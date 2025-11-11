'স্বাস্থ্যসাথী' না-নিলে বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল, হুঁশিয়ারি মমতার

'স্বাস্থ্যসাথী' না-নিলে বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল, হুঁশিয়ারি মমতার
110টি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটের উদ্বোধন করলেন মমতা ৷ কাজে ভুল হলে সমালোচনা কেন, প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : November 11, 2025 at 7:42 PM IST
কলকাতা, 11 নভেম্বর: এবার বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রত্যাখ্যান করলে বেসরকারি হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করতে নির্দেশ দিলেন তিনি ৷ রোগী পরিষেবায় সরকারি স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রত্যাখানের একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এই নির্দেশ দিলেন তিনি ৷
এ দিন স্বাস্থ্য ভবনে তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদদের তহবিল থেকে 110টি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল মোবাইল ইউনিটের উদ্বোধন করেন মমতা ৷ সেখানেই বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে পূর্ণ পরিষেবা না-দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে সরব হন ৷ তিনি বলেন, "আমার কাছে সরাসরি অভিযোগ এসেছে, বারাসতের একটি হাসপাতাল নাকি বলেছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে মাত্র 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা হবে ৷ বাকিটা রোগীকে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে ৷ এই স্পর্ধা তারা পায় কোথা থেকে ? এই প্রকল্প তো 5 লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ কভারেজ দেয় ৷"
এরপরেই মমতার নির্দেশ, "আমি নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে (স্বাস্থ্যসচিব) বলেছি, ওই হাসপাতালকে অবিলম্বে শো-কজ নোটিশ পাঠান ৷ প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিল করুন ৷ গরিব মানুষের অধিকার নিয়ে কোনও ছিনিমিনি খেলা বরদাস্ত করা হবে না ৷" তবে, মমতার মুখের কথায় কি কাজ হবে ? এই প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে ৷ কারণ, রাজ্যে বহু নামী বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ না-করার অভিযোগ একাধিকবার উঠেছে ৷ কিন্তু, প্রতি ক্ষেত্রেই হাসপাতালের দাপটের সামনে নতি স্বীকার করেছেন রোগীর পরিজনেরা ৷
উল্লেখ্য, এ দিন 110টি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল মোবাইল ইউনিটের উদ্বোধনের সময় সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা না-করা নিয়ে বিরোধীদের নিশানা করলেন মমতা ৷ তাঁর অভিযোগ, মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে সামান্য ভুলের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয় ৷ কিন্তু, সরকারের ভালো কাজগুলি নিয়ে কেন কেউ কথা বলে না, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷
মমতার বক্তব্য, "আমরা দিনরাত এক করে রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করে চলেছি ৷ কিন্তু, সামান্য কিছু হলেই একদল লোক ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল ৷ ভালো কাজগুলো তাদের চোখে পড়ে না ৷ মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে ছোটখাটো ভুলত্রুটি হতেই পারে ৷ কিন্তু, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ৷ আমরা মানুষের পাশে আছি ৷ কিন্তু, চুন থেকে পান খসলেই যারা হইচই করে, তারা আসলে রাজ্যের ভালো চায় না ৷"
রাজ্যসভার সাংসদদের তহবিলের টাকার স্বাস্থ্য ভবন 210টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট তৈরি করছে ৷ যেখানে একটি ছোট ট্রাভেলার বাসে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট ও ল্যাব টেকনিশিয়ান থাকবেন ৷ সেখানে প্যাথলজি থাকবে ৷ রক্ত, মল-মূত্রের নমুনা পরীক্ষা-সহ নানান ব্যবস্থা থাকবে ওই বাসে ৷ যা শহর থেকে জেলা সর্বত্র ঘুরে-ঘুরে পরিষেবা দেবে ৷ এ দিন সেই 210টি ভ্রাম্যমাণ মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের মধ্যে 110টির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷