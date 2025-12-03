ETV Bharat / state

বিশেষভাবে সক্ষমদের শিক্ষা-চাকরি-সামাজিক সুরক্ষায় জোর, বার্তা মমতার

আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবসে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গঠনের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ৷ উল্লেখ করলেন, সরকারি বিভিন্ন সুবিধার কথাও ৷

WORLD DISABLE PERSONS DAY
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে আজকের দিনটি উদযাপন করা হয় ৷ যাকে এককথায় আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবসও বলে ৷ আর এই দিনে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মালদা ও মুর্শিদাবাদ সফরের মাঝে এদিন সোশাল মিডিয়ায় এ নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন তিনি ৷ সেখানে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের বার্তা দিলেন মমতা ৷

সোশালে মমতা লেখেন, "এই আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবসে, আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করছি ৷ জন্মের পর থেকেই বিশেষভাবে সক্ষমদের সারা জীবন সহায়তা করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে আমাদের সরকার ৷"

পাশাপাশি, ছোটবেলাতেই বিশেষভাবে সক্ষমদের চিহ্নিত করতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর সকল নবজাতকদের উপর নজরদারি চালাচ্ছে বলে জানান মমতা ৷ তিনি লিখেছেন, "আমরা নবজাতকদের স্ক্রিনিং করছি ৷ যাতে সময়মতো সংশোধনমূলক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শিশুদের অস্বাভাবিকতা এবং বিকাশগত সমস্যাগুলি শনাক্ত করা যায় ৷"

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের শিক্ষা এবং পরবর্তী সময়ে তাঁদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের তরফে ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে দাবি করেছে মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আমরা বিশেষ স্কুল পরিচালনা করছি ৷ যেখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজন মতো শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে ৷ সেই সঙ্গে আগামী দিনে তাঁদের এমন দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা উপযুক্ত জীবিকা নির্বাহ করতে পারে ৷ সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ আমরা চাই প্রত্যেক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনে চলুক ৷"

বিশেষভাবে সক্ষমদের সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে মমতা বলেন, "মানবিক পেনশন, পড়ুয়াদের বৃত্তি, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিতরণ এবং সকলের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য একটি শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে রাজ্য সরকার ৷"

সবশেষে একটি সুন্দর ও সভ্য সমাজ গঠনের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আসুন আমরা সবাই মিলে এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য কাজ করি, যেখানে প্রতিটি মানুষ, তাদের পরিস্থিতি নির্বিশেষে, সমান সুযোগ এবং সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারে ৷"

