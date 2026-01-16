ETV Bharat / state

216 ফুটের শিবমূর্তি ! মহাকাল মহাতীর্থের শিলান্যাসে হিন্দুত্বে শান মমতার, 'ছলনা' বলছেন শংকর

উত্তরে গেরুয়া দুর্গে ফাটল ধরাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র' মহাকাল মন্দির ৷ তাঁর উদ্যোগকে 'ছলনা' ও 'পাপস্খলনের চেষ্টা' বলে তীব্র কটাক্ষ শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের।

ETV BHARAT
মহাকাল মহাতীর্থের শিলান্যাসে হিন্দুত্বে শান মমতার (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 7:22 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 16 জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মাটিতে কার্যত 'মহা-রণ' শুরু হয়ে গেল । আর সেই রণাঙ্গনে এবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুরুপের তাস 'মহাকাল'। শুক্রবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শিব মন্দির 'মহাকাল মহাতীর্থ'-এর শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তরবঙ্গ মানেই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি - এই প্রচলিত মিথ ভাঙতে এবং গেরুয়া শিবিরের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলা করতে এবার সরকারি উদ্যোগেই হিন্দু আবেগকে হাতিয়ার করলেন মমতা ।

যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে 'ছলনা' এবং 'পাপস্খলনের চেষ্টা' বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ । সব মিলিয়ে, শিলিগুড়ির মাটিতে মহাকাল মন্দিরের ভিত পুজো হলেও, তার ওপর দাঁড়িয়েই এখন চরম উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতি ।

ETV BHARAT
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুরুপের তাস 'মহাকাল' (নিজস্ব চিত্র)

মেগা প্রকল্পের সূচনা

এদিন মাটিগাড়ার লক্ষ্মী টাউনশিপ এলাকায় প্রায় 17.41 একর জমির ওপর এই মেগা প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, এই মন্দির চত্বরটি তৈরি হলে তা বিশ্বের দরবারে বাংলার মুকুটে নয়া পালক যোগ করবে । দিঘার জগন্নাথ ধামের ধাঁচে উত্তরবঙ্গেও ধর্মীয় পর্যটনের এক বিশাল হাব তৈরি করাই তাঁর লক্ষ্য ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজকের দিনটি বাংলার মুকুটে আরও একটি আন্তর্জাতিক রত্ন হিসেবে সংযোজিত হল, যা আগামী দিনে একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম স্পট অফ ডেস্টিনেশন হবে । মনে রাখবেন, এটা কিন্তু বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তর শিব মন্দির হবে ।"

মন্দিরের খুঁটিনাটি

প্রকল্পের যে রূপরেখা এদিন মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেছেন, তা এককথায় তাক লাগানো এবং উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে যা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে । তিনি জানান, এই তীর্থক্ষেত্রে তৈরি হবে বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তি । যার মোট উচ্চতা হবে 216 ফুট । এর মধ্যে 108 ফুট বেদির ওপর বসবে আরও 108 ফুটের ব্রোঞ্জের মূল মূর্তি । মমতার কথায়, "ভগবান শিবের এক প্রকাশ রূপ হল মহাকাল । যিনি কালজয়ী, সময়ের ঊর্ধ্বে ।"

ETV BHARAT
মহাকাল মহাতীর্থের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)

শুধুমাত্র একটি মন্দির নয়, পুরো চত্বরটিকে একটি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের । মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 108 ফুটের পেডেস্টাল ব্লকের মধ্যে থাকবে দোতলা মহাকাল মিউজিয়াম ও সংস্কৃতি হল । মন্দির চত্বরে থাকবে 12টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির, যা ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপ । অর্থাৎ এক জায়গাতেই সারা ভারতের তীর্থের স্বাদ পাবেন ভক্তরা । বাস্তু ও ধর্মীয় রীতি মেনে মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে গণেশ, উত্তর-পশ্চিমে কার্তিক, উত্তর-পূর্বে শক্তি এবং দক্ষিণ-পূর্বে বিষ্ণু - এই চার কোণে চার দেবতার অবস্থান থাকবে বলেও তিনি জানান ।

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ট্রাস্ট

এছাড়াও ভক্তদের সুবিধার্থে থাকবে রুদ্রাক্ষ কুণ্ড ও অমৃত কুণ্ড, যেখান থেকে তাঁরা পবিত্র জল সংগ্রহ করতে পারবেন । মন্দির তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে, যেখানে স্থানীয় শিল্পপতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের রাখা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, জমি ও পরিকাঠামো সরকার গড়ে দিলেও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে এই ট্রাস্টের হাতে ।

পালটা আক্রমণে শংকর ঘোষ

মমতার এই 'মহাকাল' আবেগকে অবশ্য নস্যাৎ করে দিয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ । তাঁর অভিযোগ, সরকারি কোষাগারের টাকা খরচ করে মন্দির তৈরির নিয়ম নেই, তাই মুখ্যমন্ত্রী ঘুরপথে 'কালচারাল সেন্টার'-এর নাম করে এসব করছেন । দিঘার জগন্নাথ ধামের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারের নাম করে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন । এবার মহাকালের ক্ষেত্রে কী নাম দিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়, তবে সরকারি অনুষ্ঠানে ভগবানেরও ছাড় নেই । শংকরের আরও দাবি, রাজ্যে গত 15 বছরে যে 'পাপ' জমেছে, তা ধুয়ে ফেলতেই এখন মন্দিরের আশ্রয় নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

এক ভিডিয়ো বার্তায় বিজেপি বিধায়ক কটাক্ষ করে বলেন, "মানুষকে ঠকিয়ে এবার উনি দেবতাকুলকে ঠকাতে শুরু করেছেন । মহাকালের কাছে প্রার্থনা, 2026-এ সরকার বিসর্জন দিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি যেন তাঁর পাপস্খলন করতে আসেন । হিন্দুরা নিজেদের দানের টাকাতেই মন্দির গড়তে পারে, তার জন্য সরকারি কোষাগারের টাকার অপচয়ের প্রয়োজন হয় না ।"

এক ঢিলে দুই পাখি !

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে আশানুরূপ ফল হয়নি তৃণমূলের, এই অবস্থায় বিধানসভার আগে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ তৃণমূল । পাহাড় ও সমতলের সংযোগস্থলে এই বিশাল মন্দির তৈরি করে মমতা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইলেন । প্রথমত, উত্তরবঙ্গের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি ও পর্যটনকে চাঙ্গা করে স্থানীয় মানুষের আস্থা অর্জন, দ্বিতীয়ত, বিজেপির 'হিন্দু বিরোধী' প্রচারের হাওয়া কেড়ে নেওয়া ।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন নিজেই বলেন, "পাহাড়ের আধ্যাত্মিক যে ঐতিহ্য, তার সঙ্গে সমতলের গভীর বন্ধন আরও বেশি সংঘবদ্ধ হবে ।" তবে 2026-এর আগে এই মন্দির সম্পূর্ণ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, তা মেনে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও । তিনি জানান, কাজ শেষ হতে আড়াই বছর সময় লাগবে । আর এখানেই বিজেপির প্রশ্ন, শিলান্যাস করলেও উদ্বোধনের সুযোগ কি আর পাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ? সব মিলিয়ে, ভোটের আগে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের রাজনীতি ছাপিয়ে এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি ।

আরও পড়ুন:

TAGGED:

MAHAKAL TEMPLE
MAMATA BANERJEE AT SILIGURI
SHANKAR GHOSH
মহাকাল মন্দির
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.