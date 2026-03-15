ETV Bharat / state

ভোট ঘোষণার আগে কল্পতরু মমতা, মিলবে বকেয়া ডিএ ; বাড়ছে পুরোহিত-মোয়াজ্জেম ভাতা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 3:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 15 মার্চ: ভোট ঘোষণার ঠিক আগে কল্পতরু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তিনি ৷ মার্চ মাস থেকেই বকেয়া ডিএ কার্যকর হবে ৷ একই সঙ্গে পুরোহিত এবং মোয়াজ্জেমদের ভাতাও বাড়ানো হল ৷

রবিবার দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে মমতা জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্য় সরকারি কর্মীদের রোপা 2009 অনুসারে ডিএ দেওয়া হবে ৷ চলতি মার্চ মাস থেকেই বকেয়া ডিএ মিলবে ৷

এর পাশাপাশি পুরোহিত ও মুয়াজ্জিনদের সাম্মানিক 500 টাকা বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার নির্ধারিত সময়ের সামান্য আগেই এ কথা জানালেন মমতা ৷ সুবিধাভোগীরা এখন থেকে প্রতি মাসে 2000 টাকা করে পাবেন।

ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে মমতা লেখেন, "আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে ৷ রাজ্য় সরকারের সমস্ত কর্মী থেকে শুরু করে পেনশন প্রাপকরা 2009 সালে রোপা অনুযায়ী ডিএ পাবেন ৷ মার্চ মাস থেকেই মিলবে ডিএ ৷" শুধু রাজ্য সরকারের সরাসরি নিযুক্ত কর্মীরাই নন, এই বকেয়া ডিএ-র সুবিধা পাবেন রাজ্যের অন্যান্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ লক্ষ শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী, পাশাপাশি পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলির মতো অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারী ও পেনশনভোগীরাও এই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা পাবেন।
ঠিক কীভাবে এবং কবে থেকে এই বকেয়া টাকা কর্মচারীদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে, তারও একটি প্রাথমিক রূপরেখা মিলেছে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মার্চ মাস থেকেই এই রোপা 2009-এর বকেয়া ডিএ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অর্থ দফতরের সেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নিয়ম ও পদ্ধতি মেনেই ধাপে ধাপে বকেয়া টাকা মেটানো হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া

ডিএ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সরকারি কর্মচারিদের সংগঠন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক ভাষ্কর ঘোষ বলেন, " এটা 2009 রোপার বকেয়া যেটা নিয়ে এসসিতে মামলা চলেছিল ৷ সেই বকেয়া টাকা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে বলেছিল আদালত ৷ সেই টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কর্মচারীদের ঐক্যের জয় হল আজকে ৷ এই লড়াই প্রমাণ করল সম্মিলিত লড়াই যদি ঠিক করে করা যায় তবে শাসকের শক্তি যতই কঠোর হোক না কেন জয় পাওয়া যায় ৷" সরকারি কর্মীদের আরেকটি সংগঠন কনফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্য়ায় বলেন, 2008 থেকে 2019 সালের বকেয়া 25 শতাংশ 15 মার্চের মধ্য়ে দিতে হবে ৷ এটাই বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ আজ 15 মার্চ মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন সুতরাং এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় জয় ৷ আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " 13 তারিখ কর্মচারিরা যে ধর্মঘট ডেকেছিল তা সারা রাজ্যে অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছিল ৷ তাতে মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন ৷ দলমত নির্বিশেষে যেভাবে কর্মচারিরা আন্দোলনে নেমেছিলেন তাতেই এই জয় এসেছে ৷ এটাও শুনলাম শিক্ষক থেকে শুরু রাজ্য সরকারের স্বায়ত্বশাসনে থাকা সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এবং পেনশনভোগীরাও এই ডিএ পাবে ৷ এই ঘোষণায় সরকারি কর্মীদের আন্দোলনের জয় হল ৷"

পুরোহিত ও মোয়াজ্জেমদের জন্য বড় ঘোষণা

রবিবার সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের রাজ্যের পুরোহিত এবং মোয়াজ্জেমদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হল। যাঁদের নিরলস পরিষেবা আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক জীবনকে প্রতিদিন সমৃদ্ধ করে, তাঁদের জন্যই মূলত এই পদক্ষেপ।" মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই নয়া সংশোধনের পর থেকে সংশ্লিষ্ট প্রাপকরা প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে পাবেন। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে ভাতা পাওয়ার জন্য নতুন করে যে সমস্ত আবেদন জমা পড়েছিল, তা খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।
সকল ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মানুষকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ওই পোস্টে আরও লেখেন, "আমরা এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে পেরে গর্বিত, যেখানে প্রতিটি সম্প্রদায় এবং তাদের ঐতিহ্যকে সমানভাবে মূল্য দেওয়া হয় এবং শক্তিশালী করা হয়। আমাদের এই সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের রক্ষকরা যাতে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান, স্বীকৃতি এবং সমর্থন পান, তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।" রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার মধ্যে দিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু—উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই একটি স্পষ্ট এবং ইতিবাচক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.