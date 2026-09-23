ইমপিচমেন্ট নয়, জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেফতারের দাবি মমতার

ইমপিচমেন্ট নয়, জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেফতারের দাবি মমতার
Mamata on Gyanesh Kumar: জ্ঞানেশ কুমারের আমলে যে সমস্ত রাজ্যে ভোট হয়েছে, সেখানে ফের পুরনো ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন মমতা ৷
Published : September 23, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: ইমপিচমেন্ট নয়, এবার সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেফতারির দাবি জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্বাচন কমিশনের অন্দরে শুরু হওয়া অন্তর্কলহ নিয়ে সোচ্চার হয়েছে বিরোধীরা ৷ কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন মমতাও ৷ সরাসরি বিজেপির বি-টিম তকমা দিয়ে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধেই সুর চড়ালেন তিনি ৷
বুধবার বিকেলে ফেসবুক লাইভ করে জ্ঞানেশ কুমার-সহ বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন মমতা ৷ পাশাপাশি, জ্ঞানেশের আমলে যে সমস্ত রাজ্যে ভোট হয়েছে, সেখানে ফের ভোট করানোর দাবিও জানিয়েছেন তিনি ৷ এদিন মমতা বলেন, "ইভিএম হাইজ্যাক, ভোটার তালিকায় কারচুপি, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানেশ কুমার যে যে রাজ্যে বিজেপিকে ভোটে জিতিয়েছেন, সেই রাজ্যগুলিতে পুরনো ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট করাতে হবে ৷ জ্ঞানেশ কুমার এক্সপোজ হয়ে গিয়েছেন ৷"
একই সঙ্গে মমতা আরও বলেন, "2024 সালে বিজেপি আপনার (জ্ঞানেশ কুমার) জন্যই জিতেছে ৷ পরের সব ভোটেও বিজেপি আপনার জন্য জিতেছে ৷ বিজেপিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনি একমাত্র দায়ী ৷ এই চেয়ার আপনার জন্য নয় ৷ বিজেপি যে চূড়ান্ত একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছে, তার জন্যও আপনি দায়ী ৷ ভোটে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অপব্যবহার করেছেন জ্ঞানেশ কুমার ৷ আপনি যতদিন চেয়ারে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে ৷ আপনার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনা হলেও অধ্যক্ষ তা লোকসভায় পেশ করতে দেননি ৷ আপনার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট নয়, গ্রেফতার করা উচিত ৷"
মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পাশাপাশি বিজেপি সরকারকেও আক্রমণ করেছেন মমতা ৷ পশ্চিমবঙ্গের জনগণের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "আপনাদের এরা বঞ্চিত করছে ৷ কোনও টাকা এরা দেবে না ৷ দুই-তিন মাস দেবে, তারপর আর দেবে না ৷ 65 জন খুন হয়েছেন এখনও পর্যন্ত ৷ পুলিশের পোশাকে বিজেপির ঝান্ডা ধরা যায় না ৷ মনে রাখবেন, বিজেপি চলে যাবে আপনাদের পরিবার নিয়ে থাকতে হবে ৷" এরই সঙ্গে, বিজেপি এবং জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এদিন আন্দোলনেরও ডাক দিয়েছেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "যাঁরা ভয়ে রাস্তায় নামছেন না, সকলকে বলব নামুন ৷ আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব ৷ মারলে মার খাব ৷ এই নির্বাচন কমিশনারকে গ্রেফতার করার জন্য দেশজুড়ে যে আন্দোলন হতে চলেছে, আমরা সবাই সেখানে থাকব ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হটাও, বিজপি হটাও ৷ দেশে যে ঝড় উঠেছে, তা থামবে না ৷ আরও একবার যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হয়, আমরা তার জন্যও প্রস্তুত ৷"