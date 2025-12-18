ETV Bharat / state

বাণিজ্য সম্মেলনে জিএসটি নিয়ে মমতার প্রশ্নের মুখে অমিত মিত্র

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার শেষ বাণিজ্য সম্মেলন হল রাজ্যে। জিএসটি নিয়ে বলতে গিয়ে শিল্প সম্মেলনে নিজের অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকেই প্রশ্নের মুখে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

mamata-banerjee-questions-amit-mitra
জিএসটি নিয়ে মমতার প্রশ্নের মুখে অমিত মিত্র (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: শিল্প সম্মেলনের জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চে এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল বৃহস্পতিবারের কলকাতা। কেন্দ্রের জিএসটি নীতির কড়া সমালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করলেন নিজেরই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এবং বর্তমান প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রকে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট প্রশ্ন, জিএসটি চালু করার সময় যে সুফলের কথা বলা হয়েছিল, বাস্তবে তার উল্টোটা কেন হচ্ছে ? কেন রাজ্যকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ?

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার শেষ বাণিজ্য সম্মেলন হল রাজ্যে। এদিন ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের শেষ 'বিজনেস কনক্লেভ'-এ উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের বহু শিল্পপতি। সেই ভরা সভাতেই মুখ্যমন্ত্রী জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, "রাজ্যগুলোর হাতে এখন নিজস্ব কর বসানোর কোনও ক্ষমতাই নেই ৷ দেশে এখন একটাই কর—জিএসটি ।"

Business and Industry Conclave 2025
মমতার প্রশ্নের মুখে অমিত মিত্র (ইটিভি ভারত)

এরপরেই মঞ্চে উপস্থিত অমিত মিত্রের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অমিত মিত্র আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে একীভূত কর কাঠামো রাজ্যের জন্য ভালো হবে ৷ কিন্তু এখন ওনাকেই ব্যাখ্যা দিতে হবে, কেন জিএসটি'র নাম করে রাজ্যের টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে ? কেন আমার রাজ্যের 20,000 কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে ?"

মুখ্যমন্ত্রীর এই আচমকা প্রশ্নে সভাগৃহে সাময়িক নিস্তব্ধতা নেমে আসে ৷ নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে অমিত মিত্র জানান, পার্লামেন্টের রিপোর্ট অনুযায়ী জিএসটি ব্যবস্থায় প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকার জালিয়াতি বা ফ্রড ধরা পড়েছে। অর্থাৎ, পদ্ধতিগত ত্রুটির দিকেই তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন।

Business and Industry Conclave 2025
বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ইটিভি ভারত)

কিন্তু এই উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট হতে দেখা যায়নি। তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "আপনি বলছেন 2 লক্ষ কোটি টাকা। কে জানে আসলে কত লক্ষ কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে ৷ আপনি আমাকে সোজাসুজি বলুন—জিএসটি থেকে রাজ্যের লাভ হচ্ছে, নাকি ক্ষতি ?" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অমিত মিত্রের পরামর্শ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো (Cooperative Federalism) বজায় রাখার স্বার্থেই একসময় জিএসটি বিলে সমর্থন জানিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে টানাপোড়েনের জেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন মনে করছেন সেই সিদ্ধান্ত 'ভুল' ছিল। প্রায় এক মাস আগেও তিনি প্রকাশ্যে এই ভুলের কথা স্বীকার করেছিলেন।

mamata-banerjee-questions-amit-mitra
বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ বাণিজ্য সম্মেলন (ইটিভি ভারত)

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, আইজিএসটি (IGST) বা আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের কর আদায়ের পুরো টাকাই প্রথমে কেন্দ্রের কোষাগারে যায়। সেখান থেকেই রাজ্যের পাওনা মেটাতে ইচ্ছেকৃতভাবে দেরি করা হচ্ছে ৷ তবে শিল্পপতিদের সামনে দাঁড়িয়ে খোদ নিজের উপদেষ্টাকেই এভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং কৈফিয়ত তলব করা রাজ্যের প্রশাসনিক ও নীতিগত অবস্থানে এক নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে ৷

TAGGED:

MAMATA SLAMS CENTRE OVER GST
MAMATA REGRETS OVER GST SUPPORT
BUSINESS AND INDUSTRY CONCLAVE 2025
মমতার প্রশ্নের মুখে অমিত মিত্র
MAMATA ON GST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.