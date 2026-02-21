মাছ-মাংস খাওয়া নাকি শাড়ি পরা বন্ধ করে দেবেন? দিল্লি থেকে এসে বাংলা দখল করা যায় না: মমতা

মাছ-মাংস খাওয়া নাকি শাড়ি পরা বন্ধ করে দেবেন? দিল্লি থেকে এসে বাংলা দখল করা যায় না: মমতা
ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গায়ের জোরে বা ধমক-চমক দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি ও অস্মিতাকে করায়ত্ত করা সম্ভব নয় ।
Published : February 21, 2026 at 7:10 PM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দেশপ্রিয় পার্কের ভাষা স্মরণবেদি থেকে দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার বিকেলে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, গায়ের জোরে বা ধমক-চমক দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি ও অস্মিতাকে করায়ত্ত করা সম্ভব নয় ।
মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "দিল্লি থেকে এসে বাংলা দখল করা যায় না, আগে বাংলাকে চিনতে হয় । যাঁরা বাংলার মাটি-মানুষ আর সংস্কৃতিকে চেনেন না, তাঁরা এখানে এসে কী করবেন ? মাছ খাওয়া, মাংস খাওয়া নাকি শাড়ি পরা বন্ধ করে দেবেন ?"
এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বাঙালির আবেগ ও লড়াইয়ের ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেন । তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি মানে কেবল একটি ক্যালেন্ডারের তারিখ নয়, একুশে মানে মানবিকতা এবং সব ভাষার সংহতির এক দর্পণ । 1950 সালে সংবিধান প্রনয়ণকাল থেকেই বাংলা ভাষা যে অষ্টম তফশিলভুক্ত এবং স্বীকৃত, সেই ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলা ভাষা কারও দয়ায় আসেনি ।
কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তিনি সরব হন ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে । মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দশ বস্তা গবেষণামূলক নথি দিল্লিতে পাঠানো সত্ত্বেও বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি । তাঁর কথায়, "বাংলায় কি সাহিত্যিক নেই ? বাংলায় কি সংস্কৃতিপ্রবণ মানুষ নেই ? কেন বাংলাকে এত অসম্মান করা হয় ?" কয়েকদিন আগে রাজ্যে এসে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে নিজেদের কৃতিত্বের কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । মনে করা হচ্ছে এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারই জবাব দিলেন ।
সামনেই বিধানসভা নির্বাচন । বিধানসভা নির্বাচনের আগে আজকের ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শুধু সংস্কৃতিক দিক থেকে নয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও । আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অত্যন্ত আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন । দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে 'একনায়কতন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করে তিনি অভিযোগ করেন, বাংলা ভাষায় কথা বললে অনেককে ‘অনুপ্রবেশকারী’ তকমা দিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে । তিনি প্রশ্ন তোলেন, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে কেন নির্দিষ্ট একটি ভাষার মানুষের ওপর বুলডোজার চালানো হবে বা তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখানো হবে ? কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "গায়ের জোরে আর যাই হোক, আম গাছে কখনও আমড়া হয় না । মানুষের হৃদয় জয় করতে হলে আগে মানুষকে ভালোবাসতে শিখতে হয় ৷"
এদিনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জোটবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়ে বলেন, "একুশে মানেই লড়াই, আর একুশে মানেই অঙ্গীকার । জান দেব তবু মান দেব না ৷" তিনি বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসনকে ‘দুর্যোধন-দুঃশাসনের’ শাসনের সঙ্গে তুলনা করে স্বৈরাচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান । তাঁর মতে, বাংলার মাটিতেই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং নেতাজির মতো মনীষীরা জন্মেছেন, যাঁরা শিখিয়েছেন শিরদাঁড়া উঁচু করে বাঁচতে । দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি টিপ্পনি কাটেন, "আমরা মানুষের কাছে, দেশমাতৃকার কাছে মাথা নত করি; দিল্লির লাড্ডুদের কাছে মাথা নত করি না ৷"
বক্তব্যের শেষে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার প্রতিটি জনজাতি ও ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ঐক্যের বার্তা দেন । রাজবংশী, কামতাপুরি, অলচিকি থেকে শুরু করে নেপালি ও হিন্দি - সমস্ত ভাষার প্রতি তাঁর সরকারের সমান শ্রদ্ধার কথা তিনি পুনরায় ব্যক্ত করেন । অনুষ্ঠান শেষে ইন্দ্রনীল সেনের কণ্ঠে রাজ্য সংগীতের সুরের মূর্ছনায় এক আবেগঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে ।