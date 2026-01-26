ETV Bharat / state

সাধারণতন্ত্র দিবসে রাজ্যপালের সঙ্গে ইশারায় সৌজন্যতা মমতার, তফাতে বিমান-শমীক-তথাগত

লোকভবনে কোনও কিছুই খেলেন না মুখ্যমন্ত্রী । এমনকী চা পান পর্যন্ত করেননি । লেডি গভর্নরের সঙ্গে তাঁর কয়েক মিনিটের জন্য কথা হয়েছে ৷

লোকভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 26, 2026 at 7:51 PM IST

কলকাতা, 26 জানুয়ারি: দেখা হলো । কথা হলো না । শুধু ইশারায় 'সৌজন্যতা' হলো লোকভবনে । নিয়ম অনুযায়ী এবারও সাধারণতন্ত্র দিবসে কলকাতার রাজভবনে রিসেপশন ডে 'At Home' আয়োজিত হয়েছে । সেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত ছিলেন । এছাড়াও ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও । কিন্তু, সকলের নজর ছিল মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের দিকে । আর তাঁদের সেই দৃষ্টিতেই স্পষ্ট হল দূরত্বের ছাপ ।

নির্ধারিত সময় অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা লোকভবনে এলেন । সাংবাদিকদের সঙ্গে নির্ধারিত সময় কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন । তবে কোনও কিছুই খেলেন না । এমনকী চা পান পর্যন্ত করেননি । রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে 'বিশেষ' কোনও কথাও বলতে দেখা যায়নি তাঁকে । তবে লেডি গভর্নরের সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য কথা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ।

রাজ্যপালের সঙ্গে ইশারায় সৌজন্যতা মমতার (নিজস্ব চিত্র)

আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, প্রাক্তন কংগ্রেস সংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, শুভঙ্কর সরকার প্রমূখ । এঁরা সকলেই এসেছেন । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রদীপ ভট্টাচার্য বা শুভঙ্কর সরকারের সৌজন্য সাক্ষাৎ হলেও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু কিংবা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও বিজেপি নেতা তথাগত রায়কে তাঁর মুখোমুখি হতে দেখা গেল না । উভয়পক্ষ, কার্যত দূরত্ব বজায় রাখলেন বলা চলে ।

আজ ঠিক বিকাল চারটে কুড়ি নাগাদ লোক ভবনের পূর্ব লনে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তার আগে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, কলকাতা পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তা উপস্থিত হন । মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে নামতেই প্রশাসনিক কর্তারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে একসঙ্গে অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেন । উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে হাত নেড়ে নমস্কার জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্য বিনিময় করেন । এর মিনিট পাঁচেক পরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এসে উপস্থিত হন । উভয়পক্ষ হাত নেড়ে নমস্কার জানিয়ে সৌজন্য বিনিময় করেন । রাজ্যপাল এগিয়ে যান । মিনিট খানেকের জন্য রাজ্যপালের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সাধারণতন্ত্র দিবসে কলকাতার রাজভবনে রিসেপশন ডে 'At Home' (নিজস্ব চিত্র)

এর মাঝে রাজ্যপালের ছেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন । এরপর সাংবাদিকদের ডেকে এক কোণে বসে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেখানে টানা 50 মিনিট সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তিনি । এর মাঝে রাজভবনের তরফে চা, মিষ্টি পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হলেও মুখ্যমন্ত্রী কোনওটি গ্রহণ করেননি । এই 50 মিনিটের মধ্যে কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য-সহ শুভঙ্কর সরকারেরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন । সৌজন্য বিনিময় করেন । নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাতি-সহ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাধিকারী এবং সমাজের বিশিষ্টরা এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে যান ।

এসবের মাঝেই রাজভবনের পূর্ব লনে উপস্থিত হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু-সহ আরও অনেকে । কিন্তু তাঁদের কারওকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা যায়নি । বরং, একই সারিতে তথাগত রায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য ও বিমান বসুকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে । এরপর বিকেল পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিটে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় । যদিও তার দুই-তিন সেকেন্ড আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ার ছেড়ে মাঠে প্রবেশের জন্য এগিয়ে আসেন । কারণ, তখন শুরু হবে জাতীয় সঙ্গীত । এ ভাবেই আজকের অনুষ্ঠান শেষ হলেও রাজ্য রাজনীতি, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েই গেল ।

MAMATA BANERJEE
CV ANANDA BOSE
সাধারণতন্ত্র দিবস 2026
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
REPUBLIC DAY 2026

