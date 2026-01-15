সরস্বতী পুজোয় হচ্ছে না জয়েন্ট ! তাঁর আপত্তিতেই পরীক্ষার দিন বদল বলে দাবি মমতার

সরস্বতী পুজোয় হচ্ছে না জয়েন্ট ! তাঁর আপত্তিতেই পরীক্ষার দিন বদল বলে দাবি মমতার
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তাঁর প্রতিবাদের ফলেই এনটিএ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিকল্প পরীক্ষার দিনের ব্যবস্থা করেছে ।
Published : January 15, 2026 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: আগামী 23 জানুয়ারি, অর্থৎ সরস্বতী পুজোর দিনে বাংলার পরীক্ষার্থীদের জাতীয় স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা বা জয়েন্ট এন্ট্রান্সে (JEE Main) বসতে হচ্ছে না ৷ ওই দিন বদলে দেওয়ার আবেদনে সাড়া দিয়ে সেদিনের পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA)। তাঁর প্রতিবাদের কারণেই এনটিএ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বাঙালির ক্যালেন্ডারে এমনিতেই 23 জানুয়ারি দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম । সেদিন দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ৷ তার ওপর এ বছর ওই একই দিনে পড়েছে সরস্বতী পুজো । বাঙালির ঘরে ঘরে এই দিনটি অত্যন্ত আবেগের । অথচ, এই বিশেষ দিনেই জাতীয় স্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স (JEE Main) হবে বলে ঘোষণা করেছিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA)।
পুজোর দিনে পরীক্ষার সিট পড়ায় স্বভাবতই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন রাজ্যের হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা । তবে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের সেই দুশ্চিন্তা কাটল । নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হঠে জয়েন্টের দিন বদলেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা । বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে এই সুখবর জানিয়েছেন ।
তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার এবং এনটিএ 23 জানুয়ারি পরীক্ষার দিন ধার্য করায় বাংলার পড়ুয়ারা প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল । এই নিয়ে তিনি প্রতিবাদ জানান এবং দিন পরিবর্তনের দাবি তোলেন । তাঁর সেই দাবির মান্যতা দিয়েই অবশেষে পরীক্ষার বিকল্প দিন ধার্য করতে রাজি হয়েছে এনটিএ ।
বিষয়টি আদতে যতটা প্রশাসনিক, তার চেয়েও অনেক বেশি সাংস্কৃতিক এবং আবেগের । পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতী পুজো মানেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে অঘোষিত উৎসব । প্রথা মেনে এই দিনটিতে বই-খাতা স্পর্শ করেন না অধিকাংশ পড়ুয়া । দেবীর চরণে বই জমা দিয়ে বিদ্যার প্রার্থনা করাই রেওয়াজ । সেখানে জাতীয় স্তরের এত বড় একটি পরীক্ষা ওই দিনে পড়লে, তা পরীক্ষার্থীদের মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াত । একদিকে উৎসবের মেজাজ, অন্যদিকে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার টেনশন - এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ার উপক্রম হয়েছিল পড়ুয়াদের । পাশাপাশি, 23 জানুয়ারি নেতাজি জয়ন্তী উপলক্ষেও রাজ্যে ছুটি থাকে এবং নানা অনুষ্ঠান পালিত হয় ।
সোশাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ এবং এই নিয়ে তৎপরতার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী এদিন লিখেছেন, "ভারত সরকার বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি আগে 23 জানুয়ারি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিন ঠিক করেছিল । অথচ এই দিনটিতেই নেতাজির জন্মদিন এবং সরস্বতী পুজো । আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে এই দিনটি পালন করতে অভ্যস্ত । এই দিন পরীক্ষা হলে তারা সমস্যায় পড়ত । তাই আমি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এবং তারিখ বদলের দাবি করেছিলাম ।"
Earlier GOI/ National Testing Agency had scheduled Joint Entrance Examinations on 23 January, which happens to be Netaji's birthday and Saraswati Puja, which the students are expected and habituated to celebrate with respect. This put our students into difficulty and I…— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 15, 2026
তিনি আরও জানান, তাঁর প্রতিবাদের ফলেই এনটিএ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিকল্প পরীক্ষার দিনের ব্যবস্থা করেছে । ফলে ওই দিনটিতে তারা নিশ্চিন্তে বাগদেবীর আরাধনা করতে পারবে । মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন রাজ্যের কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী ।
এনটিএ এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তাদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে লিখেছে, "পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে 23 জানুয়ারি 2026 তারিখে সরস্বতী পূজা উদযাপন সংক্রান্ত প্রাপ্ত আবেদনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, যে সকল পরীক্ষার্থী 23 জানুয়ারি 2026 তারিখে পশ্চিমবঙ্গে JEE (Main)-এ অংশগ্রহণ করার জন্য নির্ধারিত ছিলেন, তাঁদের জন্য JEE (Main) 2026 সেশন 1 পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞাপিত তারিখগুলির মধ্যে অন্য একটি পরীক্ষার তারিখ বরাদ্দ করা হবে । যে কোনও জিজ্ঞাসার জন্য, পরীক্ষার্থীরা @NTA_Helpdesk-কে সরাসরি মেসেজ করতে পারেন অথবা আমাদের jeemain@nta.ac.in-এ ইমেল করতে পারেন, অথবা 011-40759000 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন ।"
In view of the representations received from candidates in the state of West Bengal regarding the celebration of Saraswati Puja on 23 rd January 2026, it has been decided that all candidates scheduled to appear for JEE (Main) in West Bengal on 23 rd January 2026 shall be allotted…— National Testing Agency (@NTA_Exams) January 15, 2026
উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে, জেইই মেইন 2026-এর প্রথম সেশনের পরীক্ষা 23 থেকে 30 জানুয়ারি, 2026 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল । তবে, এনটিএ আগেই পরীক্ষার সময়সীমা একদিন কমিয়ে ঘোষণা করেছিল যে, শেষ পরীক্ষাটি এখন 29 জানুয়ারি, 2026 তারিখে অনুষ্ঠিত হবে । সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের 23 জানুয়ারির পরীক্ষাটি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে ৷ তবে ওই দিন অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষাগুলো সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী চলবে ।