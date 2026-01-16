নজরে ছাব্বিশ ! চা-শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা, মহাকাল মন্দিরের সঙ্গেই 'জোড়া' উপহার মমতার

নজরে ছাব্বিশ ! চা-শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা, মহাকাল মন্দিরের সঙ্গেই 'জোড়া' উপহার মমতার
উত্তরবঙ্গকে আন্তর্জাতিক মানের 'গ্লোবাল ট্যুরিজম হাব' হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি চা-শ্রমিকদের জন্য একগুচ্ছ জনদরদি প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : January 16, 2026 at 6:31 PM IST
শিলিগুড়ি, 16 জানুয়ারি: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে মরিয়া শাসকদল । শুক্রবার মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাসের অনুষ্ঠান থেকে সেই লক্ষ্যেই জোড়া উপহার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । একদিকে উত্তরবঙ্গকে আন্তর্জাতিক মানের 'গ্লোবাল ট্যুরিজম হাব' হিসেবে গড়ে তোলার ডাক, অন্যদিকে তরাই-ডুয়ার্সের নির্ণায়ক ভোটব্যাঙ্ক চা-শ্রমিকদের জন্য একগুচ্ছ জনদরদি প্রকল্পের ঘোষণা - রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই দুই অস্ত্রেই বাজিমাত করতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, শিলিগুড়িকে আর তিনি শুধুমাত্র 'ট্রানজিট পয়েন্ট' বা করিডর হিসেবে দেখতে চান না । তাঁর কথায়, "শুধু শিলিগুড়িকে ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার না করে - ধর্ম, তীর্থ, পর্যটন, ব্যবসা সবকিছুকে ব্যবহার করবেন ।" উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে তাঁর তুরুপের তাস 'মহাকাল মহাতীর্থ' প্রকল্প এবং প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার । রাজনৈতিক কারবারিদের মতে, দিঘা বা জগন্নাথ ধামের ধাঁচে উত্তরবঙ্গে এত বড় মাপের ধর্মীয় ও পর্যটন পরিকাঠামো তৈরির ঘোষণা আসলে এলাকার হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ী সমাজকে বার্তা দেওয়ারই কৌশল ।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "বাংলাকে এক নম্বরে করব বলেছি, করেই ছাড়ব । করব, করব, করব ।" তিনি মনে করিয়ে দেন, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী - এর মর্যাদাও আপনারা পাবেন ।" অর্থাৎ, পর্যটন বাড়লে স্থানীয় মানুষের পকেটে অর্থের জোগান বাড়বে বলে স্বপ্ন দেখালেন তিনি ।
তবে শুধু শহুরে মধ্যবিত্ত বা ব্যবসায়ী নয়, মমতার নজরে ছিল উত্তরবঙ্গের রাজনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি - চা বাগান। গত লোকসভা নির্বাচনে চা-বলয়ের একটা বড় অংশের ভোট শাসকদলের হাতছাড়া হয়েছিল । সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতেই এদিন হিন্দি ভাষায় চা শ্রমিকদের সঙ্গে নিজের আত্মিক যোগের কথা তুলে ধরেন মমতা ।
তিনি বলেন, "হামারা চায়ে বাগান, হামারা চায়ে সাথি হ্যায় ।" 'চা সুন্দরী' প্রকল্পে ঘর বা পাট্টা দেওয়ার সাফল্যের খতিয়ান পেশের পাশাপাশি এদিন চা-শ্রমিকদের পরিবারের জন্য দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রথমত, চা বাগানের শ্রমিক মায়েদের সুবিধার্থে ক্রেশ বা শিশুনিবাস চালু করা, যার অনেকগুলির উদ্বোধন এদিনই হয়ে গেল এবং দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার সমস্যা মেটাতে নতুন বাস পরিষেবা । মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, "আপ লোগোকো বাচ্চা কো স্কুল মে জানে কে লিয়ে এক 'চায়ে সাথি' স্কুল বাস ভি হাম জলদি সে জলদি করনেওয়ালা হ্যায় ।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘোষণাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এতদিন চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি বা পিএফ নিয়ে আন্দোলন হতো । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সরাসরি শ্রমিক পরিবারের দৈনন্দিন সমস্যা - শিশুদের দেখাশোনা এবং শিক্ষার সমাধান করে তাঁদের আবেগকে ছুঁতে চাইলেন । একদিকে মহাকাল মন্দির গড়ে হিন্দু ভাবাবেগ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্টি, অন্যদিকে চা-বলয়ে সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের ডালি - ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে বিজেপির গড়ে ফাটল ধরাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কৌশল কতটা কাজ দেয়, এখন সেটাই দেখার ।