ETV Bharat / state

2টো প্রদর্শনীর জন্য সিবিআই হয়েছিল, তাই আঁকা বিক্রি না-করে উপহার দিই: মুখ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানেই তিনি এই কথা বলেন৷

MAMATA BANERJEE
বইমেলার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 22, 2026 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 জানুয়ারি: "আমার একমাত্র রোজগার বইয়ের রয়্যালটি। আমি আঁকা বিক্রি করি না, উপহার দিই। কারণ, দু’টো প্রদর্শনী করেছিলাম, তার জন্য আমার পিছে সিবিআই-ও হয়েছিল।" বৃহস্পতিবার সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

এদিন বইমেলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ছবি আঁকার শুরুর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। তিনি জানান, তিনি প্রথাগতভাবে আঁকা শেখেননি, সবই তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন বা 'ইনোভেটিভ' প্রয়াস। ক্যানভাসে তাঁর এই আঁচড় কাটার অভ্যেসকে যিনি বা যাঁরা সবথেকে বেশি উৎসাহ দিয়েছিলেন, এদিন তাঁদের কথা স্মরণ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি লিখে বা এঁকে ফেলে দিতাম। তখন শুভাদা (শুভাপ্রসন্ন) এবং সুব্রতদা (প্রয়াত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়) আমাকে বারণ করতেন। তাঁরা বলতেন, ফেলে দিস কেন? এগুলো রেখে দিতে পারিস না? ওগুলো ক্যানভাসে আঁক।" তাঁদের সেই উৎসাহেই তিনি ক্যানভাসে রং-তুলির কাজ শুরু করেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু সেই শিল্পকর্ম মানুষের সামনে আনার অভিজ্ঞতা যে সুখকর ছিল না বলেই জানান মমতা। তিনি জানান, মানুষের উপকারের কথা ভেবে তিনি তাঁর ছবির দু’টি প্রদর্শনী করেছিলেন। সেই ছবি বিক্রির পুরো টাকাটাই তিনি দান করেছিলেন কোভিড ত্রাণে, স্প্যাস্টিক সোসাইটি বা বিভিন্ন এনজিও-কে। নিজের জন্য এক পয়সাও নেননি। কিন্তু সেই সমাজসেবামূলক কাজের জেরেও তাঁকে সিবিআই-এর বাধার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওই ঘটনার পর থেকে আমার নিজের প্রতি নিজের একটা লাঞ্ছনা ও অপমান বোধ হয়। তাই এখন আমি আর ছবি বিক্রি করি না।" তবে ছবি আঁকা তিনি ছাড়েননি। এখন সার্কিট হাউজে বা বিদেশ সফরে গেলে হাতের কাছে ক্যানভাস পেলেই তিনি ছবি আঁকেন এবং সেই ছবিগুলো বিশিষ্টজনদের উপহার হিসেবে দিয়ে আসেন।

ছবির পাশাপাশি এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বই লেখা ও সাহিত্যচর্চার কথাও। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সাংসদ হিসেবে পাওয়া পেনশন বা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্য বেতন, এর কোনোটাই তিনি নেন না। গত 15 বছরে বা তারও বেশি সময়ে তিনি সরকারের থেকে কোনও অর্থ গ্রহণ করেননি। তাঁর সংসার চলে একমাত্র বই বিক্রির রয়্যালটির টাকায়। ব্যস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচির ফাঁকে, বিশেষ করে হেলিকপ্টার বা বিমানে যাতায়াতের সময়েই তিনি লেখালেখি করেন। টাইপ করা লেখার চেয়ে হাতে লেখার স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই বারবার তুলে ধরেন তিনি।

এবারের বইমেলায় তাঁর লেখা ও সম্পাদিত মিলিয়ে মোট ন’টি বই প্রকাশিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দেড়শোর গণ্ডি পার করছে। তবে উৎসবের আলোর রোশনাইয়ের মাঝেও, এদিন তাঁর গলায় বারবার ফিরে এসেছে ছবি আঁকা নিয়ে সেই পুরনো তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা, যা বুঝিয়ে দেয় - শিল্পী হিসেবে পাওয়া সেই অপমান আজও তিনি ভোলেননি।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

CBI
PAINTINGS
EXHIBITIONS
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.