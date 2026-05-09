ব্রিগেডে শুভেন্দুর শপথ, একই সময়ে কালীঘাটে রবীন্দ্রস্মরণে মমতা

ব্রিগেডে শুভেন্দুর শপথ, একই সময়ে কালীঘাটে রবীন্দ্রস্মরণে মমতা
পরাজয়ের পর তৃণমূলনেত্রীর এটাই প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচি ৷ এখান থেকে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে তিনি কোনও বার্তা দেন কি না সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ৷
Published : May 9, 2026 at 7:25 AM IST
কলকাতা, 9 মে: ব্রিগেড ময়দান আর কালীঘাট- দূরত্ব কমবেশি 14 কিলোমিটার ৷ শনিবার শহর কলকাতা এই দুই ঐতিহাসিক জায়াগার দিকে নজর থাকবে রাজ্য়বাসীর ৷ একদিকে রাজ্যের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ব্রিগেডের ময়দানে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ ৷ ঠিক সেই সময় কালীঘাটের বাড়িতে কবিগুরু রবী-স্মরণে সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বঙ্গ রাজনীতির এই দুই ভিন্ন মেরুর ছবির সাক্ষী থাকতে চলেছে রাজ্যবাসী।
বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূলনেত্রীর এটাই প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচি ৷ সেদিক থেকে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক তাৎপর্য যথেষ্ট বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। রাজ্যের ক্ষমতা হস্তান্তরের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দুই পক্ষের দুই আলাদা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কৌতূহল বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে। কালীঘাটে মমতার বাড়ির রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের কর্মসূচিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং দলের রাজ্যসভার সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় শনিবারের এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। এবারের আয়োজন খুব বড় মাপের না হলেও, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে এই কর্মসূচির সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ব্রিগেডে যখন নতুন সরকারের শপথগ্রহণের উন্মাদনা, তখন কালীঘাটে এই রবীন্দ্রস্মরণ ঘাসফুল শিবিরের কাছে অনেকটা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রাথমিক প্রস্তুতি বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
এদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, তিনটি আলাদা জায়গায় অরাজনৈতিক সংগঠন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রশাসন তা খারিজ করে দিয়েছে। অন্যদিকে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে সংগঠনের সর্বস্তরে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে , যেখানে সম্ভব সেখানেই যেন রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। তবে ক্ষমতায় থাকাকালীন রাখি পূর্ণিমা বা রবীন্দ্রজয়ন্তী যে বিপুল আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করত তৃণমূল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা যে সম্ভব নয়, সে কথা বিলক্ষণ জানেন শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এবারের আয়োজনে অনেকটা রাশ টানা হয়েছে।
উৎসব পালনের চেয়েও এই মুহূর্তে দলের প্রধান অগ্রাধিকার 'আক্রান্ত' দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো। নির্বাচনে পালাবদলের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে রাজনৈতিক সংঘাতের খবর আসছে, তা মোকাবিলা করতেই এই সিদ্ধান্ত। সেই অনুযায়ী দলের শীর্ষস্তর থেকে নির্দেশিকাও পৌঁছে গিয়েছে নিচুতলায়। শনিবারের এই কর্মসূচি আদ্যোপান্ত সাংস্কৃতিক হলেও, সেখান থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের আগামিদিনের রাজনৈতিক রূপরেখা বা ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে কোনও বার্তা দেন কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূল নেতাদের একাংশ মনে করছেন, দলের কর্মীদের মনোবল ফেরাতে তাঁর বার্তা এখন অত্যন্ত জরুরি।
মাত্র দু'দিন আগে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক করেছিলেন মমতা। সেই বৈঠকের পরেই জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, বিজেপির 'হামলার' প্রতিবাদে এলাকাভিত্তিক মিছিল করতে হবে। যদিও বর্তমান বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের সর্বত্র এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করার মতো পরিস্থিতি নেই বলেই মনে করছেন দলের অধিকাংশ নেতা। পরাজয়ের ধাক্কা সামলে উঠে সব জায়গায় সংগঠিত প্রতিবাদ করা এখন তৃণমূলের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। এই আবহে শনিবার রবীন্দ্রস্মরণের মঞ্চ থেকে তৃণমূলনেত্রী কর্মীদের চাঙ্গা করতে নতুন কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন কি না, সেটাই এখন দেখার।