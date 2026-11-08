সরকার বদলাতেই ফাঁকা কালীঘাট, মমতার বাড়ির পুজোয় উধাও চেনা ভিড়

সরকার বদলাতেই ফাঁকা কালীঘাট, মমতার বাড়ির পুজোয় উধাও চেনা ভিড়
Mamata banerjee Kali Puja 2026: নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রথম কালীপুজোতেও আগের মতোই ব্যস্ত মমতা । তবে তাঁর চারপাশ সম্পূর্ণ আলাদা । সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : November 8, 2026 at 10:01 PM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: ক্ষমতার অলিন্দে পালাবদল ঘটলে চেনা বৃত্তের চরিত্রও যে কতটা দ্রুত বদলে যায়, তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ল কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। একবছর আগেও যে বাড়ির উঠোন অমাবস্যার রাতে রাজ্য রাজনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠত, 2026 সালের কালীপুজোয় সেই চেনা আবহটাই উধাও। বিধানসভা ভোটে ক্ষমতা হারানোর পর এই প্রথম কালীপুজোয় একা বসে থাকতে দেখা গেল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
একবছর আগেও ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তখন তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। ফলে পুজো ঘিরে সকাল থেকেই ভিড় জমাতেন শীর্ষ আমলা, পুলিশকর্তা থেকে শুরু করে রাজ্যের মন্ত্রী, শাসকদলের বিধায়ক এবং পুরসভার কাউন্সিলাররা। শিল্পপতিদের পাশাপাশি টলিউডের প্রথম সারির তারকাদের উপস্থিতিতে জমজমাট থাকত পুজো প্রাঙ্গণ। কিন্তু সরকারের রং বদলাতেই সেই দীর্ঘদিনের চেনা বৃত্ত এক লহমায় যেন গায়েব হয়ে গিয়েছে। রবিবার পুজো উপলক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনেকেই এসেছিলেন। তবে চোখে পড়ার মতো অনুপস্থিত ছিলেন তাঁর একদা ঘনিষ্ঠ ও প্রথম সারির সতীর্থরা।
প্রতি বছর যাঁরা অতিথি আপ্যায়ন এবং পুজোর ব্যবস্থাপনার তদারকির গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন, সেই ফিরহাদ হাকিম বা অরূপ বিশ্বাসের মতো হেভিওয়েট মুখদের এদিন আর দেখা মেলেনি। নবান্নর শীর্ষ আমলা কিংবা আইপিএস কর্তাদের আনাগোনাও পুরোপুরি বন্ধ। নেই টেলি তারকারাও। অথচ অতীতে এই পুজোয় রাজ্যের রাজ্যপালকেও সস্ত্রীক উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছে। শাসক শিবিরের ছোট-বড় নেতা ছাড়াও অনেকে সৌজন্য সাক্ষাতে আসতেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবারের চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো।
রাজনৈতিক সমীকরণ বদলালেও বাড়ির পুজো ঘিরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়মে কোনও বদল ঘটেনি। বছরের এই বিশেষ দিনটিতে তিনি বরাবরই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ঘরের মেয়ে। এবারও তাঁকে গৃহকর্ত্রীর ভূমিকাতেই পাওয়া গেল। পুজোর ভোগ রান্না করা থেকে শুরু করে উপস্থিত সাধারণ অতিথিদের আপ্যায়ন— সবই তিনি নিজের হাতে সামলান। যদিও আগের মতো গমগম করা ভিড়ের চেনা কোলাহল এদিন ছিল না। একা বসে পুজোর কাজ দেখতে দেখা যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে।
সন্ধ্যার দিকে তৃণমূল শিবিরের একাংশের বক্তব্য ছিল, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা বদলাতে পারে। তাদের মনে হয়েছিল, পুজো সবে শুরু হয়েছে, হয়তো ভিড় আস্তে আস্তে বাড়বে। তবে রাতের দিকেও ছবিটা যে পুরোপুরি বদলে গিয়েছে তা নয় । লোক সমাগম কিছুটা বাড়লেও গত কয়েকবছরের সঙ্গে তার কোনও তুলনা চলে না । সব দেখে শুনে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রভাব সরে গেলে মানুষের আসা-যাওয়ার সমীকরণও যে নিঃশব্দে বদলে যায়, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের শুনশান উঠোন এদিন যেন সেটাই নিঃশব্দে মনে করিয়ে দিল।