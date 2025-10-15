ড্রেজিং না-করলে সব বাঁধ ভেঙে দেওয়া হোক, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী

ড্রেজিং না-করলে সব বাঁধ ভেঙে দেওয়া হোক, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী
বুধবার দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি৷
Published : October 15, 2025 at 5:56 PM IST
দার্জিলিং, 15 অক্টোবর: প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় রাজ্য সরকারকে কোনোরকম সাহায্য করছে না কেন্দ্রীয় সরকার, আরও একবার এই অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন নদীতে ড্রেজিং করছে না এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোকে নদী বাঁধ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি৷ এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে নদীর উপরে থাকা সমস্ত বাঁধ ভেঙে দেওয়া হোক বলেও জানান তিনি।
বুধবার উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর শৈলশহর দার্জিলিংয়ের লালকোঠিতে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসন এবং জিটিএ-র সঙ্গে রিভিউ মিটিংয়ে বসেন তিনি। আর সেই বৈঠকেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ত্রাণ সংগ্রহের জন্য একটি আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। সেই অ্যাকাউন্টে রাজ্যবাসীর কাছে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন। এমনকী, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সেই অ্যাকাউন্টে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ও রাজ্যের মন্ত্রীরা এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা করবেন বলে জানান। আর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে বিপর্যয় মোকাবিলায় কোনও সাহায্য না-করায় ওই প্রসঙ্গেই তুলোধনা করেন।
এদিন রিভিউ মিটিংয়ের মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সবাইকে বলছি যে যা পারেন সাহায্য করলে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িগুলো চটপট তৈরি কিরে দিতে পারব। না-দিলেও কোনও ক্ষতি নেই। সামলাচ্ছি তো। পাঁচ বছর ধরে একশো দিনের টাকা পাই না। গ্রামীণ রাস্তার টাকা পাই না। আবাসের টাকা পাই না। সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা পাই না। জলের টাকাও পাই না। তা সত্ত্বেও সব সামলাচ্ছি। মানুষের ভালোবাসা থাকলে সবটাই হয়।"
এরপরই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেচ দফতরের অনেক ক্ষতি হওয়ায় দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ফের টেনে আনেন ভুটানের প্রসঙ্গ। আর সেই বিষয়ে কেন্দ্রকে একহাত নেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি জলের টাকা জলে দিতে রাজি নই। যেটা স্থায়ী সমাধান হবে, সেটা করতে হবে। এক তো ভুটানের জল কমাতে হবে। যে দায়িত্বে যাক না কেন, আমি মুখ্যসচিবকে বলব তাকে জানাতে হবে যে আমাদের সব ভেঙে গিয়েছে। তাদেরও আমাদের সাহায্য করতে হবে। দুই হচ্ছে ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনে আমাদের বাংলার প্রতিনিধি রাখতে হবে। তিন হচ্ছে ওদের নদীর জল যাতে উত্তরবঙ্গে ঢুকে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন আমাদেরই প্রত্যেকবার ভুগতে হবে? বিহারের নদীর জল, উত্তরপ্রদেশের জল বাংলায় আসে। কারণ, সেগুলো পার্বত্য এলাকা। আর বাংলা নিচু। সব জল উত্তরে আসে। তার উপর ডিভিসি 20 বছরের বেশি সময় ধরে ড্রেজিং করেনি। কেন্দ্রের বাঁধ সেগুলো। তারপর পাঞ্চেত, মাইথন, ফারাক্কা, কালক্যাটা পোর্ট, হলদিয়া পোর্টে ড্রেজিং হয় না। এর ফল হচ্ছে, বাংলা আর বিহার দুজনেই ভুগছে। প্রত্যেক বছর। ড্যামের কী প্রয়োজন?’’
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার রিপোর্ট দেখেছি। তাঁর মত ছিল যে নদীতে বাঁধের কোনও প্রয়োজন নেই। ড্যাম রেখে দিয়েছে কেন? যার এলাকায় জল নেই, গ্রীষ্মকালে সেই এলাকায় জল দেওয়ার জন্য। আর আমি যদি জল চাই পাব না। আর বর্ষায় জল ছেড়ে দাও আমাদের বাংলায়। তুমি অন্তত ড্রেজিং তো করো। যদি ড্রেজিং না করো, তাহলে ড্যামের প্রয়োজন নেই। ভেঙে দাও ড্যাম। নদীতে নিজের মতো যেতে দাও।’’
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও বক্তব্য, ‘‘সিকিমে 14টি হাইডেল পাওয়ার ড্যাম করেছে। ওরা জানে না প্রকৃতি নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। তুমি প্রকৃতির সঙ্গে খেললে, প্রকৃতি একদিন তোমায় জবাব দেবে। এখন বিশ্ব-উষ্ণায়ন চলছে। আপনারা সিকিমকে লুঠ করছেন। আমি সিকিমকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। যেকোনও সময় বড়সড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসবে।"