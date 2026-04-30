ICSE-ISC'র সফল পড়ুয়াদের অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর, দিলেন বিশেষ বার্তাও
বৃহস্পতিবার আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ হয়েছে ৷ সফল পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর ৷ পাশাপাশি যারা সফল হয়নি, তাদেরও মনের জোর দিয়েছেন ৷
Published : April 30, 2026 at 8:13 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: আইসিএসই (ICSE) এবং আইএসসি (ISC) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার ফলপ্রকাশের পরেই সফল ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোশাল মিডিয়ায় পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ৷ একইসঙ্গে যে সমস্ত পরীক্ষার্থী এবার সফল হতে পারেনি, তাদেরও হতাশ না-হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লেখেন, আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন ৷ পড়ুয়াদের এই দুর্দান্ত ফলাফলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ৷ আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং তাদের সমস্ত কাজের জন্য আগাম শুভেচ্ছা ৷
পড়ুয়াদের এই সাফল্যের নেপথ্যে শিক্ষক ও অভিভাবকদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সে কথাও এদিন বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি তাঁর পোস্টে লেখেন, "এই বিশেষ দিনে সমস্ত অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ৷ তাঁদের নিরলস সংগ্রাম এবং সঠিক পথপ্রদর্শন ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের এই সাফল্য অর্জন করা কোনওভাবে সম্ভব হত না ৷"
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সমাজের ও পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ গড়ার 'আসল স্তম্ভ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৷ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া মানেই যে জীবন শেষ নয়, সেই চিরন্তন সত্যটি এদিন আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবার আশানুরূপ ফল করতে পারেনি, বা সফল হতে পারেনি, তাদের উদ্দেশেও এক আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷
মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "যারা এবার সফল হতে পারল না, তাদের মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই ৷ এই সাময়িক ব্যর্থতায় ভেঙে পড়লে চলবে না ৷ এটাই শেষ নয় ৷" অকৃতকার্য পড়ুয়াদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে, আগামী দিনে তারা নিশ্চয়ই জয়ী হবে ৷
পরিশেষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নিজের স্নেহ ও আশীর্বাদ সর্বদা থাকবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের সবসময় সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, প্রতি বছরই রাজ্যে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক-সহ সিবিএসই (CBSE), আইসিএসই এবং আইএসসি পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পর সফল পরীক্ষার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বা সরাসরি শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রাজ্যের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেওয়ারও চল রয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ৷
বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল যে কোনও ছাত্রছাত্রীর জীবনেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৷ সারা বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর এই দিনটির জন্য মুখিয়ে থাকে পড়ুয়া থেকে শুরু করে তাদের পরিবার ৷ রাজ্যের বহু ছাত্রছাত্রী জাতীয় স্তরের এই পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতি বছরই তারা মেধার স্বাক্ষর রাখে ৷ এবারের পরীক্ষাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷