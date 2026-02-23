ETV Bharat / state

'দীর্ঘদিনের সহকর্মী', মুকুল প্রয়াণে আবেগঘন মমতা; 'যুগের অবসান' বললেন অভিষেক

মুকুল রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় উঠে এসেছে ব্যক্তিগত স্মৃতি ও রাজনৈতিক সহযাত্রার দীর্ঘ ইতিহাস ৷

Mamata on Mukul Roy
মুকুলকে নিয়ে আবাগপ্রবণ মমতা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 23, 2026 at 1:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: বাংলার রাজনীতিতে 'চাণক্য' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন ৷ তৃণমূলের শুরুর দিন থেকে দলের সাংগঠনিক হাল নিজের হাতেই রেখেছিলেন মুকুল রায় ৷ দলের ওঠাপড়া থেকে দলত্যাগ, বর্ণময় রাজনৈতীক চরিত্র মুকুল রায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ঘাসফুল শিবির। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ছায়াসঙ্গী ছিলেন তিনি। দলের জন্মলগ্ন থেকে বহু রাজনৈতিক ওঠাপড়ার সাক্ষী এই দুই নেতা-নেত্রী। সেই মুকুল রায়ের প্রয়াণে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷

তৃণমূল ছেড়ে কোনওদিন অন্য দলে যোগ দেবেন মুকুল, তা তাঁর অতিবড় নিন্দুকেও ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি ৷ যদিও এমনটাই ঘটেছিল ৷ তৃণমূল যখন ক্ষমতার মধ্যগগনে সেই সময়েই দল বদলে বিজেপিতে গিয়েছিলেন মুকুল ৷ শুধু বিজেপিতে যাওয়াই নয়, গেরুয়া শিবিরকে রাজ্যে কার্যত প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন মুকুল ৷ পক্ষান্তরে তাঁর জমানাতেই রাজ্য থেকে 19টি লোকসভা আসন পেয়েছিল পদ্মশিবির ৷ বিধানসভাতেও বিজেপির ঝুলিতে এসেছিল 77টি আসন ৷ আর এই সব কিছুর পিছনেই ছিল মুকুলের ক্ষুরধার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং গাংগঠনিক দক্ষতা ৷

কিন্তু এক কিছুর পরও তৃণমূলের সঙ্গে বিশেষত দলনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে শৈত্য আসেনি মুকুলের ৷ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছিল, বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসতেই তাঁকে বিধানসভার পিএসি কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৷ এদিন মুকুল রায়ের মৃত্যুর পর আবেগী হয়ে পড়লেন মমতা ৷ তাঁর প্রয়াণের খবর প্রকাশ্যে আসতেই এক্স হ্যান্ডেলে শোকজ্ঞাপন করেন মমতা ও অভিষেক উভয়েই। দু'জনের বার্তাতেই উঠে এসেছে মুকুল রায়ের অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা এবং রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর অপরিসীম অবদানের কথা।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন মুকুল রায়। সোমবার দীর্ঘদিনের সেই সহকর্মীর বিদায়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন দলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, প্রবীণ এই রাজনীতিবিদের আকস্মিক প্রয়াণের খবরে তিনি অত্যন্ত বিচলিত এবং মর্মাহত ৷ মুকুল রায়কে 'দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী' এবং 'বহু রাজনৈতিক সংগ্রামের সহযোদ্ধা' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "তাঁর বিদায়ের খবর আমাকে বেদনাহত করেছে ।" দলের জন্য মুকুল রায়ের প্রাণপাত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করে নেত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে যেমন তিনি সফল ছিলেন, তেমনই দলের সর্বস্তরের কর্মী-সমর্থকদের কাছেও তাঁর প্রবল গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

মাঝে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে দলবদল করেছিলেন মুকুল রায়। সেই প্রসঙ্গও নিজের শোকবার্তায় ছুঁয়ে গিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি লেখেন, "মাঝে তিনি ভিন্ন পথে যান, আবার ফিরেও আসেন।" বস্তুত, একসময়ের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের দলত্যাগের ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলেছিল ৷ তা সত্ত্বেও বাংলার রাজনীতিতে মুকুল রায়ের অবদান এবং তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার কথা যে কোনওভাবেই ভোলার নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দলমত নির্বিশেষে সমগ্র রাজনৈতিক মহল যে এই প্রবীণ নেতার অভাব অনুভব করবে, সে কথাও জানিয়েছেন মমতা। পাশাপাশি, মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায়কে এই শোকের মুহূর্তে শক্ত থাকার বার্তা দিয়ে তাঁর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে, মুকুল রায়ের প্রয়াণকে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের 'একটি যুগের অবসান' বলে মন্তব্য করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ভবনে এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই পদ্মশিবির ছেড়ে ফের ঘাসফুলে ফিরে এসেছিলেন মুকুল রায়। পুরনো দলে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন স্বয়ং অভিষেক। প্রবীণ নেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে অভিষেক জানিয়েছেন, এই বর্ষীয়ান নেতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বাংলার জনজীবন ও রাজনৈতিক যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে রূপ দিতে সাহায্য করেছে ৷

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্তম্ভ হিসেবে মুকুল রায়ের ভূমিকার ভূয়সি প্রশংসা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দলের গঠনমূলক বছরগুলিতে তৃণমূলের সংগঠনকে রাজ্যজুড়ে প্রসারিত ও মজবুত করতে মুকুল রায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন তিনি। জনজীবনে এই প্রবীণ নেতার আত্মোৎসর্গ প্রশংসার সঙ্গে মনে রাখা হবে বলে জানিয়ে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন অভিষেক ৷ পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন এবং অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে, রাজ্য রাজনীতিতে মুকুল রায়ের বর্ণময় উপস্থিতি এবং তাঁর অভাবকেই বড় করে দেখছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

TAGGED:

MUKUL ROY DEATH
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুকুল রায়ের মৃত্যু
CHANAKYA OF BENGAL POLITICS
MAMATA ON MUKUL ROY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.