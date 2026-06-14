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সুদীপের বিদ্রোহের মাঝেই উত্তর কলকাতায় তৃণমূলের রাশ কুণালের হাতে, সংগঠনে ব্যাপক রদবদল মমতার

দলে গুরুত্ব বাড়ল কুণালের ৷ তৃণমূলের যুব ও মহিলা শাখায় রদবদল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরালেন সায়নী ঘোষ ও মালা রায়কে ।

Mamata Banerjee
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি - পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 14, 2026 at 7:39 AM IST

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কলকাতা, 14 জুন: ​দলের অন্দরে যখন কার্যত বিদ্রোহের দাবানল, একের পর এক নেতা যখন সঙ্গ ছাড়ছেন, ঠিক সেই চরম টালমাটাল পরিস্থিতিতে দলের প্রতি অবিচল আনুগত্য দেখানোর বড়সড় রাজনৈতিক পুরস্কার পেলেন কুণাল ঘোষ । উত্তর কলকাতার বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সুদীপকে সরিয়ে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষকে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হল । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলের এই দুঃসময়ে কুণাল যেভাবে লাগাতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে চলেছেন এবং সমাজমাধ্যমে বিক্ষুব্ধদের বিরুদ্ধে জোরালো আক্রমণ শানাচ্ছেন, এই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তি তারই সরাসরি স্বীকৃতি । শুধু উত্তর কলকাতাতেই নয়, শনিবার দলের অন্দরে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক রদবদল ঘটিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী ।

​সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘাসফুল শিবিরের ভাঙন যেন কিছুতেই থামতে চাইছে না । একের পর এক হেভিওয়েট জনপ্রতিনিধির দলত্যাগের আবহে এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে কলকাতা উত্তরের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম । তৃণমূল সূত্রের খবর, দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে গোপন বৈঠক সেরেছেন তিনি ।

আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি কুণাল ঘোষকে কলকাতা উত্তরের সভাপতির গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন মমতা । প্রসঙ্গত, এতদিন এই সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান পদে আসীন ছিলেন সুদীপ । তারও আগে তিনি এখানকার সভাপতি ছিলেন । কিন্তু বছর খানেক আগে উত্তর কলকাতায় শাসকদলের তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে সুদীপকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে একটি কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন মমতা । সেই সময় তাঁকে কেবল চেয়ারম্যানের পদেই রাখা হয়েছিল । এবার সেই উত্তর কলকাতার মাটিতেই তাঁর আধিপত্যে চূড়ান্ত কোপ পড়ল ।

​অন্যদিকে, কুণাল ঘোষ এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বৈরিতা বঙ্গ রাজনীতিতে গোপন বিষয় নয় । এর আগে উত্তর কলকাতার দাপুটে নেতা তাপস রায়ের দল ছাড়ার নেপথ্যেও সুদীপকেই সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছিলেন কুণাল ।

​সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এদিন দলের কোপের মুখে পড়েছেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী তথা যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ । দলের অন্দরের খবর, তিনিও সম্প্রতি বিক্ষুব্ধদের দলে নাম লিখিয়েছেন । এর জেরে সায়নীকে যুব সংগঠনের শীর্ষ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাঁর শূন্যস্থানে যুব তৃণমূলের নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ।

অস্তিত্ব সংকটের মুখে থাকা দলের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করতে বড় ধরনের সাংগঠনিক রদবদলের অংশ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক সায়নী ঘোষকে তৃণমূলের যুব শাখার সভাপতি পদে পুনরায় নিয়োগ দিয়েছিলেন । কিন্তু তার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই শনিবার দলনেত্রী যাদবপুরের এই সাংসদকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেন ।

পাশাপাশি, দল 'তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস'-এর (মহিলা শাখা) সভাপতি পদ থেকেও কলকাতা দক্ষিণের সাংসদ মালা রায়কে সরিয়ে নদিয়া জেলার কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদকে দায়িত্ব দিয়েছে ।

দলের অভ্যন্তরে চলা তীব্র অস্থিরতার আবহে সায়নী ঘোষ ও মালা রায় —উভয়েই লোকসভায় তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের দলে ভিড়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে । এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী জানিয়েছে যে, তারা সোমবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে একটি চিঠি জমা দেবে এবং নিজেদেরই 'আসল তৃণমূল' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাবে ।

শনিবার প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠার পর, বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতারা দাবি করেছেন যে সায়নী ও মালা-সহ দলের 28 জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে 20 জনই ইতিমধ্যে ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন । বিদ্রোহী সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ঘোষণা করেছেন যে, স্বীকৃতি পাওয়ার পর এই গোষ্ঠী সংসদে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে সমর্থন জানাবে ।

বিধানসভায় দলের বিধায়কদের বিদ্রোহের জেরে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত 5 জুন তৃণমূলের সাংগঠনিক কমিটি পুনর্গঠন করেছিলেন । তখন তিনি বাংলাজুড়ে দলের সমস্ত পুরনো কমিটি ও শাখা সংগঠন ভেঙে দিয়ে নতুন নেতৃত্বের কাঠামোয় দলের অনুগত ও প্রবীণ নেতাদের জায়গা দিয়েছিলেন ৷ সেই সময়েই তিনি সায়নী ঘোষ ও মালা রায়কে তাঁদের নিজ নিজ পদে নিয়োগ করেছিলেন ।

সেসময় তিনি দলের ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ও তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনরায় নিয়োগ করেছিলেন ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক প্রবীণ রাজ্যসভা সাংসদ বলেছেন, "এই রদবদলের সিদ্ধান্তগুলো আসলে তিন দিন আগেই দলের এক বৈঠকে নেওয়া হয়েছিল ।" লোকসভায় দলের বিদ্রোহী 20 জন সাংসদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "মমতা দিদি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলেন ।"

দলের উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর কুণাল ঘোষ বলেন, "সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দল আমাকে এই পদের দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ।"

​তবে দলের এই ঘোর সঙ্কটের দিনে যাঁরা নেত্রীর প্রতি আস্থার প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁদের যোগ্য সম্মানও দেওয়া হয়েছে । তৃণমূলের এই ভাঙনের আবহে মমতার হাত না ছাড়ার 'পুরস্কার' হিসেবে দমদমের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়কে লোকসভায় দলের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে । এই শাখায় বর্তমানে আটজন সাংসদ রয়েছেন যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অনুগত । একইসঙ্গে তাঁকে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক স্তর অর্থাৎ তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতিতেও জায়গা দেওয়া হয়েছে ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, দলের এই নবগঠিত জাতীয় কর্মসমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নামও । রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা বিদ্রোহীদের কড়া বার্তা দেওয়া এবং অন্যদিকে অনুগতদের পুরস্কৃত করার এই জোড়া কৌশলেই ভাঙন রুখে সংগঠনকে ফের চাঙ্গা করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

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KUNAL GHOSH
MAMATA BANERJEE
তৃণমূলে ব্যাপক রদবদল
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