কঠিন সময়ে যাঁরা থাকবেন তাঁরাই 'খাঁটি সোনা', কালীঘাটের পরাজিত প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বার্তা মমতার

কঠিন সময়ে যাঁরা থাকবেন তাঁরাই 'খাঁটি সোনা', কালীঘাটের পরাজিত প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বার্তা মমতার
শনিবার থেকেই তিন জেলায় তথ্যানুসন্ধানকারী দল পাঠাচ্ছে তৃণমূল। দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং হাওড়ায় যাবে সাংসদ ও নেতাদের নিতে তৈরি তিনটি দল ৷
Published : May 15, 2026 at 8:46 PM IST
কলকাতা, 15 মে: বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর ঘুরে দাঁড়াতে এবং সংগঠনের খোলনলচে বদলাতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শুক্রবার কালীঘাটে পরাজিত প্রার্থী ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া বার্তা দিয়েছেন। যাঁরা এই কঠিন সময়ে দল ছাড়তে চান, তাঁদের উদ্দেশে দরজা খোলা রাখার ইঙ্গিত দিয়ে মমতা সাফ জানিয়েছেন, তিনি নতুন করে দলকে সাজাবেন। অন্যদিকে, রাজ্যে পালাবদলের পর ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলে শনিবার থেকেই তিন জেলায় তথ্যানুসন্ধানকারী দল পাঠাচ্ছে রাজ্যের বর্তমান প্রধান বিরোধী দল।
এদিনের বৈঠকে হারের কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি দলের শৃঙ্খলারক্ষায় কড়া অবস্থান নেন মমতা । দলীয় সূত্রে খবর, তিনি নেতাদের বলেন, "যাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার, তাঁরা চলে যান। আমি কাউকে আটকাব না। যাঁরা পড়ে থাকবেন, তাঁরা নিরেট সোনা।" দলের একাংশের প্রকাশ্যে মুখ খোলা বা একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া নিয়েও কড়া ভাষায় সতর্ক করে তিনি জানান, বেফাঁস মন্তব্য করা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কারও কিছু বলার থাকলে তা সরাসরি দলের অন্দরেই জানাতে হবে। পাশাপাশি, আগামী সাত দিনের মধ্যে জেলার নেতাদের এলাকা ভিত্তিক রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কেন এই হার, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছেন নেত্রী।
ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠছে। বহু দলীয় কর্মী এলাকাছাড়া বলে দলের তরফে দাবি করা হয়েছে। কালীঘাটের বৈঠকে সেই ঘরছাড়াদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ব্লক, টাউন এবং অঞ্চল স্তরে ছোট ছোট মিটিং ও মিছিল পুনরায় শুরু করার কথা বলেছেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় কার্যালয়গুলি মেরামত করে রঙ করার নির্দেশ দিয়ে মমতা জানান, প্রয়োজনে তিনি নিজেও পার্টি অফিসে রঙ করবেন। যাঁরা এখন 'রঙ বদলাচ্ছেন', তাঁদের দল থেকে চলে যেতেও নির্দেশ দেন তিনি।
জেলায় জেলায় যাবেন নেতারা
বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলে দলের তরফে একটি তথ্যানুসন্ধানকারী প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়েছে। তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রকাশ করা একটি তালিকা অনুযায়ী, এই দল শনিবার থেকে কাজ শুরু করবে। মূলত তিনটি জেলায় যাবে দলের প্রতিনিধি দল।
দক্ষিণ 24 পরগনার দায়িত্বে রয়েছেন সুস্মিতা দেব, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাজদা আহমেদ এবং তন্ময় ঘোষ। পূর্ব মেদিনীপুরে যাবেন দোলা সেন, মহম্মদ নাদিমুল হক, ডা. শর্মিলা সরকার ও সুশোভন রায়। অন্যদিকে, হুগলি জেলায় তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্বে থাকছেন প্রতিমা মণ্ডল, সামিরুল ইসলাম, বীরবাহা হাঁসদা, শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুমন ভট্টাচার্য এবং সৈয়দ তানভীর নাসরিন। আক্রান্ত কর্মীদের আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য দলের তরফে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷
আইটি সেলে রদবদল
ভোটের এই আবহে দলের আইটি সেলেও বড়সড় রদবদল ঘটিয়েছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। দেবাংশু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন আইটি সেলের বর্তমান কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ তার বদলে একটি 6 সদস্যের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভোটগণনায় কারচুপির অভিযোগ এবং ইভিএম ইস্যুকে সামনে রেখে আগামী দিনে প্রচারের রূপরেখা তৈরি করবে এই নবগঠিত কমিটি।
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক রদবদল হয়েছে। 2021 সালের নির্বাচনে যেখানে তৃণমূল 215টি আসন পেয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, এবার তা নেমে এসেছে মাত্র 80টিতে। অন্যদিকে বিজেপি 77 আসন থেকে একলাফে 207টি আসন পেয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে।
এই বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে এর আগে বৃহস্পতিবারও কালীঘাটে দলীয় সাংসদদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েনের মতো শীর্ষ নেতারা। সেই বৈঠকেই দলনেত্রী বার্তা দিয়েছিলেন, কোনওভাবেই মনোবল ভাঙলে চলবে না। অতীতেও তাঁরা বিরোধী আসনে বসে লড়াই করেছেন ৷ আগামিদিনেও ফের রাস্তায় নেমে সেই লড়াই জারি থাকবে। সব মিলিয়ে, ছাব্বিশের এই ভরাডুবির পর সংগঠনকে মজবুত করে ফের ময়দানে নামতে কোমর বাঁধছে ঘাসফুল শিবির।