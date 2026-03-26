'রামনবমীতে হিংসার দায় BJP আর কমিশনের', দুবরাজপুর থেকে তোপ মমতার

'রামনবমীতে হিংসার দায় BJP আর কমিশনের', দুবরাজপুর থেকে তোপ মমতার
বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভার প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ির সমর্থনে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেখান থেকে বিজেপিকে তোপ তৃণমূল নেত্রীর ৷
Published : March 26, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 9:04 PM IST
দুবরাজপুর, 26 মার্চ: রামনবমীতে হিংসার ঘটনা ঘটলে তার দায় BJP ও নির্বাচন কমিশনের ৷ বীরভূমের দুবরাজপুরের সভা থেকে বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি SIR নিয়ে ফের কমিশনকে তোপ দাগেন তিনি ৷
জনসভা থেকে মমতা বলেন, "রামনবমীতে আমি কোনও কর্মসূচি রাখিনি, আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। রাজ্যে রামরবমীকে ঘিরে অশান্তি হলে, তার দায় বিজেপি এবং কমিশনের ৷"
বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভার প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ির সমর্থনে খয়রাশোলের গোষ্ঠ মাঠে জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সভা পরিচালনা করেন দলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল । ছিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় ও বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল ৷ এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন, বোলপুর বিধানসভার প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ, রামপুরহাটের প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুরের প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ, সাঁইথিয়ার প্রার্থী নীলাবতী সাহা-সহ কোর কমিটির অন্য সদস্যরা ৷ তবে আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় দেখা যায়নি বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখকে ৷
এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "টাকার জন্য যারা দেশ বিক্রি করে দেয়, আবার বড় বড় কথা । মুখ খোলাবেন না, বীরভূম থেকেও বিজেপি নেতাদের কাছে কত যায়, তা জানি । ভণ্ড তপস্বী।"
এরপরেই বিজেপিকে 'বেলাইন' করার ডাক দেন মমতা । নাম না-করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, "নোটবন্দি, আধার কার্ড, SIR-এর জন্য লাইন । ব্যাঙ্কের 15 লাখ টাকা, বছরের 2 কোটি চাকরি দেবে বলেছিল ৷ গ্যাস বেলুন এখন গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, দু'দিন পর গ্যাস পাবেন কি না জানি না ৷ আবার ওই উনুন, গরুর গাড়ি ৷ তাই BJP-কে বেলাইন করুন।"
পাশাপাশি SIR নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কার কার নাম গিয়েছে তালিকা দাও ৷ আমাকে তো আপিল করাতে হবে মানুষকে ৷ কেন দিচ্ছো না ? আমাদের লড়াইয়ের পর কিছুজনের নাম তালিকায় উঠেছে ৷ ভয় পাবেন না, আমার আইনজীবী আপনাদের জন্য লড়বে । ওরা এখন ধান্দা করছে রাষ্ট্রপতি শাসন করার । তুমি মেঘের আড়াল থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন করলেও আমি একাই একশো ৷"
রামনবমীতে অশান্তির আশঙ্কা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে BJP ও ভ্যানিশ 'ওয়াশিং মেশিনের' দায়িত্ব ৷ কোনও রকম হিংসা হলে, দুর্ঘটনা হলে দায় ওদের ৷ আমার এখন ক্ষমতা নেই । তাই রামনবমী ভালোভাবে পালন করবেন ৷ আমাকে কোনও দোষ দিতে পারবেন না ৷ কারণ আমি রামনবমীতে কোন কর্মসূচি রাখিনি ৷"
এদিকে আজকের সভায় কাজল শেখ অনুপস্থিত থাকায় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ জেলার রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, অনুব্রতর সঙ্গে যে কাজলের সম্পর্ক যে খুব একটা ভালো নয়, তা এখন সবার কাছেই পরিষ্কার ৷ এমনকী, গত রবিবার বোলপুরের তৃণমূলের কার্যালয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে কোর কমিটির বৈঠক হয় ৷ সেখানেও উপস্থিত ছিলেন না কাজল শেখ ৷
যদিও অন্য অংশের মত ভিন্ন ৷ তাঁদের বক্তব্য, যেহেতু কাজল শেখ হাঁসন কেন্দ্রের প্রার্থী সেই কারণে জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন তিনি ৷ সেই কারণে নিজের কেন্দ্র ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছেন না কাজল শেখ ৷