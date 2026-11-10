কর্মী নিগ্রহের প্রতিবাদ, এবার ভাইফোঁটা বন্ধ রাখছেন মমতা
Mamata Banerjee Bhaiphota: নির্বাচনী বিপর্য়য় বদলে দিয়েছে অনেক কিছু । এবার উৎসবের মরশুমের শুরু থেকেই মমতা অনেকটাই 'অচেনা'। এবার কোপ ভাইফোঁটাতেও ।
Published : November 10, 2026 at 11:03 PM IST
কলকাতা 10 নভেম্বর : বিজয়া সম্মিলনীর পর এবার ভাইফোঁটার উৎসব থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে প্রতি বছর কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে ভাইফোঁটা উপলক্ষে এক এলাহি আয়োজন দেখা যেত।
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সমাজের নানা ক্ষেত্রের মানুষ সেদিন পৌঁছে যেতেন দলনেত্রীর কাছে। তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বদলে যাওয়া রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবার সেই পরিচিত ছবি দেখা যাবে না।
মঙ্গলবার রাতে দলের বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে আনুষ্ঠানিকভাবে দলনেত্রীর এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর ধারাবাহিক হিংসা ও পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ তুলেছে মমতা শিবির। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই উৎসব পালনে ইতি টানলেন মমতা।
কুণাল ঘোষ তাঁর বার্তায় স্পষ্ট করে লিখেছেন, "মমতাদি এবার ভাইফোঁটা পালন করছেন না। এর আগে বিজয়া পালন করেননি। এবার ভাইফোঁটাও পালন করবেন না। ভোটের পর থেকে তৃণমূলকর্মীদের উপর যে হামলা, সন্ত্রাস, পুলিশি জুলুম, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার চলছে; তার পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিজয়া পালন করেননি মমতাদি। পারিবারিক কালীপুজো বন্ধ করা যায় না। তাই মায়ের পুজো করেছেন। কিন্তু ভাইফোঁটার কোনও অনুষ্ঠান করবেন না। কেউ দেখা করতে আসতে পারেন। কিন্তু দিদি এবার ফোঁটার অনুষ্ঠান করবেন না। এনিয়ে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।"
প্রতি বছর মমতার বাড়ির ভাইফোঁটার দিকে নজর থাকত রাজ্য রাজনীতির। দলের শীর্ষ সারির নেতাদের পাশাপাশি দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মীরা সেদিন তাঁর হাত থেকে ফোঁটা নিতেন, চলত উপহার ও মিষ্টিমুখের পর্ব। শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বদেরও নিয়মিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যেত। তবে চলতি বছরের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই কালীঘাটের রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় বদল এসেছে।
অতীতে যাঁরা নিয়মিত মমতার থেকে ফোঁটা নিতেন, তাঁদের এক বড় অংশ এখন আর তাঁর শিবিরে নেই। ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস কিংবা মদন মিত্রের মতো তৃণমূলের একদা প্রথম সারির একাধিক প্রভাবশালী নেতা শিবির ত্যাগ করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। পুরনো রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের বড় অংশের শিবির বদলের ফলে দলের অন্দরে সাংগঠনিক ভারসাম্য যেমন নড়ে গিয়েছে, তেমনই উৎসবের আবহও ম্লান হয়েছে কালীঘাটে।
রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়া এবং অন্যদিকে দলের ভাঙনজনিত পরিস্থিতি—এই দুইয়ের জেরেই এবারের ভাইফোঁটায় উৎসবের আলো থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। কর্মীদের দুর্দিনে আনন্দ উদযাপনে না মেতে তিনি পরিস্থিতির দিকেই নজর রাখছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।