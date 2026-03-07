ভোট কেটে বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র করেছে বিজেপি, ধর্না মঞ্চে দাবি মমতার
শনিবার থেকেই আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে যুবসাথীর টাকা ঢুকতে শুরু করবে বলে জানান মমতা ৷
Published : March 7, 2026 at 11:48 AM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: তালিকা থেকে ভোটারদের নাম কেটে আরও একবার বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র করেছে বিজেপি ৷ ধর্মতলার ধর্না মঞ্চ থেকে শনিবার এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সুকৌশলে বাংলায় আবারও বিভাজন করার চেষ্টা করছে ৷ বাংলা আর বিহারকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল করার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে ৷ কারণ, বাংলা লড়াই করতে জানে ৷ একবার বাংলায় হাত দিয়ে দেখাক ৷ এরপরই বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি জানান, বেশি করলে দিল্লির সরকার ফেলে দেবেন ৷ এদিকে এদিন থেকেই আবেদনকারীদর অ্যাকাউন্টে যুবসাথীর টাকা ঢুকতে শুরু করবে বলে জানান মমতা ৷
শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ধর্না চলছে শনিবারও ৷ এদিন সকালে মঞ্চ থেকে মমতা বাংলার সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস থেকে শুরু করে প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় এবং বিহারের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কথা উল্লেখ করেন ৷ তাঁর দাবি, বিজেপি কাউকেই মেয়াদ শেষ করতে দিচ্ছে না ৷ সিভি আনন্দ বোস সম্প্রতি বাংলার সাংবিধানিক প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ কিন্তু এখনও তাঁর মেয়াদ শেষ হতে 20 মাস বাকি ছিল ৷ তাঁর জায়গায় দায়িত্বে এসেছেন প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্তা আরএন রবি ৷ প্রথম থেকেই এই নিয়োগ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷
এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "আনন্দবাবুকে সরিয়ে দেওয়া হল ৷ কারণটা আমি জানি কিন্তু বলব না ৷ অনেকেই চায় না রাজভবনটা বিজেপির পার্টি অফিস হয়ে যাক ৷ আর সেখান থেকে বিজেপি টাকার লেনদেন করুক ৷ এর আগে জগদীপ ধনকড়কেও এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ তিনি বিজেপির জন্য কী না করেছেন ! তারপর তাঁর সঙ্গে কী হয়েছে আমরা সবাই জানি ৷ "
এরপর মমতা জানান, বিজেপি কোনও নীতি নৈতিকতার ধার ধারে না ৷ তারা মহম্মদ বিন তুঘলকের জ্যাঠার জ্যাঠামশাই ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, " যারা এখন দিল্লিতে বসে আছে তাদের কোনও নৈতিকতা নেই ৷ এরা মহম্মদ বিন তুঘলের জ্যাঠার জ্যাঠামশাই ৷ এবারও টিম টিম করে জ্বলছে ৷ চন্দ্রবাবু নায়ডুর জন্য় বিজেপি টিকে আছে ৷ তাহলে এত কীসের অহংঙ্কার ৷ কাউকে অনস্থার ভয় দেখাচ্ছে ৷ কাউকে পদের লোভ দেখাচ্ছে ৷ আমরা সব খবর পাই ৷ তোমরা (বিজেপি) পেগাসাস করো ৷ আর আমরা জনগণ করি ৷ কিন্তু বিজেপি সাবধান ভোট কেটে বাংলায় বিভাজন করা যাবে না ৷ বাংলা লড়াই করতে জানে ৷ বেশি করলে তোমাদের দিল্লির সরকার ফেলে দেব ৷"
এর আগে এসআইআর প্রক্রিয়ার পর 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম আছে 7 কোটি 4 লাখ 59 হাজার 284 জন ৷ এর মধ্যে 60 লক্ষের নাম এখনও বিবচেনাধীন ৷ এর পাশাপাশি 58 লাখেরও বেশি এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়েনি ৷ নতুন ভোটারের সংখ্য 1 লাখ 82 হাজার 36 জন ৷