পিছু হঠে মোদি সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী আইন মেনে নিল নবান্ন

5 ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তির খতিয়ান আপলোডের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার৷

Nabanna
নবান্ন (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 2:14 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 28 নভেম্বর: ​রাজনৈতিক আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কাছে নতিস্বীকার করতে হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। কেন্দ্রের নতুন ‘ওয়াকফ সংশোধনী আইন 2025’ (Waqf Amendment Act 2025) মেনে অবশেষে রাজ্যের সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড করার প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে নবান্ন।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের সচিব ড. পিবি সালিম সমস্ত জেলাশাসকদের কাছে একটি জরুরি চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আগামী 5 ডিসেম্বর 2025-এর মধ্যে ‘umeedminority.gov.in’ পোর্টালে জেলাভিত্তিক ওয়াকফ সম্পত্তির খতিয়ান বা তথ্য আপলোড করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

​এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং রাজ্য সরকারের জন্য কিছুটা অস্বস্তিকরও বটে। কারণ, চলতি বছরের গোড়ার দিকে সংসদে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস করায়, তখন থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত 9 এপ্রিল জৈন সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বাংলায় এই সংশোধিত ওয়াকফ আইন কার্যকর হতে দেবেন না।

তিনি বলেছিলেন, "মুসলমানদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' আমি চলতে দেব না। তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে থাকছেন, তাঁদের সুরক্ষা দেওয়া আমার কর্তব্য।" কিন্তু রাজ্য সরকার এই আইনের বিরুদ্ধে আইনি পথে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও শেষমেশ বিশেষ কোনও স্বস্তি পায়নি। ফলে কেন্দ্রীয় আইন ও সংবিধানের নিয়ম মানার বাধ্যবাধকতা থেকেই রাজ্যকে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

​সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর সূত্রে খবর, গত 8 এপ্রিল 2025 থেকে দেশে ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর হয়েছে। ‘উমিদ’ (Ummed: Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act) আইনের থ্রি-বি (3B) ধারা অনুযায়ী, আইন চালুর ছ’মাসের মধ্যে দেশের সমস্ত নিবন্ধিত ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেসে নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক। সেই ছ’মাসের সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী 5 ডিসেম্বর। হাতে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। তাই কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনকে।

​রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় 82 হাজার ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যা আট হাজারের বেশি ওয়াকফ এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত। জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো চিঠিতে সচিব আট দফা কর্মসূচির বিস্তারিত রূপরেখা দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, তড়িঘড়ি কাজ শেষ করতে মুতাওয়াল্লি, ইমাম, মোয়াজ্জিন এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করতে হবে।

তবে বিতর্ক এড়াতে রাজ্য সতর্ক পদক্ষেপ নিচ্ছে। নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যেসব এস্টেট ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত বা এনরোলড (EC নম্বরধারী), শুধুমাত্র সেখানকার 'অ-বিতর্কিত' (non-disputed) সম্পত্তির তথ্যই পোর্টালে আপলোড করতে হবে। কোনও বিতর্কিত সম্পত্তির তথ্য এখনই আপলোড করা হবে না।

​এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে জেলাস্তরে 'ফেসিলিটেশন সেন্টার' বা সহায়তা কেন্দ্র খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য কর্মী নিয়োগ করা হবে। এছাড়া, রাজ্যের আটটি জেলায় ইতিমধ্যেই হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে এবং বাকি জেলাগুলিকেও একই পথে হাঁটতে বলা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সংখ্যালঘু দফতরের রাজ্যস্তরের অভিজ্ঞ আধিকারিকদের বিভিন্ন জেলায় পরিদর্শক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিদিন দুপুর 2টো থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে স্টেট ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

​জেলাশাসকদের ব্যক্তিগত নজরদারির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, 5 ডিসেম্বর ডেডলাইন থাকায় প্রশাসনিকস্তরে ব্যাপক হুড়োহুড়ি পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সময়সীমা মেনে এত বিপুল পরিমাণ তথ্য নির্ভুলভাবে পোর্টালে তোলা এখন জেলা প্রশাসনের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিকভাবে আইনের বিরোধিতা করলেও, প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে নেওয়া ছাড়া যে তাঁর সামনে আর কোনও 'অপশন' বা উপায় ছিল না, এই নির্দেশিকা সেটাই প্রমাণ করে।

