আমরা সব ধর্মকে সমান ভালোবাসি, বড়দিনের উৎসবের সূচনায় সম্প্রীতির বার্তা মমতার

উৎসবের আবহে তিনি রাজ্যবাসী তথা বিশ্ববাসীকে বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানালেন ৷

বড়দিনের উৎসবের সূচনায় সম্প্রীতির বার্তা মমতার (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: উৎসবের শহর কলকাতায় ফের জ্বলে উঠল বড়দিনের আলো । বুধবার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে ‘কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল’-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । উৎসবের আবহে তিনি যেমন রাজ্যবাসী তথা বিশ্ববাসীকে বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানালেন, তেমনই তাঁর কণ্ঠে উঠে এল রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা । বাংলার সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির পক্ষে সওয়াল করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "কেউ কেউ বাংলার বদনাম করে, কিন্তু কেন করে জানি না । আমরা সব ধর্ম, সব বর্ণ এবং সব সম্প্রদায়কে ভালোবাসি ।"

​এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার বহুত্ববাদী সংস্কৃতির জয়গান গান । তিনি বলেন, "বাংলায় সমুদ্র থেকে হিমালয় - সবই আছে । তবে আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল আমাদের মানবতা, একতা এবং ভালোবাসা।" তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, যেখানে বাংলা সবাইকে আপন করে নেয়, সেখানে কিছু মানুষ অকারণে রাজ্যের বদনাম করার চেষ্টা করে । তাঁর কথায়, "আমরা সব ধর্মকে ভালোবাসি । আমরা সব উৎসব নিজেদের উৎসবের মতো করেই পালন করি । মানুষের হাসিমুখ দেখলে আমাদের ভালো লাগে ।"

​অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ ড. ইলিয়াস ফ্র্যাঙ্ক, বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং বিভিন্ন দেশের কনস্যুলেট জেনারেলরা । মঞ্চে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, আমেরিকা, রাশিয়া, চিন-সহ বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি মেরি ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান । বিশেষ নজর কাড়ে পাহাড়ি কন্যাদের প্রতি তাঁর স্নেহ । দার্জিলিং থেকে আসা অতিথিদের উদ্দেশে তিনি সাবলীল নেপালি ভাষায় কুশল বিনিময় করেন, বলেন— "কেম ছো ? তপাই হারু কস্তু হুনুঞ্চ ?"

​শীতের উৎসবে সাধারণ মানুষের আনন্দের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন । তিনি জানান, পার্ক স্ট্রিটের এই আলোকসজ্জা এবং খাবারের স্টলগুলি আগামী 5 জানুয়ারি পর্যন্ত চালু থাকবে । তবে ভিড় সামাল দিতে এবং মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাফিক নিয়মে বিশেষ কড়াকড়ি থাকছে । 24 ও 25 ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে কোনও গাড়ি চলাচলের অনুমতি থাকবে না, শুধুমাত্র মানুষ হেঁটে এই আলোকসজ্জা উপভোগ করতে পারবেন । প্রশাসনের এই তৎপরতা এবং পর্যটন দফতরের সাজসজ্জার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি । তিনি উল্লেখ করেন, পর্যটনে বাংলা ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে, যা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয় ।

​সমাজ জীবনে টেনশন বা মানসিক চাপের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মানুষকে আনন্দে রাখা উচিত । উৎসব মানুষকে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়, একে অপরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেয় ।" নিজের ছোটবেলার স্মৃতিচারণা করে তিনি জানান, ছোট থেকেই তিনি মিডনাইট প্রেয়ার বা মধ্যরাতের প্রার্থনায় অংশ নিতেন এবং এখনও প্রতি বছর তা করতে ভালোবাসেন ।

​এদিন মঞ্চে ফাদার ফেলিক্স রাজ, ডেরেক ও'ব্রায়েন, ইন্দ্রনীল সেন, ফিরহাদ হাকিম-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন । ফাদার ফেলিক্স রাজকে শিক্ষার জগতের 'রাজা' বলে সম্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী । সবশেষে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, সবুজ ও শান্তিময় পৃথিবীর প্রার্থনা করেন তিনি । তিনি বলেন, "সবুজ গাছপালা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি আগামী প্রজন্মকে মুক্ত আকাশ দিক । তারা বিশ্ব জয় করুক ।"

​বক্তব্য শেষের আগে মন্ত্রী তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেনকে যিশু খ্রিস্টের একটি বাংলা গান গাওয়ার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী । সব মিলিয়ে, বড়দিনের আলোয় পার্ক স্ট্রিট সেজে ওঠার পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর এই সম্প্রীতির বার্তা উৎসবের মেজাজকে আরও উস্কে দিল ।

