ETV Bharat / state

ইমনের কণ্ঠে 'উন্নয়নের পাঁচালি'তে মমতার 15 বছরের কাজের খতিয়ান

এই গানটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছনোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 'উন্নয়নের পদাবলী' শীর্ষক একটি রিপোর্ট কার্ডের প্রতীকী উদ্বোধন করেন তিনি ।

ETV BHARAT
ইমনের কণ্ঠে 'উন্নয়নের পাঁচালি'তে মমতার 15 বছরের কাজের খতিয়ান (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 2, 2025 at 3:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: রাজ্য সরকারের প্রায় দেড় দশকের পথচলাকে স্মরণীয় করে রাখতে অভিনব অনুষ্ঠান নবান্ন সভাঘর । 'উন্নয়নের 15 বছরের খতিয়ান' পেশ করার পাশাপাশি এদিন 'বাংলার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার'-এ সুরের জাদুতে পরিবেশিত হল 'উন্নয়নের পাঁচালি'।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এবং ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও বিডিও-সহ সমস্ত প্রশাসনিক আধিকারিকরা । এদিনের মূল আকর্ষণ ছিলেন শিল্পী ইমন চক্রবর্তী ও তাঁর দলের পরিবেশিত গান, যা সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজগুলোকে পাঁচালির ছন্দে বেঁধেছে ।

ঐতিহ্যের মোড়কে উন্নয়নের বার্তা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন তাঁর বক্তব্যে বাংলার পুরনো দিনের সন্ধ্যার ছবি তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "আগে আমাদের মা-ঠাকুমারা পাঁচালি গাইতেন সন্ধ্যাবেলায় বসে । সেই পাঁচালির মধ্যে দিয়ে মানুষের ঘরের ভাষা, মাটির ভাষা শুনতে পাওয়া যেত । এখন সেই যুগ প্রায় উঠে গেছে । কিন্তু আমরা আগের দিনের সেই গৌরবকে গৌরবান্বিত করবার জন্য পাঁচালি আকারে একটা ছন্দ বেঁধেছি ।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের স্পন্দন নজরুল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদী, বাউল ও কীর্তনের স্পন্দন । সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়েই আমরা ভেবেছি এবং ইমন ও তাঁর টিম এই গানটি পরিবেশন করছে ।"

রিপোর্ট কার্ড ও দায়বদ্ধতা

এদিন মুখ্যমন্ত্রী 'উন্নয়নের পদাবলী' শীর্ষক একটি রিপোর্ট কার্ডের প্রতীকী উদ্বোধন করেন । সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পংক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ।"

সরকারের মেয়াদের হিসেব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, "মে মাস এলে আমাদের 15 বছর সম্পূর্ণ হবে । এখন 14 বছর 6 মাস । তার মধ্যে আমরা একটা উন্নয়ন পাঁচালি করেছি । জনগণের কাছে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা থাকে । আমরা কী বলেছিলাম, কতটা করতে পারলাম - সেটা মানুষের কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার ব্যাপার থাকে ।"

তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যে, আগামী সাতদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট কার্ডটি তৈরি করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে । এই রিপোর্ট কার্ডটি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালি - এই ছয়টি ভাষায় প্রকাশিত হবে, যাতে পাহাড় থেকে জঙ্গলমহল, সব অংশের মানুষ তা পড়তে পারেন ।

'সরকার মানে পাশে দাঁড়ানো'

অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত একটি বিশেষ ভিডিয়োচিত্রে গত 15 বছরে বাংলার রূপান্তরের গল্প তুলে ধরা হয় । সেখানে দেখানো হয়, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড এবং 'জয় জোহর'-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে । ভিডিয়োর ধারাভাষ্যে বলা হয়, একজন ব্যক্তির জীবন থেকে শুরু করে পরিবার, পাড়া এবং অঞ্চল - ধাপে ধাপে এই উন্নয়ন গোটা রাজ্যের প্রগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে ।

ভিডিয়ো এবং বক্তব্যের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এদিন একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা দেন । তিনি বলেন, "সরকার মানে শুধু বড় শাসন নয়, সরকার মানে পাশে দাঁড়ানো ।" বাংলার নারীশক্তির ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, নারীরা আজ আর পিছিয়ে নেই, তাঁরা 'অপরাজিতা'।

সুরের মূর্ছনায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

অনুষ্ঠানের শুরুতে গায়িকা ইমন চক্রবর্তী ও তাঁর দল 'উন্নয়নের পাঁচালি' পরিবেশন করেন । গানের সুরে সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী ইমনের দলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আমাদের সময়টা দেওয়ার জন্য । এই পাঁচালি বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে, সবাই মনে রাখবে ।"

মুখ্যমন্ত্রী বাংলার সকল মানুষ, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন । তিনি বলেন, "গণতন্ত্রের স্তম্ভ বাংলার মা-মাটি-মানুষ । সবাইকে আমি করজোড়ে প্রণাম জানাচ্ছি, সালাম জানাচ্ছি, নমস্কার জানাচ্ছি, জোহার জানাচ্ছি । আমি মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই এগোতে চাই ।"

TAGGED:

GOVT REPORT CARD
IMAN CHAKRABORTY SONG
UNNOYONER PANCHALI
উন্নয়নের পাঁচালি
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.