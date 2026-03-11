গ্যাসের সংকট নিয়ে সংসদে মোদি-শাহের বিবৃতি দাবি মমতার, সোমে প্রতিবাদ রাজপথে
মমতার মতে, সরকার জানত যুদ্ধ চলছে ৷ তা সত্ত্বেও 'বাফার স্টক' কেন প্রস্তুত রাখা হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
Published : March 11, 2026 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: রান্নার গ্যাসের নজিরবিহীন হাহাকার রাজ্যে । বাণিজ্যিক থেকে গৃহস্থালি - সর্বত্রই চরম সংকট দেখা দিয়েছে । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বহু স্কুলে মিড-ডে মিলের রান্না কার্যত বন্ধ হওয়ার জোগাড় । বাচ্চাদের পাতে ভাত-ডালের বদলে জুটছে কেবল ডিম সেদ্ধ । ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতাল, হস্টেল ও আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির দৈনন্দিন পরিষেবা । আর এই চরম অব্যবস্থার জন্য সরাসরি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকেই কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবিষয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন তিনি ৷
মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্রের অবিবেচক সিদ্ধান্ত এবং দূরদর্শিতার অভাবের কারণেই আজ দেশজুড়ে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । এই জনবিরোধী নীতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগানে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যর্থতার প্রতিবাদে আগামী সোমবার রাজ্যজুড়ে রাস্তায় নেমে মহামিছিল ও প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে শাসকদলের পক্ষ থেকে । সামনেই 2026 সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে সাধারণ মানুষের হেঁশেলের এই জ্বলন্ত ইস্যুকে হাতিয়ার করেই আগামী সোমবার পথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস ।
কেন্দ্রের জারি করা নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, একটি গ্যাস বুকিংয়ের 25 দিন পর মিলবে অপর সিলিন্ডার বুক করার সুযোগ । এই নিয়ম ঘিরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, এই অবিবেচক ঘোষণার ফলেই দেশজুড়ে কালোবাজারি ও মজুতদারি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "গ্যাস সরবরাহ সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের হাতে । তারা আগেই হট করে ডিক্লেয়ার করে দিল 25 দিন আগে গ্যাস পাওয়া যাবে না । হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট যদি নিজে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তো সুবিধাবাদী লোক এর সুযোগ নেবেই ।" মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি, এই ঘোষণা করার অন্তত সাতদিন আগে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা উচিত ছিল, যাতে তাঁরা কিছুটা প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পান ।
আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির অজুহাত দিয়ে কেন্দ্র যে ভাবে দায় এড়াতে চাইছে, তা মানতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর মতে, সরকার জানত যে যুদ্ধ চলছে, তা সত্ত্বেও আপৎকালীন মজুত বা 'বাফার স্টক' কেন তৈরি রাখা হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "প্রত্যেকটা পেট্রল পাম্পে নরেন্দ্র মোদির ছবি থাকে । তুমি ছবি দিয়ে প্রচার করছ, অথচ তোমার মজুত ভাণ্ডার কত আছে, তা তুমি জানো না ! তুমি রাশিয়ার থেকে তেল কিনছো আমেরিকার মাধ্যমে, কিন্তু যখন দেশের মানুষের ঘরকন্না, হোটেল, পরিবহণ সঙ্কটে, তখন তোমার কোনও প্রপার প্ল্যানিং নেই ।"
উদাহরণ টেনে তিনি জানান, রাজ্য সরকার যেমন ছ’মাস আগে থেকে হিসাব কষে কোল্ড স্টোরেজে আলু মজুত রাখে সুফল বাংলা বা মিড-ডে মিলের জন্য, কেন্দ্রের সেই ন্যূনতম পরিকল্পনা বা ‘স্টক টেকিং’ ব্যবস্থা নেই । এরা শুধু রাজনৈতিক ভাষণ দেয় আর গালাগালি করে । গ্যাস সংকটের জেরে সরাসরি প্রভাব পড়েছে গণপরিবহণ এবং খাদ্য সরবরাহে । বাণিজ্যিক গ্যাসের অভাবে বেঙ্গালুরু, মহারাষ্ট্রের মতো এ রাজ্যেও বহু রেস্তোরাঁ ও হোটেল বন্ধ হওয়ার উপক্রম । গ্যাসে চলা অটোচালকরা চরম বিপাকে পড়েছেন, যার জেরে ভাড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বা 'এসমা' জারি করলেও, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, শুধু পুলিশ দিয়ে বা ধমকে এই সমস্যার সমাধান হবে না । তিনি বলেন, "এসমা জারি করে কী করবে ? যাকে তোমার পছন্দ নয়, তাকে তুমি গ্রেফতার করবে । তাতে কি মানুষের সমস্যার সমাধান হবে ? আমি মজুতদারদের পক্ষে নই, কিন্তু জোর করে কিছু করানো যায় না । এদের বোঝাতে হবে ।"
ইতিমধ্যে রাজ্য প্রশাসনের তরফে সমস্ত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মজুতদারদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য । তবে তাতে কাজ না হলে কড়া আইনি পদক্ষেপ এবং সরকারি ভাবে মজুত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে আইসিডিএস বা মিড-ডে মিলে পাঠিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন তিনি ।
এই অভূতপূর্ব সংকট মোকাবিলায় নবান্নে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী । সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দফতরকে নিয়ে বিকল্প রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আক্ষেপ, রাজ্যের হাতে জোগান বা 'সাপ্লাই চেন' না থাকায় তাঁদের হাত কার্যত বাঁধা । তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যসচিবদের সঙ্গে বৈঠক করলেও সেখান থেকে জোগান স্বাভাবিক করার কোনও দিশা মেলেনি ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "হোম সেক্রেটারির মিটিংয়ের কোনও ভ্যালু নেই । তারা সাপ্লাই চেন দিতে পারল না । আমি দরকার হলে ভিক্ষে করে ফান্ড জোগাড় করব, কিন্তু সাপ্লাই চেন তো দিতে হবে ! সাপ্লাই চেন যদি না থাকে, আমি হাজার টাকা সাবসিডি দিলেও তা কাকে দেব ?" অবিলম্বে সংসদে এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, দেশে ঠিক কতটা গ্যাস মজুত রয়েছে, তা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাতে হবে কেন্দ্রকে । বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়লে লোডশেডিংয়ের মতো যে পরোক্ষ প্রভাব পড়তে পারে, সে বিষয়েও তিনি সতর্ক করেছেন ।
সবশেষে, বিদেশে গ্যাস রফতানি আপাতত স্থগিত রেখে দেশবাসীর চাহিদা মেটানোর দাবি তুলেছেন মমতা । তাঁর কথায়, "অন্য দেশকে বঞ্চিত করতে চাই না, কিন্তু আগে তো দেশকে বাঁচাব, তার পর তো অন্য দেশকে । আগে দেশ বাঁচুক, তারপর ইনকাম হবে ।" সোমবারের প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের যে ঝাঁজ দেখতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি, মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া অবস্থান তারই ইঙ্গিত । এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী সোমবার এই ইস্যুতে তিনি রাজপথে নেমে প্রতিবাদ করবেন অর্থাৎ এই বিষয় নিয়ে মিছিল করার কথা রয়েছে । যদিও কোথা থেকে কোন পর্যন্ত মিছিল হবে বা মিছিলের নির্ঘণ্ট এখনও নিশ্চিত হয়নি ।