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মেয়রকে পদত্যাগ করতে বাধ্য় করেছেন মমতা, ফিরহাদের ইস্তফা নিয়ে বিস্ফোরক সজল

কালীঘাট থেকে নির্দেশ পেয়েই মেয়র পদ ছেড়েছেন ফিরহাদ ৷ পাশাপাশি ফিরহাদকে বিঁধে কটাক্ষের সুরে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, 'ডিম থেকে বাঁচতে পদত্যাগ মেয়রের ৷'

SAJAL GHOSH ON FIRHAD HAKIM
বাঁ-দিক থেকে ফিরহাদ হাকিম ও সজল ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 12:02 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 12:19 PM IST

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কলকাতা, 6 জুন: মেয়র পদে ইস্তফা নিয়ে ফিরহাদ হাকিমকে চরম আক্রমণ বিজেপি কাউন্সিলর-সহ বরানগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের ৷ তিনি জানান, যারা এতদিন মলমূত্র করত না শরীরের ওজন কমে যাবে বলে, এখন তারাও পদত্যাগ করছে ৷ গত 4 তারিখের পর থেকে এরা যেভাবে পদত্যাগ করছে, দেখে ভালো লাগছে যে এরা পদত্যাগ করতে জানেন।

কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "ঠেলায় না-পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না...উনি কাজ করতে পারছেন না বললেন, কেন পারছেন না ? তাঁর MIC-রা পদত্যাগ করছেন বলে ? তাঁর বরো কমিটির চেয়ারম্যানরা পদত্যাগ করছেন বলে ? তাঁর অ্যাকাউন্টস কমিটির মেম্বাররা পদত্যাগ করছেন বলে ? কাউন্সিলররা পর পর জেলে যাচ্ছেন বলে ? তিনি বলছেন কাজ করতে পারছি না, আর চেয়ারম্যান বলেছেন 19 তারিখ হাউস ডাকব। এদের নিজেদের মধ্যেই কোনও সমঝতা নেই। যদি মেয়র মনে করছেন কাজ করতে পারছি না, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে চেয়ারম্যান 19 তারিখ হাউস ডাকবেন বলছেন কীভাবে?

ফিরহাদের ইস্তফা নিয়ে বিস্ফোরক সজল (ইটিভি ভারত)

পালাবদলের রাজ্যে একের পর এক পুরসভায় ভাঙন। ইস্তফা দিচ্ছেন তৃণমূলের কাউন্সিলররা। বিধাননগরের পর কলকাতা পুরনিগমেও মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফা। মেয়রের পদত্যাগ নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি কাউন্সিলর মিনা দেবী পুরোহিত বলেন, "পালিয়ে গেল ৷ বেআইনি নির্মাণ, দুর্নীতি দায় থেকে বাঁচতে পদত্যাগ। বর্ষার আগে ভেসে গেলেন মেয়র ফিরহাদ। বাঁচলেন কলকাতার নাগরিকরা। পাশাপাশি বিজেপি নেত্রী এদিন ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগ নিয়ে মিষ্টির বাক্সও হাতে তুলে দেখান।

সজল ঘোষ আরও বলেন, "মেয়র অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। উনি অন্য ধর্মের লোককে দাওয়াত দেন।" তারপরই প্রশ্নের সুরে তিনি বলেন, "আপনি 58 না 28-এ আছেন ? নিজেদের মধ্যে তাল-মিল নেই। ফিরহাদ হাকিমকে বাধ্য করেছেন তাঁদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন যে কোনও জায়গায় ডিমের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হচ্ছে জনতা। ডিম যাতে না-খেতে হয় সেজন্য পালিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন ফিরহাদ । অপরাধ, দুর্নীতি যারাই করেছে তাঁরা যদি ভাবেন পদত্যাগ করে বা দু'বার গঙ্গাজলে ডুব দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাবেন ৷ এমনটা হবে না ৷"

উল্লেখ্য, গতকাল ফিরহাদ হাকিম ইস্তফা দিয়ে বলেন, "চেয়ার ধরে বসে থেকে অবমাননা করতে পারি না। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দারের মতো অবস্থা। অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেল । তবে শুভেচ্ছা রইল আগামী দিনে যারা পুরনিগম চালাবে। আমার থেকেও ভালোভাবে চালাবে তারা। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন মানুষকে সহায়তা করুন। যে বেস্ট সার্ভিস দেবে মানুষ তাকেই ক্ষমতায় রাখবে ৷" এর একদিন আগে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীও মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷

Last Updated : June 6, 2026 at 12:19 PM IST

TAGGED:

BJP MLA SAJAL GHOSH
FIRHAD RESIGNATION CONTROVERSY
ফিরহাদ হাকিম
সজল ঘোষ
SAJAL GHOSH ON FIRHAD HAKIM

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