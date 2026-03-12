ETV Bharat / state

নির্বাচনের আবহে স্বাস্থ্যে 250 কোটির প্রকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি এই প্রকল্প দু’টির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 9:45 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 12 মার্চ: রাজ্যে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে নির্বাচনের আবহে বৃহস্পতিবার প্রায় 250 কোটি টাকার দু’টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 12 মার্চ নবান্ন সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি এই দু’টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয় মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে।

প্রথম প্রকল্প হিসেবে কলকাতার শিয়ালদহে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন 10 তলা বিশিষ্ট ড. বিসি রায় মেমোরিয়াল ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই ভবন তৈরিতে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় 148 কোটি টাকা। নতুন এই ভবন চালু হলে হাসপাতালে রোগী পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এই নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে জেনারেল সার্জারির জরুরি অপারেশন থিয়েটার, নিউরো সার্জারি ও অর্থোপেডিকসের জরুরি অপারেশন থিয়েটার, নিউরোলজি, নিউরোসার্জারি, কার্ডিওলজি, সিটিভিএস, জেনারেল মেডিসিন, অপথ্যালমোলজি, রেডিওলজি, অ্যানেস্থেসিওলজি ও গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগ। পাশাপাশি নতুন ভবনে বাড়ানো হবে আইসিইউ ও আইটিইউ বেডের সংখ্যাও। গুরুতর রোগীদের দ্রুত ও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য এখানে বসানো হবে অত্যাধুনিক 128 স্লাইস সিটি স্ক্যান মেশিন।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় প্রকল্প হিসেবে সল্টলেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সের নতুন ভবনেরও উদ্বোধন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে প্রায় 102.75 কোটি টাকা। নতুন ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের জন্য আধুনিক অফিস পরিকাঠামোর পাশাপাশি একটি বড় অডিটোরিয়াম তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সেমিনার, সমাবর্তন-সহ বিভিন্ন অ্য়াকাডেমিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাবে।

2003 সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট 257টি কোর্স বা স্ট্রিম পরিচালিত হয়। ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক কাজ ও ডিজিটাল মূল্যায়ন পদ্ধতির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আরও বড় পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছিল। নতুন এই ভবন চালু হলে পরীক্ষা পরিচালনা ও অন্যান্য অ্য়াকাডেমিক কার্যক্রম আরও সহজ ও সুসংগঠিতভাবে করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

