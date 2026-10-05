মমতার 'পা-ভাঙা' সংক্রান্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট জনসমক্ষে কীভাবে ? SSKM-কে আইনি নোটিশ
Mamata Banerjee Sent Legal Notice to SSKM: এসএসকেএম-এর বিরুদ্ধে সরকারি গোপনীয়তার নিয়ম ভাঙার অভিযোগ ৷ ডিরেক্টর-সহ তিনজনকে নোটিশ ৷
Published : October 5, 2026 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত মেডিক্যাল রিপোর্ট কীভাবে রাজ্যের একনম্বর সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল ? এই প্রশ্নে এবার এসএসকেএম হাসপাতালকে আইনি নোটিশ পাঠালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী অর্ককুমার নাগ ৷
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে এনিয়ে জবাবদিহি করতে হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সেই প্রেক্ষিতেই এসএসকেএম হাসপাতালের ডিরেক্টর-সহ তিন আধিকারিককে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 2021 সালের পা ভাঙার রিপোর্ট নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালকে আইনি চিঠি পাঠিয়েছেন মমতার আইনজীবী ৷ বলা হয়েছে, কীভাবে রাজ্যের একটা সরকারি হাসপাতাল থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট বেরলো, তা নিয়ে জবাবদিহি করতে হবে এসএসকেএম হাসপাতালকে ৷ কোন আইন মেনে তাঁরা একজন রোগীর, বিশেষ করে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মেডিক্যাল রিপোর্ট বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন ?
মমতার আইনজীবী বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী এসএসকেএম-এর মাথায় বসতেই পারেন ৷ কিন্তু, সংবিধান তাঁকে হাসপাতালের ভিতরের তথ্য অ্যাক্সেস করা বা তা জনসমক্ষে নিয়ে আসার অধিকার দেয়নি ৷ ব্যতিক্রম তখনই হতে পারে, যদি আদালত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনতে বলত বা তদন্ত চলত ৷ কিন্তু, এখানে তথ্যের অধিকার আইন ও তথ্যের গোপনীতার আইন দু’টোই এসএসকেএম হাসপাতাল এবং মুখ্যমন্ত্রী লঙ্ঘন করেছেন ৷"
পাশাপাশি, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেডিক্যাল রিপোর্টকে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছেন আইনজীবী ৷ যা পুরোপুরি বেআইনি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
শুভেন্দু অধিকারী যে রিপোর্ট দেখিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন, সেটি আসল না নকল, নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্য কোনও মেডিক্যাল রিপোর্টের অংশ ? সেই প্রশ্নে আইনজীবী অর্ককুমার নাগ বলেন, "রিপোর্ট আসল, নকল নাকি আংশিক রিপোর্ট, এই প্রশ্নে আমি এখনই যাচ্ছি না ৷ আমরা সেটা জানিও না ৷ কিন্তু, একটি সরকারি হাসপাতাল কীভাবে তার রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য় প্রকাশ্যে আনলেন, রোগীর বিনা অনুমতিতে ? সেটা কোন আইনে করেছে এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ সেই জবাবটুকু দিতে হবে ৷ তারপর তো আদালতে আসল-নকলের বিষয়টা ঠিক হবে ৷"
এই তথ্য ফাঁস ইস্যুতে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ করেছেন মমতার আইনজীবী ৷ তিনি বলেন, "এই সরকারি হাসপাতালে বহু মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন ৷ এমনকি ডিএনএ টেস্ট হয় সেখানে ৷ তাহলে এসএসকেএম হাসপাতালে সেই সব অতি গোপনীয় মেডিক্যাল রিপোর্টের সুরক্ষা কোথায় ? যেখানে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসার তথ্য সুরক্ষিত নয় ৷ কোন আইনে বা প্রক্রিয়া মেনে তারা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে মেডিক্যাল রিপোর্ট তুলে দিল ? সেই জবাব দিতে হবে ৷"
উল্লেখ্য, গত শনিবার নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর প্রচার থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন, 2021 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙার ঘটনা নাটক ছিল ৷ আর তার পরেরদিন রবিবার মমতার 'মেডিক্যাল রিপোর্ট' হাতে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু ৷ সেই কাগজ দেখিয়ে তিনি দাবি করেন, 2021 সালে নন্দীগ্রামে প্রচারের সময় মমতার পা ভাঙেনি ৷ যা নিয়ে সিআইডি-কে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে ৷