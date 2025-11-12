রাজ্যকে কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি, 'সেরা নগর স্থানীয় সংস্থা' বিভাগে এল পুরস্কার

রাজ্যকে কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি, 'সেরা নগর স্থানীয় সংস্থা' বিভাগে এল পুরস্কার
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পাঠানো সরকারি চিঠিটি আপলোড করেছেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ।
Published : November 12, 2025 at 3:48 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: রাজ্যের উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব প্রশাসনের ক্ষেত্রে নতুন সম্মান অর্জন করল পশ্চিমবঙ্গ । কেন্দ্রের জল শক্তি মন্ত্রকের আয়োজিত ষষ্ঠ জাতীয় জল পুরস্কার 2024-এ 'সেরা নগর স্থানীয় সংস্থা' (Best Urban Local Body) বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি (NDITA)। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছে ।
11 নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত ওই চিঠিতে কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের সচিব ভি. এল. কান্থা রাও লিখেছেন, "নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ, পশ্চিমবঙ্গ, 'সেরা নগর স্থানীয় সংস্থা' বিভাগে যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে । একইসঙ্গে, কলকাতার আর্মি পাবলিক স্কুল 'সেরা স্কুল বা কলেজ' বিভাগে যৌথভাবে প্রথম স্থান পেয়েছে ।" চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, পুরস্কারপ্রাপকদের 18 নভেম্বর, 2025 তারিখে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক অনুষ্ঠানে ট্রফি, সনদপত্র ও (নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে) নগদ পুরস্কার প্রদান করা হবে ।
এই খবরটি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গ ও তার নগর পরিচালনার জন্য এটি এক গর্বের মুহূর্ত ! আমাদের নব্যদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি (এনডিআইটিএ - সেক্টর ভি) কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠ জাতীয় জল পুরস্কার 2024-এ 'সেরা নগর স্থানীয় সংস্থা' বিভাগে শীর্ষ ব়্যাংকে আছে । এই স্বীকৃতি আমাদের দীর্ঘমেয়াদি জল ব্যবস্থাপনা ও শহুরে স্থিতিস্থাপকতার প্রতি অঙ্গীকারের প্রমাণ । যাঁদের প্রচেষ্টায় এই সম্মান এসেছে, তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ।"
এই পোস্টের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পাঠানো ওই সরকারি চিঠিটিও আপলোড করেছেন । উল্লেখ্য, তথ্যপ্রযুক্তির শহর হিসেবে পরিচিত সেক্টর ফাইভ এলাকায় জল সংরক্ষণ, বর্জ্য জল পুনর্ব্যবহার, নিকাশিনালার আধুনিকীকরণ, এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহের মতো নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল নব্যদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি । সেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি দিল বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল ।
অন্যদিকে, আর্মি পাবলিক স্কুলের জল সংরক্ষণ ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে । রাজ্য সরকারের এক শীর্ষকর্তার বক্তব্য, "এই সম্মান পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক দক্ষতা ও পরিবেশ সচেতন নগর ব্যবস্থাপনার সাফল্যের প্রতীক । ভবিষ্যতে এই ধরনের উদ্যোগ আরও জোরদার হবে ।"