রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে যা বলার তিনিই বলবেন, ধরনা মঞ্চেই চন্দ্রিমাকে থামালেন মুখ্যমন্ত্রী
পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের মুখে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে দলের অন্য নেতাদের মন্তব্যে যাতে নতুন করে বিতর্ক না-তৈরি হয়, সে কারণেই সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
Published : March 8, 2026 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 4 মার্চ: রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফর ঘিরে তপ্ত রাজনীতি । সেই আবহেই রবিবার মেট্রো চ্যানেলের ধরনা মঞ্চ থেকে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় - রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে তৃণমূলের অন্য কোনও নেতা বা মন্ত্রী যেন প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করেন । এ বিষয়ে দলের বক্তব্য তিনিই জানাবেন বলেও স্পষ্ট করে দেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মেট্রো চ্যানেলের ধরনা মঞ্চে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস । সেই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছিলেন সংগঠনের সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । নিজের বক্তব্যের মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি সোশাল মিডিয়া পোস্টের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রসঙ্গ তোলেন । চন্দ্রিমা বলেন, "আজকেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন… গতকাল মাননীয়া রাষ্ট্রপতি এখানে এসেছিলেন… আমাদের মাননীয়া নেত্রী তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য এই মঞ্চ থেকেই রেখেছেন। আমরা সেই বক্তব্যকেই অনুসরণ করি ।"
এরপর তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে আরও কিছু বলতে শুরু করেন, তখনই হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী । চন্দ্রিমার দিকে তাকিয়ে মমতা বলেন, "চন্দ্রিমা, এ ব্যাপারে কোনও কমেন্টস করবে না ।" চন্দ্রিমা আবার কিছু বলতে গেলে তাঁকে ফের থামিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার যা বলার আমি বলব এই ব্যাপারে । কতগুলো মিসক্যালকুলেশন, মিসইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে, সেটা আমি রিপ্লাই দিয়ে দেব । মাননীয়া রাষ্ট্রপতিকে অ্যাটাক করে কেউ কোনও কথা বলবে না । ওনার কোনও দোষ নেই ।" মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও সহমত পোষণ করেন । তিনি বলেন, "না, ওনার কোনও দোষ নেই । মাননীয়া নেত্রী নিজেই এই বিষয়ে বলবেন ।"
প্রসঙ্গত, শনিবার শিলিগুড়িতে আদিবাসী সংগঠনের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । সেখানে তিনি বলেন, "সাধারণত রাষ্ট্রপতি এলে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা থাকেন । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আসেননি । আমিও বাংলার মেয়ে । কিন্তু আমাকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না । মমতা আমার বোনের মতো । জানি না আমার উপর কেন রাগ আছে ।" পাশাপাশি বাংলার আদিবাসীরা নানা ভাবে বঞ্চিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
রাষ্ট্রপতির ওই বক্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত । শনিবার সন্ধ্যাতেই ধরনা মঞ্চ থেকে জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রপতি বিজেপির 'ফাঁদে পা দিয়েছেন' এবং তাঁকে ব্যবহার করে রাজনীতি করা হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই সামাজিক মাধ্যমে রাজ্য সরকারের আচরণকে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সভাস্থল বদলের প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যের কাছে রিপোর্টও তলব করে ।
এই আবহেই রবিবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে দলীয় নেতাদের 'নো কমেন্ট' নির্দেশ দেওয়া রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা । তাঁদের মতে, ভোটের মুখে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে দলের অন্য নেতাদের মন্তব্যে যাতে নতুন করে বিতর্ক না তৈরি হয় কিংবা বিজেপির হাতে কোনও নতুন রাজনৈতিক অস্ত্র না-পৌঁছায়, সে কারণেই সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
