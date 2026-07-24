সোমে যন্তরমন্তরে মমতা, পড়ুয়াদের মারধর নিয়ে দিল্লি পুলিশকে নিশানা

সোমে যন্তরমন্তরে মমতা, পড়ুয়াদের মারধর নিয়ে দিল্লি পুলিশকে নিশানা
21 জুলাই বি়ড়লাতারামণ্ডলের সভা থেকেই মমতা জানিয়েছিলেন, দিল্লির আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন ৷ এবার সেই সম্ভবনাই বাস্তবায়িত হল ৷
Published : July 24, 2026 at 7:35 PM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি 24 জুলাই : ঘোষণা করেছিলেন আগেই ৷ এবার জানা গেল দিল্লির যন্তরমন্তরের পড়ুয়াদের প্রতিবাদে যোগ দিতে যাচ্ছেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আগামী সোমবার তিনি যন্তরমন্তরের জমায়েতে যোগ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর এটাই হতে চলেছে তাঁর প্রথম দিল্লি সফর ৷
স্বভাবতই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর আর কী কী কর্মসূচি থাকে সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল ৷ গত কয়েয়কদিন ধরেই কোনও দলের নাম না করে মমতা বারবার বলছেন বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে একসঙ্গে আসতে হবে ৷ বিজেপিকে হারাতে হবে ৷ কারও নাম না বললেও এই বার্তার অন্য়তম প্রধান লক্ষ্য যে কংগ্রেস সে ব্যাপারে রাজনৈতিক মহলের অনেকেই একমত ৷ এমন প্রেক্ষাপট বিরোধী শিবিরে কার কার সঙ্গে মমতার দেখা হয় সেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে ৷ বিশেষ করে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে মমতার বৈঠক হয় কিনা সেটা দেখার ৷
21 জুলাই শহিদ দিবসের সভা থেকে সিজেপির আন্দোলনের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন ৷ দিল্লি পুলিশ যেভাবে আন্দোলনকারীদের দমন করার চেষ্টা করেছিল তাঁর প্রতিবাদে সরব হন তৃণমূল নেত্রী ৷ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কড়া সমালোচনাও করেন তিনি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায় , "তেমন হলে আমি একাই যন্তরমন্তরে চলে যেতে পারি ৷" এবার সে কথাই সত্য হল ৷
যেদিন তাঁর দিল্লি সফরের কথা জানা গেল সেদিন সিজেপির পাশে দাঁড়িয়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন মমতা ৷ তিনি লেখেন, "আমি শুরু থেকেই যুবকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে এসেছি ৷ তাঁরা নিট দুর্নীতির প্রতিবাদ করে ন্যায়ের দাবিতে পথে নেমেছেন ৷ এই লড়াই আমাদের দেশের আগামীকে রক্ষা করার লড়াই ৷ তাঁদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে দমন করতে দিল্লি পুলিশ হিংসার যে পথ নিয়েছে তা কখনও মেনে নেওয়া যায় না ৷ পড়ুয়াদের নির্মমভাবে মারা হয়েছে ৷ লাঠিচার্জ থেকে পেলেট গান কিছুই বাদ যায়নি ৷ টিয়ার গ্যাস পর্যন্ত ছোড়া হয়েছে ৷ পুলিশকে নিজের আচরণের জন্য জবাবদিহি করতেই হবে ৷ "
সরাসরি মোদি সরকারকে আক্রমণ করে তিনি লেখেন, "কেন্দ্রীয় সরকার ভয় পেয়েছে ৷ তাই যন্তরমন্তর ও তার আশপাশের এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে ৷ পড়ুয়াদের বিনা বিচারে আটক করে রাখতে এনএসএ-র মতো কালাকানুনও প্রয়োগ করেছে ৷" প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা বলেন ৷ এ কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, " প্রধানমন্ত্রী বলেন যারা দুর্নীতিতে যুক্ত তাঁদের কড়া শাস্তি দিতে হবে ৷ অথচ সিসিবআই গতকালই জানিয়েছে 2024 সালে হওয়া নিটকান্ডের কিংপিনের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায়নি ৷ আমাদের আগামী প্রজন্মকে যারা পথে বসাচ্ছে তারা যদি বারবার এভাবে পার পেয়ে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে এই সরকার কাকে আড়াল করতে চাইছে ৷"
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের প্রশ্ন তুলে ধরে বাংলার সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দেশের পড়ুয়ারা শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ৷ সেগুলোর উত্তর না দিয়ে কেন তাঁকে আড়াল করতে এমন মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার ৷ গোটা দেশ আর বিরোধী শিবির পড়ুয়াদের পাশে আছে ৷ তাঁদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই ৷ অসীম সাহসের বশবর্তী হয়ে মাথা নীচু না করে তাঁরা যে লড়াই করে চলেছেন তাঁর জন্য দেশ আপনাদের নিয়ে গর্বিত ৷"
মমতা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার আগে নিট-দুর্নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ তাঁর নিশানায় ছিল বৃহস্পতিবার রাতে করা ভিডিয়ো ৷ মহুয়া বলেন, "প্রধানমন্ত্রী রাত 12টায় ভিডিয়ো করেছেন বলে আমরা খুশি ৷ কারণ সাংবাদিক বৈঠক তিনি কখনও করেন না ৷ কিন্তু টেলিপ্রম্পটারের সাহায্য়ে ভিডিয়ো না করে তাঁর কথা সংসদে এসে বললে আমরা আরও বেশি খুশি হতাম ৷ আমাদের সকলের একটাই দাবি, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্য়াগ ৷ তা না করে আপনি শিক্ষা সচিবকে অপসারণ করেছেন ৷ এ নিয়ে আমরা মোটেই ভাবিত নই ৷ শিক্ষামন্ত্রীকে না সরিয়ে আপনি আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন ৷ মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দিচ্ছেন ৷ এভাবে দেশ চালাতে পারবেন না ৷ আপনি সবসময় সঙ্কটের সময় কারও না কারও সঙ্গে ডিল করে সরকার চালান ৷ এবার আপনি আর ডিল করতে পারবেন না ৷ সেই বাসটি ইতিমধ্যেই মিস করেছেন ৷ এবার শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতেই হবে ৷"