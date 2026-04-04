মুখ্যমন্ত্রী কপ্টারের মাথায় ড্রোন, 'ধ্বংস হয়ে যেত'; আতঙ্কিত হয়ে বললেন মমতা

মুখ্যমন্ত্রী কপ্টারের মাথায় ড্রোন, 'ধ্বংস হয়ে যেত'; আতঙ্কিত হয়ে বললেন মমতা
মালতীপুর, মানিকচকের পর গাজোল ৷ শনিবার তিন জায়গায় নির্বাচনী প্রচার ছিল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতার ৷ কিন্তু দ্বিতীয় সভা শেষে রওনা দেওয়ার সময় ঘটে বিপত্তি !
Published : April 4, 2026 at 6:48 PM IST
মালদা, 4 এপ্রিল: মালতীপুরের সামসী কলেজ মাঠে নির্বাচনী প্রচার শেষ করে চপারের উঠতে যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ৷ তখনই সবার নজরে পড়ে ওই চপারের কাছেই আকাশে উড়ছে একটি ড্রোন ৷ হেলিকপ্টারে উঠতে গিয়েও থমকে যান মমতা ৷ মমতা বলে ওঠেন, "হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে যেত ৷" বেশ খানিকটা সময় চপারেই দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি ৷ কঠোর নিরাপত্তা বলয় এড়িয়ে কীভাবে ওই ড্রোন চপারের প্রায় মাথার উপর উড়ল, তা নিয়ে হতভম্ব পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তা কর্মীরাও ৷
অবশেষে পুলিশ ওই ড্রোনের চালককে ধরতে পেরেছে ৷ জানা গিয়েছে, তিনি একজন তৃণমূল কর্মী ৷ অভিযুক্ত হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমানের অনুগামী ৷ আপাতত তাঁকে আটক করে জেরা শুরু করেছে পুলিশ ৷
এদিন তাঁর হেলিকপ্টারের কাছাকাছি ড্রোন উড়তে দেখে প্রবল বিরক্তি প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ওই ড্রোন হাই সিকিউরিটি জোনে ওড়ে, তা নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের প্রশ্ন করেন তিনি ৷ কপ্টারের গেটে দাঁড়িয়ে মাইক হাতে বলে ওঠেন, "আজ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে যেত ৷ কারা এসব করছে, পুলিশের এটা নজর রাখার দরকার ৷ যারা এই কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে ৷"
বিষয়টি নিয়ে এখনও পুলিশকর্তাদের কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি ৷ তবে এনিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মালতিপুরের প্রার্থী আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, "যারা ড্রোন ওড়াচ্ছিল তাঁদের এটা উচিত হয়নি ৷ হয়তো তাঁদের প্রোটোকল জানা ছিল না ৷ কী উদ্দেশ্যে তারা ড্রোন উড়াচ্ছিল তা আমাদের জানা নেই ৷ পুলিশ বিষয়টি দেখছে ৷ এই ঘটনা নিয়ে পুলিশই তদন্ত করবে ৷ কে ধরা পড়েছে সেটাও আমরা জানি না ৷ তবে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে এভাবে ড্রোন ওড়ানো যায় না ৷ বিশেষ করে যে জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী থাকেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "ওই ড্রোন আকাশে থাকাকালীন হেলিকপ্টার উড়লে স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল ৷ এই বিষয়টি নিয়ে আমরা দুঃখিত, ব্যথিত ৷ হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে কে, কোথায় ড্রোন উড়িয়েছে আমরা বুঝতে পারিনি ৷ আমরা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ হওয়াটা স্বাভাবিক ৷"
তবে এবারের নির্বাচনী কর্মসূচিতে তৃণমূল নেত্রীর হেলিকপ্টার বিভ্রাট এবারই প্রথম নয় ৷ গত 1 এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থেকে নবগ্রাম যাওয়ার পথেও তাঁর হেলিকপ্টার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে ৷ হেলিকপ্টারের পাইলট ওই চপার ফের বড়ঞা ফিরিয়ে আনেন ৷ পরে সড়কপথে নবগ্রাম পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷ তারও আগে (26 মার্চ) প্রবল ঝড়, দমকা হাওয়া আর শিলাবৃষ্টির জেরে নির্ধারিত সময়ে নামতে না-পেরে আকাশেই দীর্ঘক্ষণ চক্কর কাটতে থাকে মমতার কপ্টার। নির্ধারিত সময়ের প্রায় 1 ঘণ্টা 20 মিনিট পর বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর বিমান ৷