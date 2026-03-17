আবেগের আগে অঙ্ক; বিজেপি মোকাবিলায় সংগঠনেই আস্থা তৃণমূল নেত্রীর

প্রার্থী নির্বাচনে চমক বা গিমিক নয়, নিখাদ সংগঠন এবং পরীক্ষিত সৈনিকদের উপর আস্থা রাখল তৃণমূল।

সংগঠন এবং পরীক্ষিত সৈনিকদের উপর আস্থা রাখল তৃণমূল (ছবি : ইটিভি ভারত)
Published : March 17, 2026 at 8:35 PM IST

কলকাতা, 17 মার্চ : টানা 15 বছর রাজ্যের মসনদে থাকার পর, আরও একটি বিধানসভা নির্বাচনের কঠিন কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলে কালীঘাটে তাঁর বাসভবন থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের 291টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হল। 2021 সালের নির্বাচনের পর ছাব্বিশের এই মেগা লড়াই তৃণমূলের কাছে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আর সেই তাৎপর্যের আঁচ স্পষ্ট পাওয়া গেল ঘাসফুল শিবিরের এই প্রার্থী তালিকায়। কোনও চমক বা গিমিক নয়, বরং নিখাদ সংগঠন এবং পরীক্ষিত সৈনিকদের উপর আস্থা রাখলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

আত্মবিশ্বাস ও সতর্কতার মেলবন্ধন

জনসভায় দাঁড়িয়ে মমতা বারবার দাবি করেছেন, এবার তৃণমূল 226টিরও বেশি আসন নিয়ে ফের নবান্ন দখল করবে। দলের অন্দরেও এই 226-র চেয়ে বেশি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তুমুল আত্মবিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তৃণমূল নেত্রী যে চরম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, তা থেকে একটি বিষয় জলের মতো পরিষ্কার - বিজেপির বিরুদ্ধে এই লড়াইকে তিনি বিন্দুমাত্র হালকাভাবে নিচ্ছেন না। আত্মবিশ্বাস থাকলেও, আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা তিনি রাখেননি। আর সেই কারণেই দলের প্রধান মুখ হিসেবে নিজের পুরনো কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেই ফের একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধানসভা নির্বাচনের 291টি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হল (ছবি : ইটিভি ভারত)

পছন্দ নয় পারফরম্যান্স, কোপে 74 বিধায়ক

এবারের প্রার্থী তালিকায় সবচেয়ে বড় রদবদলটি ঘটেছে বর্তমান বিধায়কদের ক্ষেত্রে। তৃণমূল সূত্রে খবর, 74 জন বর্তমান বিধায়ককে এবার আর টিকিট দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ 15 বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে স্থানীয় স্তরে যে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর তৈরি হয়, তাকে কড়া হাতে মোকাবিলা করতেই এই পদক্ষেপ। তালিকায় অন্যদের পাশাপাশি বিনোদন জগতেরও বেশ কয়েকজনের নাম আছে ৷ টানা তিনবার জেতার পর এবার বারাসত থেকে প্রার্থী হননি চিরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ৷ উত্তরপাড়া থেকে লড়ছেন না কাঞ্চন মল্লিক ৷

দীর্ঘদিনের সঙ্গী বা একসময়কার দাপুটে নেতা হলেও, বর্তমানের ভোট রাজনীতিতে যাঁরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন বা যাঁদের বিরুদ্ধে জনমানসে ক্ষোভ রয়েছে, তাঁদেরও ছেঁটে ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি দলনেত্রী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের যে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন বা পারফরম্যান্স রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল, এই পদক্ষেপে তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। টিকিট বণ্টনে আবেগের চেয়ে বাস্তব রাজনৈতিক অঙ্কই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

আসন বদল ও পরীক্ষিত সৈনিকদের উপর ভরসা

নতুন মুখের পাশাপাশি পুরনোদের উপরও যে দলের গভীর আস্থা রয়েছে, তার প্রমাণ মেলে 150 জন বর্তমান বিধায়ককে ফের টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্তে। এঁরা নিজেদের এলাকায় জনপ্রিয়তা ও জনসংযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং দলের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করেছেন। শুধু টিকিট দেওয়াই নয়, কৌশলগত কারণে 15 জন বিধায়কের আসনও বদল করা হয়েছে এবার। এর নেপথ্যে রয়েছে সুচিন্তিত রাজনৈতিক রণনীতি। যে এলাকায় বিধায়কের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ রয়েছে অথচ নেতা হিসেবে তিনি দলের সম্পদ এবং জেতার ক্ষমতা রাখেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র বদল করে স্থানীয় ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ, চেনা মুখ, কিন্তু নতুন মাঠে লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে সতর্ক অবস্থান

2021 সাল পরবর্তী সময়ে তৃণমূলকে যে সমস্ত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতেত ফেলেছিল তার মধ্যে একদম প্রথমেই আছে শিক্ষা দুর্নীতির বিষয়টি ৷ দলের কয়েকজন পদাধিকারী জেলেও গিয়েছিলেন এই কারণে তাঁদের মধ্য়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দুই বিধায়ক মানিক ভট্টচার্য এবং জীবনকৃষ্ণ সাহা আছেন ৷ এই তিনজনের কাউকেই এবার টিকিট দেয়নি দল ৷ পার্থর জায়গায় টিকিট পেয়েছেন রত্না চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর নিজের বেহালা পূর্ন আসন ছেড়ে অবশ্য বেহালা পশ্চিম থেকে লড়ছেন তিনি ৷ নাকাশিপাড়া থেকে মানিকেরে জায়গায় লড়বেন কল্লোল খাঁ ৷ মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থেকে জীবনের জায়গায় প্রার্থী হচ্ছেন প্রতিমা রজক ৷

ভবানীপুর থেকেই ফের একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছবি : ইটিভি ভারত)

গ্ল্যামার নয়, জোর মাটির রাজনীতিতে

বিগত কয়েকটি বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় একটি চেনা ছবি ছিল— বিনোদন জগত বা টলিউডের তারকাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। গ্ল্যামার দিয়ে বিরোধীদের চমকে দেওয়ার প্রবণতাটা দেখা গিয়েছে বারবার। কিন্তু এবারের এই প্রার্থী তালিকায় সেই চেনা ছকের সম্পূর্ণ বদল ঘটল। এবারের নির্বাচনে বিনোদন জগতের নতুন মুখের ছড়াছড়ি নেই বললেই চলে। নতুন করে টালিগঞ্জের কোনও গ্ল্যামারাস মুখকে দলের টিকিটে দাঁড় করানো হয়নি। এর থেকে স্পষ্ট, রাজনীতিতে গ্ল্যামারের চেয়ে মাটির কাছাকাছি থাকা নেতাদেরই এবার বেশি গুরুত্ব দিয়েছে শাসক শিবির। কঠিন রাজনৈতিক লড়াইয়ে সেলিব্রিটিদের চেয়ে পোড়খাওয়া রাজনৈতিক কর্মীদের উপর ভরসা করাই যে শ্রেয়, 15 বছরের শাসন ক্ষমতায় থেকে দল তা বিলক্ষণ বুঝেছে।

তারুণ্যের জয়গান: নবীন-প্রবীণের ভারসাম্য

তৃণমূলের এই তালিকা শুধু পুরনোদের বাদ দেওয়ার নয়, বরং নতুন রক্ত সঞ্চারেরও এক বড় পদক্ষেপ। রাজনীতিতে নতুন প্রজন্মের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে এবার একঝাঁক তরুণ মুখকে তুলে আনা হয়েছে। তবে তাঁরা আনকোরা বা ভুঁইফোঁড় নন ৷ প্রত্যেকেই দলের পরিচিত এবং পরীক্ষিত মুখ। দেবাংশু ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে ত্রিনাঙ্কুরের মতো তরুণ নেতারা, যাঁরা বিগত কয়েক বছর ধরে দলের হয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন, সংগঠনের কাজ করেছেন এবং বিরোধীদের আক্রমণের মোকাবিলা করেছেন, তাঁদের এবার বিধানসভায় যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রবীণদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং নবীনদের অদম্য কর্মোদ্যম— এই দুইয়ের নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেই ছাব্বিশের ঘুঁটি সাজিয়েছে কালীঘাট। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবারের প্রার্থী তালিকা কোনও চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি। এটি একটি আদ্যোপান্ত 'পলিটিক্যাল' বা রাজনৈতিক তালিকা। সেখানে আবেগের আগে অঙ্ক, তারকার আগে সংগঠন এবং পুরনো পরিচয়ের চেয়ে বর্তমান পারফরম্যান্সের দাম বেশি ৷

