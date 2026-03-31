টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন মমতার সভাস্থল, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে নিষ্কাশন

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন মমতার সভাস্থল, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে নিষ্কাশন
তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার মঙ্গলের প্রথম নির্বাচনী প্রচারের জনসভা রয়েছে মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ে ৷ পরের সভা গড়বেতায় ৷ কিন্তু টানা বৃষ্টিতে জল জমেছে সভাস্থলে ৷
Published : March 31, 2026 at 10:53 AM IST
ক্ষীরপাই ও গড়বেতা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 31 মার্চ: জনসভা শুরুর আগেই জলমগ্ন সভাস্থল ৷ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগেই জায়গার হাল ফেরাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে চলছে জল নিষ্কাশনের কাজ ৷ টানা বৃষ্টিতে সভাস্থল জল থইথই অবস্থা ৷ পাম্প দিয়ে চলছে জল বের করার কাজ ৷
মঙ্গলের দু'টো সভার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শেষ পশ্চিম মেদিনীপুরের শেষপ্রান্ত চন্দ্রকোনার ক্ষীরপাইয়ে এবং গড়বেতা এলাকায় । কিন্তু গতকাল সোমবার থেকে টানা বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে আজও সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার, সঙ্গে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে । বেলা 12টা নাগাদ ক্ষীরপাইয়ের চড়কডাঙা ময়দানে চন্দ্রকোনা বিধানসভার দলীয় প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলইয়ের সমর্থনে সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিকে সকাল থেকে আকাশের অবস্থা ও সভাস্থলের পরিস্থিতি দেখে কার্যত মাথায় হাত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ৷ তড়িঘড়ি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চন্দ্রকোনার এলাকায় সভাস্থলে পাম্প দিয়ে চলছে জল ফেলার কাজ ৷ এখন প্রশ্ন উঠছে এই পরিস্থিতিতে কি সভা করতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী ? তাছাড়া আকাশ মেঘলা এবং ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তাতে কি চপার উড়তে পারবে ? নাকি মুখ্যমন্ত্রী কি গাড়িতে করে সভাস্থলে পৌঁছবেন ! উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷