টর্চার কমিশনের তুঘলকি কাণ্ড, চলছে হিটলারি অত্যাচার ! বেনজির আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর
Published : February 17, 2026 at 5:23 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: মঙ্গলবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ও বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ও ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ যে, কমিশনকে সরাসরি ‘তুঘলকি’ এবং ‘টর্চার কমিশন’ বলে অভিহিত করলেন ।
তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ সাংবিধানিক সংস্থার মতো আচরণ না-করে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্যের মতো কাজ করছে এবং নির্বাচনের আগেই ভোটের ফলাফল নির্দিষ্ট কারও পক্ষে নিশ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে । তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে ফেলার চক্রান্ত চলছে ।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী কমিশনের কার্যকলাপকে হিটলারি শাসনের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, "সো কলড টর্চার কমিশন, যারা তুঘলকি কাণ্ড করছে । হিটলারি অত্যাচার চালাচ্ছে ।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, জনগণ আদৌ ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করবে, নাকি কমিশনের তুঘলকি আচরণের মাধ্যমে আগেভাগেই ফলাফল নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে ?
তিনি বলেন, "তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, ভোট দিয়ে জনগণ সরকার নির্বাচন করে, না কোনও তুঘলকি কমিশন তার নিজের ইচ্ছামতো তিনি একটা পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বার বলে তিনি ভোটের আগেই ভোটটা করিয়ে দেন কারও পক্ষে ?" হরিয়ানা, বিহার এবং মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, সেখানেও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বহু অভিযোগ ছিল, যা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে । তবে বাংলার ক্ষেত্রে কমিশনের এই ‘দ্বিমুখী নীতি’ কেন, সেই প্রশ্নই বারবার তুলে ধরেছেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন নথিপত্র নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে চরম বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন । তিনি নথিপত্র হাতে নিয়ে জানান, বিহারে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য 11টি নথি বা শর্ত গ্রাহ্য করা হলেও, বাংলায় সেই তালিকা বাড়িয়ে 13টি করা হয়েছে । তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "বিহারে যে ডকুমেন্টগুলো এসআইআর (SIR) করতে গিয়ে অ্যালাউ হলো, বাংলায় কেন হবে না ? হোয়াই বেঙ্গল ইজ টার্গেটেড ?"
তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, বিহারে পাসপোর্ট, পেনশনের কাগজ, ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের পাসবই, এমনকী বার্থ সার্টিফিকেটও গ্রাহ্য করা হচ্ছে । বিশেষ করে স্থানীয় প্রশাসন বা পঞ্চায়েত দ্বারা প্রস্তুত ফ্যামিলি রেজিস্টার বিহারে বৈধ হলেও বাংলায় তা মানা হচ্ছে না । তিনি প্রশ্ন করেন, "ফরেস্ট রাইটস সার্টিফিকেট অ্যালাউ বিহারে, এখানে কেন নয় ? এনি ল্যান্ড, হাউজ অ্যালটমেন্ট সার্টিফিকেট বাই গভর্নমেন্ট...তাহলে এখানে কেন নয়?" এই দ্বিচারিতাকে তিনি বাংলার প্রতি বঞ্চনা হিসেবেই দেখছেন ।
ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগও এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি উল্লেখ করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী 14 তারিখ পর্যন্ত শুনানি হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু তাঁর অভিযোগ, ওই দিন বেলা তিনটের সময় হঠাৎ করেই কমিশনের পোর্টালের লগইন ব্লক করে দেওয়া হয় । এর ফলে লক্ষাধিক মানুষের নাম, যা ইতিমধ্যে যাচাই করা হয়ে গিয়েছিল এবং জেনুইন ভোটার হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা ছিল, তা আর আপলোড করা সম্ভব হয়নি । এই ঘটনাকে তিনি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের অবমাননা এবং সম্পূর্ণ বেআইনি পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন ।
এই প্রসঙ্গে একটি রূপক ব্যবহার করে তিনি বলেন, "14 তারিখে যদি কেউ মারা যায়, 16 তারিখে যদি ডাক্তার তাকে দেখতে আসে কী দেখবে? জীবন্ত মানুষ দেখবে না জ্বলন্ত চিতা দেখবে ? কোনটা ? 14 তারিখে প্রসেস ওভার ! এবং প্রসেস ফুল ওভার হওয়ার আগেই লগইন বন্ধ করে দিয়েছে । এটা কত বড় ইললিগাল !"
মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন যে, একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আইটি সেলের সহায়তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে প্রায় 58 লক্ষ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে । তাঁর দাবি, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে বহু প্রকৃত ভোটার রয়েছেন, যাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ।
তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, "তুঘলকি কমিশনের একজন বিজেপি কন্যা, তিনি আইটি সেলের মাধ্যমে এআই করে বাদ দিয়ে দিলেন 58 লক্ষ ভোটারকে । যাদের মধ্যে অনেক জেনুইন ভোটার আছে । সেই চ্যাপ্টারটা কোথায় গেল ?" তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, আজ পর্যন্ত কেন দেখা যাচ্ছে না কোন ভোটার গৃহীত হলেন আর কে বাতিল হলেন ? তাঁর মতে, "এটা পুরো দু নম্বরি চলছে । আর জোচ্চুরি খেলার জোচ্চুরি চলছে বাংলায় ।"
কমিশনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ, বিশেষ করে ইলেকশন রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ইআরও-দের সাসপেন্ড করার প্রক্রিয়াকে তিনি ‘থ্রেট কালচার’ বলে অভিহিত করেছেন । তিনি যুক্তি দেখান, একজন খুনি বা চোরও আদালতে নিজের স্বপক্ষে কথা বলার সুযোগ পায় । তিনি বলেন, "একটা মার্ডারার যদি মার্ডারও করে, সে যদি কোর্টে দাঁড়িয়ে বলে 'স্যার আমার লয়ার নেই, আমি আমার কেসটা নিয়ে বলতে চাই, আমি নিজেকে ডিফেন্ড করতে চাই', সেখানে মাননীয় বিচারপতি তাকে অ্যালাউ করেন ।" কিন্তু এক্ষেত্রে সাসপেন্ড হওয়া অফিসারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়েই তুঘলকি কায়দায় সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন ।
পাশাপাশি, কমিশনের নির্দেশিকা পাঠানোর পদ্ধতি নিয়েও এদিন তীব্র কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, কমিশনের তরফে অফিসারদের হোয়াটসঅ্যাপে ঘনঘন এবং বিভ্রান্তিকর নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে । তিনি বলেন, "সকালে একটা হোয়াটসঅ্যাপ, ব্রেকফাস্টে একটা হোয়াটসঅ্যাপ । তারপরে একটু 10টা-12টা হল, আরেকটা হোয়াটসঅ্যাপ । লাঞ্চে আরেকটা হোয়াটসঅ্যাপ । চা-কফি খাওয়ার সময় বিকেলে আরেকটা হোয়াটসঅ্যাপ... এবং তাতে একেকটা একেক রকম । টোটাল কনফিউশন অ্যান্ড কন্ট্রাডিকশন ।" এই ধরনের নির্দেশিকাকে তিনি সম্পূর্ণ বেআইনি বলে দাবি করেন ।
মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ভূমিকাকে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেন । তিনি বলেন, তিনি তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক নির্বাচন কমিশন দেখেছেন, কিন্তু এমন কমিশন আগে কখনও দেখেননি যারা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে কমিশন চালাচ্ছে । তিনি কড়া ভাষায় বলেন, "দে আর গোয়িং টু ডেস্ট্রয় দ্য ডেমোক্রেটিক ফেব্রিক অফ ইন্ডিয়া । দে আর নাউ গোয়িং টু বুলডোজ দ্য ফেডারেলিজম । দে আর ইন্টারফেয়ারিং ইন এভরি স্টেট ম্যাটার ।" কমিশনের এই কার্যকলাপকে তিনি 'অ্যাট্রোশাস' এবং 'টেরিবল' বা ভয়ানক বলে বর্ণনা করে দাবি করেন ।