অভিযোগ ছাড়াই শীর্ষ আধিকারিকদের বদলি, একতরফা সিদ্ধান্তে জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর
চিঠিতে অতীতের ঘটনা উল্লেখ করে মমতা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া এই নির্বাচন কমিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ৷
Published : March 17, 2026 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: গ্যাসের কৃত্রিম সঙ্কট তৈরির অভিযোগের মিছিল শেষে রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের বদলি নিয়ে সোমবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনকে বিঁধেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এবার সেই বিষয় তুলে ধরেই রাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সোমবার রাতে পাঠানো সেই চিঠিতে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরপরই রাজ্যের চার শীর্ষ আধিকারিককে বদলি করার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের আদেশের ওপর গভীর উদ্বেগ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
চিঠি লেখার কারণ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, 15 ও 16 মার্চ নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশাবলী জারি করে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ আধিকারিকদের (মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং পুলিশের ডিজিপি) বদলি এবং একতরফা সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল, সেই বিষয়ে তিনি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছেন ।
তিনি লিখেছেন, "ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 15 ও 16 মার্চ, 2026 তারিখে জারি করা সাম্প্রতিক আদেশগুলির বিষয়ে আমি চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি; এই আদেশগুলিতে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ আধিকারিককে বদলি এবং একতরফাভাবে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এই নির্দেশাবলীর আওতায় মুখ্যসচিব, সচিব (স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক), পুলিশের ডিজিপি-আইজিপি (DGP & IGP) এবং রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।"
তিনি আরও যোগ করেন, "নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও প্রকার বিধি লঙ্ঘন, অসদাচরণ বা কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ এবং কোনও সুনির্দিষ্ট বা জোরালো কারণ ছাড়াই এমন ব্যাপক বদলির সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে ।"
রবিবার বিকেলে ভোট ঘোষণার পর রাতেই রাজ্যের শীর্ষ আমলা—মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মিনাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন । সোমবার জারি করা পরবর্তী একটি আদেশে কমিশন পুলিশের ডিজিপি (DGP) পীযূষ পান্ডে এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকেও তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয় ।
নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশিকা জারির পরপরই সোমবার রাজ্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডিজিপি ও পুলিশ কমিশনার-সহ বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ আইপিএস (IPS) আধিকারিককে বদলি ও সরিয়ে দেয় ।
নির্বাচন প্রশাসন সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধানগুলির উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান যে, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত আধিকারিকদের ওপর নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্পন্ন হয়ে থাকে ।
বিষয়টি বিস্তারিত জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, ভারতের সংবিধানের 324 নম্বর অনুচ্ছেদ এবং তার পাশাপাশি 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, 1950'-এর 13সিসি (13CC) ধারা ও 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, 1951'-এর 28এ (28A) ধারা অনুযায়ী, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত আধিকারিকদের নির্বাচন কমিশনের অধীনে ডেপুটেশনে কর্মরত হিসেবে গণ্য করা হয় ।" তিনি আরও জানান যে, বিগত নির্বাচনগুলোতে এ ধরনের বদলির আদেশ কার্যকর করার আগে কমিশন রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রথা মেনে চলত ।
মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, "ঐতিহাসিকভাবে, বিগত নির্বাচনগুলোর সময় আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সাংবিধানিক শিষ্টাচার এবং প্রশাসনিক প্রথা হিসেবে কমিশন তাদের এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেছে ৷ বাস্তবে, কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে তিনজন আধিকারিকের একটি তালিকা (প্যানেল) চেয়ে পাঠাত; আর কোনও বিতর্কিত বদলির ফলে সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণের জন্য কমিশন সেই তালিকা থেকে একজন আধিকারিককে বেছে নিত ৷ এটি গভীর উদ্বেগ ও বিস্ময়ের বিষয় যে, 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ঘোষণা সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের প্রশাসনিক মহলের শীর্ষকর্তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
এই মর্মে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভবিষ্যতে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "উপরোক্ত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে, আমি কমিশনের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের একতরফা পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা হয় ৷ কারণ এ ধরনের পদক্ষেপ ভারতের নির্বাচন কমিশনের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকি তৈরি করে এবং একইসঙ্গে আমাদের সাংবিধানিক কাঠামোর মৌলিক নীতিগুলোর ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে ৷"
এর আগে SIR নিয়ে ভুলভ্রান্তি ও জনসাধারণের হয়রানির বিষয়টি তুলে ধরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে 6টি চিঠি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর শীর্ষ আধিকারিকদের বদলির নোটিশে ফের চিঠি দিলেন তিনি ৷
ছাব্বিশে বঙ্গ বিধানসভার 294টি আসনের ভোট হবে দু'দফায় ৷ প্রথম দফা 23 এপ্রিল বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট 29 এপ্রিল বুধবার । ভোট গণনা 4 মে সোমবার ।