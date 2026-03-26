'নীলবাড়ি'তে জোড়াফুল ফুটলেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বসন্ত ! হবে নতুন পুরসভা

মুখ্যমন্ত্রীর ডাবগ্রাম ফুলবাড়িকে পুরসভা করার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে প্রচারে বাড়তি অক্সিজেন তৃণমূল শিবিরে ৷ ক্ষমতায় আসলে নিশ্চিত নতুন পুরসভা পাবে 'ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি', দাবি প্রার্থী রঞ্জনের ৷

ক্ষমতায় আসলে নিশ্চিত নতুন পুরসভা পাবে 'ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি', দাবি প্রার্থী রঞ্জনের (ইটিভি ভারত)
Published : March 26, 2026 at 6:28 PM IST

শিলিগুড়ি, 26 মার্চ: প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই একটা ইস্যুকে সামনে রেখেই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ কথা হচ্ছে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মাকে নিয়ে ৷ বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জাবরাভিটায় রঞ্জন শীল শর্মার হয়ে প্রচার করেন ৷ তিনি জনসভার মঞ্চ থেকে রঞ্জনের করা প্রচারের হাতিয়ারকে কার্যত সিলমোহর দেন। নীলবাড়ি অর্থাৎ নবান্নতে ফের জোড়াফুল ফুটলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আলাদা পুরসভা হতে পারে ৷

বৃহস্পতিবার থেকেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধানসভাকে পুরসভা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচার শুরু করেন রঞ্জন শীল শর্মা। আর মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার খোলা মঞ্চ থেকে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িকে পুরসভা করা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য পরই কার্যত প্রচারে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে শাসক শিবিরের ৷ আর মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণাকে হাতিয়ার করে প্রচারে আরও বেশি জোর দিচ্ছেন রঞ্জন শীল শর্মাও।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি হবে নতুন পুরসভা (ইটিভি ভারত)

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনের অধীনে রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 14টি ওয়ার্ড, ডাবগ্রাম 1 ডাবগ্রাম 2, ফুলবাড়ি 1 এবং ফুলবাড়ি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক থাকাকালীন ওই আসনের কিছুটা অংশ শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে সংযোজনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি পুরনিগমের 36 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরও রঞ্জন শীল শর্মা ৷ এই ওয়ার্ডই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার ৷

কিন্তু 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ওই আসন থেকে পরাজয়ের পর এই উদ্যোগ বিশ বাঁও জলে চলে যায়। এদিকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভাটি শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং শিলিগুড়ি বিধানসভা সংলগ্ন হওয়ায় নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি হচ্ছিল। ক্রমাগত ওই বিধানসভায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নাগরিক পরিষেবা দেওয়ায় অনেকটাই সমস্যা তৈরি হয়। যে কারণে এবার ওই 4টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে ময়নাগুড়ির মতো একটি পুরসভা তৈরি করার উদ্যোগ নেন রঞ্জন শীল শর্মা।

ওই বিধানসভায় জনসংখ্যা প্রায় 3 লক্ষেরও বেশি। তবে এসআইআরের পর ওই আসনে ভোটার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 2 লক্ষ 70 হাজার। এদিকে রঞ্জন শীল শর্মা প্রার্থী হওয়ার প্রথম দিন থেকে প্রচারে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অধীনে থাকা চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে একটি আলাদা পুরসভা করার কথা জানান। আর তাঁর এই দাবিতে কার্যত সিলমোহর দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর থেকেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

তৃণমূল রাজ্যে ফের ক্ষমতায় আসলে খুব দ্রুত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভায় উন্নিত করা হবে বলে জানিয়েছেন রঞ্জন শীল শর্মা। তিনি বলেন, "এই বিধানসভার অধীনে যে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে তাতে নাগরিক পরিষেবা দেওয়া পঞ্চায়েতের পক্ষে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে গিয়েছে । যদি সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা দিতে হয় তাহলে একটি পৃথক পুরসভা হওয়া প্রয়োজন। আর মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সেই দাবিকে মেনে নিয়েছেন। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির মানুষ যদি এবার মুখ্যমন্ত্রীকে এই আসনের জয়ী করেন তাহলে খুব দ্রুত এখানকার মানুষ নতুন একটি পুরসভা উপহার হিসেবে পাবে। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরে সাধারণ মানুষ নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছে ৷ কারণ গত পাঁচ বছরে বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় কোনও কাজ করেননি।" এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার এবারও এই কেন্দ্রে পদ্ম শিবিরের প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় ৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

