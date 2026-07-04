রিক্সায় দাঁড়িয়ে হলেও একুশে জুলাইয়ের প্রোগ্রাম হবেই: মমতা

রিক্সায় দাঁড়িয়ে হলেও একুশে জুলাইয়ের প্রোগ্রাম হবেই: মমতা
পুলিশ 21 জুলাইয়ের সভার অনুমতি দিচ্ছে না ৷ কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ফেসবুক লাইভে জানান, রিক্সায় দাঁড়িয়ে হলেও প্রোগ্রাম হবেই ৷
Published : July 4, 2026 at 6:16 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: ফেসবুক লাইভে এসে একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে কড়াবার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এবার সমাবেশের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের এই শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান যে বাতিল হচ্ছে না, তা শনিবার বিকেলে স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। তৃণমূল নেত্রীর কড়া হুঁশিয়ারি, পুলিশ অনুমতি না-দিলে প্রয়োজনে রিক্সায় দাঁড়িয়ে হলেও একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচি পালিত হবে।
প্রতিবছর ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই একুশে জুলাইয়ের মূল মঞ্চ বাঁধা হয়। কিন্তু এবার সেই চেনা ছবিতে আচমকাই বাধা পড়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের এই মেগা ইভেন্টের জন্য এবার নির্দিষ্ট ওই জায়গায় পুলিশ অনুমতি দেয়নি ৷ পরিস্থিতি রীতিমতো জটিল আকার ধারণ করেছে ৷ গত, রবিবার একুশে জুলাইয়ের সভার জন্য শাসকদলের কয়েকজন নেতা ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ফিতে দিয়ে মাপামাপি করতে গিয়েছিলেন ৷ পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এই নিয়ে কটাক্ষ করার পর পুলিশের তরফ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হয় ৷ এই সার্বিক টানাপোড়েনের মাঝেই শনিবার মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
আজ ফেসবুক লাইভে এসে পুলিশের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ, পুরো বিষয়টির পিছনে চক্রান্ত রয়েছে ৷ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৃণমূলের কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা চলছে। তবে সমস্ত বাধা পেরিয়েই যে এবার শহিদ তর্পণ হবে, সে কথা মনে করিয়ে দেন তিনি।
নিজের বক্তব্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একুশে জুলাই হবে শহিদ স্মরণে। আমরা অনুমতি চেয়েছি, আমাদের কোনও কর্মসূচিতে পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। একবার ভাবুন তো কেন, ইমাজিন করা যায়...৷ পুলিশ কখনও বলতে পারে যে, আপ টু অগস্ট নো ব়্যালি উইল বি অ্যালাউড ইন কলকাতা সেন্ট্রাল অ্যান্ড নর্থ (কল্পনা করুন... পুলিশ কখনও বলতে পারে, মধ্য থেকে উত্তর কলকাতায় অগস্ট পর্যন্ত কোনও ব়্যালির অনুমতি নেই)। আরে এ আবার কি কথা, এ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ ? গায়ের জোরে অর্ডার ? এখানে কোনও 144 নেই, কমিউনাল রাইটসের (সাম্প্রদায়িক হিংসা) কোনও সম্ভাবনা নেই, তো কেন করছেন এসব ? শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের প্রোগ্রামটাকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য?"
এরপরই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, "শুনুন, রিক্সায় দাঁড়িয়ে হলেও প্রোগ্রাম আমাদের হবেই ৷ আপনারা ট্রেনে আসতে দেবেন না, বাসে আসতে দেবেন না, বেরতে দেবেন না, আমি সব কারসাজি জানি।" বক্তব্যে দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আত্মবিশ্বাসের বার্তা দেন তিনি ৷ সমস্ত প্রশাসনিক বাধা ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে এই সমাবেশ সফল করার ডাক দিয়েছেন নেত্রী।
আবেগঘন বার্তায় তিনি বলেন, "কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখুন, হৃদয় যখন নাড়া দেয় না, কোনও বাধাই মানে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাতেই, 21 জুলাই হবে ৷ বাঁধ ভেঙে দাও... বাঁধ ভেঙে দাও... বাঁধ ভেঙে দাও ভাঙো, সন্ত্রাসের বাঁধ ভাঙো, শহিদ স্মরণে এসো... ৷ কোনখানে আসবেন, সেটা আমরা পুলিশকে অনুমতি চেয়েছি ৷ তা পেলে আপনাদের জায়গাটা জানিয়ে দেব।"
নেত্রীর এই বার্তার পর তৃণমূল শিবিরের অন্দরে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ, পুলিশ নতুন কোনও জায়গার অনুমতি দেবে কি না, আপাতত সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।