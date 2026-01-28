মিথ্যে বলেছেন মোদি! 'আমাদের চাপেই বাংলা পেয়েছে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা: মমতা

মিথ্যে বলেছেন মোদি! 'আমাদের চাপেই বাংলা পেয়েছে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা: মমতা
মমতা বলেন, সব মিথ্যে ৷ পাঁচ বস্তা বই পাঠিয়েছিলাম দিল্লিকে । ওরা বাংলাকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল ৷
Published : January 28, 2026 at 2:48 PM IST
সিঙ্গুর, 28 জানুয়ারি: রাজ্য সফরে এসে বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার কৃতিত্ব নিজেরাই নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি বলেছিলেন, "বাংলা ভাষাকে আমরাই ধ্রুপদী ভাষার সম্মান দিয়েছি ৷" তাঁর এই বক্তব্যকে সর্বৈব মিথ্যে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে তাঁর সরকারের চাপেই বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র ৷
প্রধানমন্ত্রীর নাম না-করেই এদিন মমতা বলেন, "একজন মানুষ এখানে এসে বলে গেলেন ৷ আমি তাঁর চেয়ারকে গালাগালি দিচ্ছি না ৷ ওই চেয়ারে একজন গেলে আর একজন আসেন ৷ তিনি বললেন, ধ্রুপদী ভাষাকে তাঁরাই স্বীকৃতি দিয়েছেন ৷ সব ঝুট হ্যায় ঝুট । পাঁচ বস্তা বই পাঠিয়েছিলাম দিল্লিকে । বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা আপনারা দেননি । আমরা তার জন্য দাবি করেছিলাম । রিসার্চ টিম তৈরি করেছিলাম । আমাদের চাপে বাধ্য হয়ে আপনারা বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিয়েছেন ৷ আপনারা তো বাংলা ভাষায় কথা বললেই মারেন ৷ আমরা তা করি না ৷"