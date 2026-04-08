ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিতদের জন্য আক্ষেপ, মনোনয়ন জমা দিয়ে ফের আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি মমতার

ছাব্বিশের নির্বাচনে নিজ কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য আগামিকাল বৃহস্পতিবার মনোনয়নের শেষ দিন ৷

মনোনয়ন জমা দেওয়ার মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 8, 2026 at 11:45 AM IST

কলকাতা, 8 এপ্রিল: ভবানীপুর কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বুধবার নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নিজের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক খাসতালুকে মনোনয়ন পেশের এই উৎসবমুখর দিনেও তাঁর মুখে শোনা গেল ভোটদানে বঞ্চিত সাধারণ মানুষদের জন্য আক্ষেপের সুর ।

SIR-এর কারণে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত জটিলতায় যাঁরা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, প্রকৃত ভোটারদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনে তাঁরা ফের আদালতের দ্বারস্থ হবেন ।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই এদিন সকাল 10টা 25 মিনিট নাগাদ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাসভবন থেকে হেঁটে গোপালনগরের সার্ভে বিল্ডিংয়ের উদ্দেশে রওনা হন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ঘরের মেয়েকে নিজের পাড়ার রাস্তায় হাঁটতে দেখার জন্য এদিন অগণিত মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল ভবানীপুরে । প্রবল উৎসাহ এবং উন্মাদনার মধ্যে দিয়ে বহু সাধারণ মানুষ এবং তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোনয়নের মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শামিল হন ।

ভবানীপুরে মমতার মনোনয়ন জমার মিছিলে জনজোয়ার (IANS)

মনোনয়ন জমা দেওয়ার এই পর্বে এদিন এক অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ ছবি ধরা পড়ে । সমাজের সর্বস্তরের ও সবধর্মের মানুষের প্রতিনিধিত্বের এক জোরালো ধর্মনিরপেক্ষ বার্তা দিতে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা । মনোনয়নপত্র পেশ করার সময় তাঁর সঙ্গে যেমন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের স্ত্রী ইসমাত হাকিমকে দেখা যায়, তেমনই পাঞ্জাবি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে প্রযোজক নিসপাল সিং এবং গুজরাটি সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধিও তাঁর পাশেই ছিলেন ।

ভবানীপুরের রাস্তায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের ভিড় (IANS)

মনোনয়ন পর্ব মিটিয়ে বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর বক্তব্যের অন্যতম প্রধান দিক ছিল ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ইস্যু । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের প্রসঙ্গ টেনে ভোটার তালিকা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি । পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, এসআইআর-এর বিচারাধীন তালিকায় 1 কোটি 20 লক্ষের মধ্যে 32 লক্ষ মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকলেও, এখনও 58 লক্ষ নাম খোলাই হয়নি । পাশাপাশি, ভুয়ো ভোটার বা মৃত ভোটারদের সামান্য কিছু নাম বাদ দিলে বিশাল সংখ্যক মানুষ এবার ভোট দিতে পারবেন না । তাদের জন্য তিনি দুঃখিত ।

আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন জমা দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (IANS)

যাঁরা ভোট দিতে পারছেন না, তাঁদের কথা স্মরণ করে আক্ষেপের সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, "বিচারাধীন থাকা প্রায় 27 লক্ষ মানুষ-সহ প্রকৃত ভোটারদের যেন কোনওভাবেই তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয় । সুপ্রিম কোর্ট তো বলেছে অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় থাকা সকলেই বৈধ । কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা এবার ভোট দিতে পারছেন না । তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার দিতেই হবে ।"

মনোনয়ন জমার পর শপথবাক্য পাঠ করছেন তৃণমূল সুপ্রিমো (IANS)

যাঁরা ভোট দিতে পারলেন না তাঁদের জন্য দুঃখপ্রকাশ করার পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট জানান যে, আদালত ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে প্রকৃত ভোটারদের অধিকার সুনিশ্চিত করার কথা বলেছে । কিন্তু এবার ভোট দিতে না পারলে পরে যদি সেই অধিকার নিশ্চিত হয় তাতে লাভ কি ! তাই এই বিষয়ে স্বচ্ছতা আনতে প্রয়োজনে তাঁরা আবারও আইনি পথে হাঁটবেন এবং সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ফেরাতে ফের আদালতে যাবেন ।

ভোটারদের অধিকার নিয়ে সরব হওয়ার পাশাপাশি নিজের পাড়া ভবানীপুরের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের কথাও এদিন তুলে ধরেন তৃণমূল নেত্রী । তিনি বলেন, "আমি 365 দিন এখানেই থাকি । আমার ধর্ম, কর্ম, বর্ণ, আন্দোলন—সবকিছুই এই ভবানীপুরকে ঘিরে ।" তাঁর জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্ত কিছুর সূত্রপাত এই ভবানীপুর থেকেই বলে মন্তব্য করেন তিনি । সব ভাষাভাষী মানুষকে সম্মান জানিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো এদিন "জয় জিনেন্দ্র, ভাই ছো, সত শ্রী আকাল, সবাইকে নমস্কার ও নমস্তে" জানিয়ে জনসংযোগ সারেন ।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সই করছেন মমতা (পিটিআই)

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর রাজ্যবাসীকে তৃণমূলকে জেতানোর আহ্বান মমতার গলায় ৷ বললেন, "আমি শুধু ভবানীপুরেই নয়, বাংলার 294টি আসনের সবকটিতেই জনগণের কাছে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি ।"

এদিন মনোনয়ন পেশের পর্ব শেষ করেই ফের নির্বাচনী প্রচারের চরম ব্যস্ততায় ফিরে যান মুখ্যমন্ত্রী । সাংবাদিকদের তিনি জানান, এখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি হয়ে তাঁকে আরামবাগ, পাণ্ডুয়া এবং শ্রীরামপুরের মতো পূর্বনির্ধারিত প্রচার কর্মসূচিগুলিতে যোগ দিতে যেতে হবে । প্রচারের পাশাপাশি, রাজ্যের বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । প্রবল গরমের পাশাপাশি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় সবাইকে সাবধানে ও সুস্থ থাকার আবেদন জানান তৃণমূল নেত্রী ।

বরাবরই সব সম্প্রদায়কে নিয়ে চলার কথাই বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভবানীপুর বিধানসভা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র । বুধবার এই কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিলেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর মনোনয়ন পর্বের মিছিলে দেখা গেল সর্বধর্ম সম্প্রীতির বার্তা ৷

রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, ভবানীপুরের কসমোপলিটন বা বহুত্ববাদী রূপ আক্ষরিক অর্থে প্রতিফলিত হচ্ছে । এই কেন্দ্রে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশের দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে যে 'মেরুকরণে'র আবহ তৈরি হয়েছিল । এবার তার মোক্ষম জবাব দিতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী । তিনি মনোনয়ন পর্বেই দেখিয়ে দিতে চান 'আমি সকলের লোক' । আর সেই জায়গা থেকেই 'মিনি ইন্ডিয়া' খ্যাত ভবানীপুরের সমস্ত ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষের অংশীদারিত্বকে পাথেয় করেই নিজের নির্বাচনী লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক শঙ্খনাদ করলেন তিনি ।

