে । আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব । বাংলার প্রতিটি মানুষের পাশে আছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷" অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, একজন বৈধ নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলে আন্দোলন দিল্লি পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবেন তিনি । এই আবহেই গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বিএলও-র পৌঁছে যাওয়ায় রাজনৈতির মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয় ৷