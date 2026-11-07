'হিম্মত থাকলে আমার বুকে বুলডোজার চালাও', কালীঘাটে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশকে চ্যালেঞ্জ মমতার

'হিম্মত থাকলে আমার বুকে বুলডোজার চালাও', কালীঘাটে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশকে চ্যালেঞ্জ মমতার
Mamata Banerjee Challenges to Police: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ ৷ কালীঘাট থানার ওসি-র বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ মমতার ৷
Published : November 7, 2026 at 3:17 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: শুক্রবার রাতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় সরব হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অভিষেকের কালীঘাটের পার্টি অফিসে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই বাড়ির সামনে ধরনায় বসেন অভিষেক ৷ শনিবার সকালে অভিষেকের সেই ধরনা মঞ্চে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হলেন মমতা ৷ সাহস থাকলে তাঁর বুকের উপর দিয়ে বুলডোজার চালানোর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তিনি ৷
এদিন অভিষেকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মমতা বলেন, "কত বুলডোজার আছে আপনাদের ? আমাদের বুকে, আমাদের শরীরের উপরে বুলডোজার চালান ৷ হিম্মত থাকলে আমার বুকে বুলডোজার চালাও ৷" শুক্রবার রাতের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মমতা ৷ তাঁর নিশানায় ছিলেন কালীঘাট থানার ওসি ৷
মমতা বলেন, "কালীঘাট থানার ওসি-কে অভিষেক যখন বলে, তখন খারাপ ব্যবহার করেন ৷ ভাবে ওরা ভগবান ! আমার কারও সঙ্গে সমস্যা নেই ৷ কিন্তু নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন ৷ সরকারকে অবশ্যই সমর্থন করবেন ৷ আমি জানি, সরকারের অধীনে পুলিশ কীভাবে কাজ করে ৷ সীমা ছাড়িয়ে গেলে মনে রাখবেন, আমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে দাঁড়াব ৷"
শুক্রবার রাতে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালীঘাট এলাকা ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক বচসা ও ইটবৃষ্টি হয় ৷ পরিস্থিতি গড়ায় মুখোমুখি সংঘর্ষে ৷ দু’পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ ৷ উত্তেজনার জেরে আগামী দু’মাসের জন্য অভিষেকের বাড়ির সামনের রাস্তায় 163 ধারা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
অভিষেক অভিযোগ করেছেন, তাঁদের কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে ৷ পেরেক লাগানো লাঠি দিয়ে হামলা চালিয়েছিল বিজেপির কর্মীরা ৷ সেই হামলায় তাঁর চার থেকে পাঁচ জন কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে দাবি সাংসদের ৷ উল্লেখ্য, হামলার আশঙ্কায় দু’দিন আগেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লোকসভার স্পিকারকে 'ট্যাগ' করেছিলেন তিনি ৷ আর তার পরপরই এই হামলা ৷ যেখানে অভিষেককে হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
এই ঘটনার প্রতিবাদে রাতভর বাড়ির সামনে ধরনায় বসেন অভিষেক ৷ পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে ভোর সাড়ে 6টার সময় বাড়িতে ঢোকেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই ইস্যুতে এদিন মমতা অভিযোগ করেন, রাত তিনটের সময় 'লুম্পেন' দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে ৷
তিনি বলেন, "সামনেই কালীপুজো ও দীপাবলি ৷ অথচ এলাকার পুরনো পুজোগুলিকে শান্তিতে হতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ পাড়ার পুরনো পুজোগুলির অনুমতি পুলিশ বাতিল করেছে ৷ এমনকি আমার বাড়ির পুজোয় যাতে কেউ যেতে না-পারেন, সে জন্য সামনের রাস্তা আটকে বেআইনিভাবে পুজো করানো হচ্ছে ৷"
মমতার অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মানুষজন যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে বিরক্ত করা হয়েছে ৷ দেশে সংবিধান বা গণতন্ত্র বলে কিছু নেই ৷ বিরোধী 'ইন্ডি' জোটে থাকার কারণেই তাঁদের উপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
শুক্রবার রাতে কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন চত্বরে হামলার অভিযোগ এবং বিগত ছয় মাসে তাঁর ওপর একাধিকবার আক্রমণের দাবিকে পুরোপুরি নাটক ও তৃণমূলের নিজস্ব কোন্দল বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি বলেন, "এই ছয় মাসে সাতবার তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছে ৷ গতকাল তাঁর জন্মদিন উদযাপনের সময়ও হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ কালীঘাটের বাসভবনে তিনি এই অভিযোগ তুলেছেন ৷ কিন্তু কোথাও কি একটা কাঁচ ভাঙা হয়েছিল ? তৃণমূলই তৃণমূলকে মারছে ৷ যে ডিম ছোঁড়া হয়েছিল, কে ছুঁড়েছিল ? তৃণমূলই ছুঁড়েছিল ৷"
অন্যদিকে, মমতার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলা লড়ার মন্তব্যের জবাবে ব্যঙ্গের সুরে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, "উনি সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়াবেন শুনে কপিল সিবল, অভিষেক মনু সিংভিরা শনি মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন ৷ কারণ উনি দাঁড়ালে ওঁদেরও শনির দশা লেগে যাবে ৷"
সজলের কটাক্ষ, "মমতা শিয়ালদা আদালতেও দাঁড়াতে পারবেন না, সুপ্রিম কোর্ট তো অনেক দূর ৷" রাত দু’টোর সময়ে অভিষেকের বাড়ির পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷ সজল বলেন, "রাত্রি দু’টোর সময় ভাইপো কী করছিলেন ? কার জন্মদিন ছিল ? চক্রান্তটা কী ? এগুলোর কোনও উত্তর নেই ৷ 'ইন্ডি' জোট নিয়ে মমতার দাবিকেও নস্যাৎ করেছেন এই বিজেপি নেতা ৷ তাঁর কথায়, সারা দেশ থেকে লোক জড়ো করেও ওরা 20 হাজার লোক আনতে পারে না, তারা আবার জোটের কথা বলছে !