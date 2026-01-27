'ভেদাভেদ নয়, শান্তি থাকলেই প্রগতি !' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বার্তা মমতার

'ভেদাভেদ নয়, শান্তি থাকলেই প্রগতি !' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বার্তা মমতার
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় । শান্তি, স্থিতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যই হলো রাজ্যের অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি ।
Published : January 27, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: রাজ্যের উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখায় জোর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি জানিয়ে দেন, বাংলা বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় । বরং শান্তি, স্থিতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যই হলো রাজ্যের অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি । তাঁর মতে, মন ও পরিবেশ শান্ত থাকলে তবেই বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং নতুন প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকে ।
এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত খোলামেলাভাবে রাজ্যের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ডেমোগ্রাফিক বা জনবিন্যাসের বাস্তবতাকে তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "সবচেয়ে বড় কথা হলো, জীবন যদি শান্তিতে থাকে, মনে যদি শান্তি থাকে, তবেই ভালোভাবে কাজ করা যায় । ব্যবসা-বাণিজ্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় ।" তাঁর কথায়, একটি পরিবারে যেমন সকলে মিলেমিশে থাকে, রাজ্যকেও ঠিক তেমনই এক পরিবারের মতো চলতে হবে । সেখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ বা খ্রিস্টান - ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে 'ভারতীয়' পরিচয়টাই প্রধান হওয়া উচিত ।
স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, দেশভাগের সময় যার যেখানে ইচ্ছে, সে সেখানে চলে গিয়েছে । যাঁরা ভারতে থেকে গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই ভারতীয় এবং এই মাটিই তাঁদের মাতৃভূমি । তিনি বলেন, "আমরা তো কাউকে আনিনি । আমাদের বাবা-মায়েরা, আমরা তো এখানেই জন্মেছি ।" তাই নতুন করে ভেদাভেদ সৃষ্টি করার যে কোনও প্রচেষ্টাকে তিনি কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন ।
বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনবিন্যাসের পরিসংখ্যান তুলে ধরে সংঘাতের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করেন । বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ব্যাখ্যা করেন, রাজ্যে প্রায় 30 শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, 26 শতাংশ তফশিলি জাতি এবং 6 শতাংশ আদিবাসী মানুষ বসবাস করেন । সমাজের এই বিশাল অংশকে বাদ দিয়ে বা তাঁদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে রাজ্যের স্বাভাবিক জনজীবন সচল রাখা অসম্ভব ।
তিনি সতর্ক করে বলেন, "আমি যদি ঝগড়া করি, তবে তারা রোজ রাস্তা অবরোধ করবে । আপনাদের কোম্পানি বন্ধ করে দেবে । জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে ।" আদিবাসী আন্দোলনের উদাহরণ দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন যে, সংঘাত বা অশান্তি হলে রেল-রোড সব বন্ধ হয়ে যায়, যা ব্যবসার জন্য ক্ষতিকারক । তাই রাজ্যের স্বার্থেই সকলের সমানভাবে এবং নিজের মতো করে ভালো থাকাটা জরুরি ।
বিরোধীদের নাম না-করে কটাক্ষও করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "কেউ কেউ ভোটের জন্য দাঙ্গা লাগাতে চায় । কিন্তু আমাকে রাজ্য চালাতে হয় 365 দিন ।" তাঁর মতে, ভোটের রাজনীতি সাময়িক, কিন্তু মানুষের জীবনযাপন নিরন্তর । সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা যাতে শান্তিতে কাজ করতে পারেন এবং তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না-হয়, তা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য । তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেন যে, কারওর বিষয়ে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না এবং শান্তি রক্ষা করাই প্রশাসনের অগ্রাধিকার ।
এদিনের সভা থেকে বাংলার ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের এক উজ্জ্বল ছবিও তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বাংলাকে 'পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার' হিসেবে অভিহিত করেন । মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে ছয়টি নতুন ইকোনমিক করিডর বা অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হচ্ছে, যা শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে । তিনি উপস্থিত শিল্পপতি ও প্রতিনিধিদের এই উদ্যোগে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এখন গন্তব্য হলো বাংলা - শিল্পের গন্তব্য । আপনারা তৈরি হোন, আমরা পরিকল্পনা করে দেব ।"
পরিশেষে, মুখ্যমন্ত্রী বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, বাংলা সবার জন্য এবং এটি আন্তর্জাতিক স্তরেও সমানভাবে সমাদৃত । আগামী দিনে নতুন প্রজন্ম যাতে ভালো স্কুলে পড়তে পারে, ভালো রোজগার করতে পারে এবং নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে পারে, তার জন্য রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন তিনি ।