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'বালিশ পালিশ করতে যান', 21 জুলাইয়ের আগে ঋতব্রত-শিবিরকে বেনজির আক্রমণ মমতার

নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রায় প্রতিদিন কোনও না কোনও সঙ্গী দল ছাড়ছেন ৷ 33 বছর ধরে পালন করে আসা একুশো জুলাইয়ের আগে নয়া সঙ্কটে মমতা ৷

Mamata Banerjee
ঋতব্রত-শিবিরকে বেনজির আক্রমণ মমতার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 11:15 AM IST

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কলকাতা, 17 জুলাই: বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরের সঙ্কট ক্রমশ প্রকট হয়েছে। একের পর এক নেতা, বিধায়ক ও সাংসদের দলত্যাগের জেরে একসময়ের শাসকদল এখন কার্যত খণ্ডবিখণ্ড। বর্তমানে তৃণমূলের অন্দরে তিনটি শিবির অত্যন্ত স্পষ্ট। একটি কালীঘাট শিবির, দ্বিতীয়টি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির এবং তৃতীয়টি হল পৃথক রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করা একদল বিক্ষুব্ধ সাংসদের গোষ্ঠী। এই ডামাডোলের মধ্যেই সামনে এসেছে 21 জুলাইয়ের কর্মসূচি। আর এই দিনটিকে কেন্দ্র করেই রাজ্য রাজনীতিতে ফের নতুন করে তরজা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়ে সেই জল্পনা আরও উস্কে দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করলেও তাঁর নিশানায় যে সরাসরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গেল। 'বালিশ' নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে তীব্র কটাক্ষও করলেন মমতা ৷

​ফেসবুকের এই ভিডিয়ো বার্তায় দলের বিক্ষুব্ধদের কড়া ভাষায় ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন মমতা। তাঁর স্পষ্ট কথা, যাঁরা দল ছাড়তে চাইছেন, তাঁরা যেন 21 জুলাইয়ের আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। বিরোধীদল ও তদন্তকারী সংস্থাগুলির চাপের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "যাঁদের যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে, তাঁরা চলে যান।" বিজেপি, পুলিশ, আদালত, ইডি, সিবিআই কিংবা অন্য কোনও বিশেষ তদন্তকারী সংস্থার ভয়ে যাঁরা দল ছাড়তে চাইছেন, তাঁদের প্রতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, যাওয়ার আগে তাঁরা যেন দলের ভাবমূর্তি নষ্ট না করেন।

​এই প্রসঙ্গ টেনেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের উদ্দেশে কড়া তোপ দাগেন মমতা। মমতার অভিযোগ, শহিদ পরিবারের সদস্যদের ক্রমাগত ফোন করে অন্য কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের কার্যত বিজেপির দিকেই ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এরপরই রাজনীতির ময়দানে চর্চিত 'বালিশ' প্রসঙ্গ টেনে আনেন মমতা।

দলত্যাগীদের উদ্দেশে তাঁর চাঁচাছোলা মন্তব্য, "বিজেপির স্পনসরড বালিশের দিকে যান ৷ বালিশ পালিশ করতে যান। সেখানে নাকি অনেক টাকা উপহারও দেওয়া হবে।" কারও নাম উল্লেখ না করলেও, রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্য সরাসরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই লক্ষ্য করে করা। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার অতীতের একটি বিতর্কিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'বালিশ' শব্দটি কটাক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন কালীঘাট শিবিরের নেতারা। এবার খোদ মমতার মুখেও সেই একই সুর শোনা গেল।

​দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছে, সে বিষয়েও মুখ খুলেছেন মমতা। তাঁর মতে, কোনও দলের নাম বা প্রতীক পরিবর্তন করা গেলেও আদর্শ, রাজনৈতিক দর্শন বা কর্মপদ্ধতি মুছে ফেলা যায় না। অতীতের ইতিহাস টেনে তিনি জানান, বহু দলই তাদের প্রতীক ও নাম বদলেছে, কিন্তু আদর্শ ঠিকই টিকে থেকেছে। ​আসন্ন 21 জুলাইয়ের সমাবেশ বানচাল করতে পুলিশ ও প্রশাসন অতিসক্রিয় বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের কর্মসূচিতে না যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। সভায় গেলে পুলিশ বাধা দেবে, এমন হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে মমতার আবেদন, তারা যেন কোনও পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে।

​বিক্ষুব্ধদের দলত্যাগ নিয়ে মমতার সংযোজন, ভয় সহ্য করার ক্ষমতা সবার সমানভাবে থাকে না। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দল কারও কাছে মাথা নত করে রাজনীতি করে না। রাজনৈতিক চাপ এবং চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও তৃণমূল যে ময়দানে লড়াই চালিয়ে যাবে, সেই বার্তাই দিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। 21 জুলাইকে সামনে রেখে যখন তৃণমূলের বিভিন্ন শিবির আলাদাভাবে নিজেদের কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন মমতার এই 'বালিশ' মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিল।

TAGGED:

MAMATA BANERJEE ATTACK RITABRATA
TMC 21 JULY RALLY
TMC FACTIONALISM
মমতার বালিশ কটাক্ষ
MAMATA BANERJEE

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