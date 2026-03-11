রান্নার গ্যাসের সঙ্কট মেটাতে বাংলায় 'গ্রিন চ্যানেল', ভিন রাজ্যে সরবরাহ বন্ধে কড়া মমতা

রান্নার গ্যাসের সঙ্কট মেটাতে বাংলায় 'গ্রিন চ্যানেল', ভিন রাজ্যে সরবরাহ বন্ধে কড়া মমতা
মুখ্যমন্ত্রী জানান, রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ৷ তার জন্য প্রশাসন সব ধরনের ব্যবস্থা নেবে ৷
Published : March 11, 2026 at 8:39 PM IST
কলকাতা, 11 মার্চ: রান্নার গ্যাসের সঙ্কট কাটাতে উদ্যোগ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গ্যাস কোম্পানি ও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করলেন তিনি ৷ বৈঠকে ঠিক হয়েছে, রাজ্যের মধ্যে গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে গ্যাস এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে ৷ আপাতত ভিনরাজ্যে পাঠানো যাবে না ৷ পাশাপাশি কালোবাজারি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ৷ একবার গ্যাস বুকিংয়ের পর এখন 25 দিন অপেক্ষা করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এ নিয়েও কথা হয়েছে বৈঠকে ৷
বৈঠক শেষে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে মমতা স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যের উৎপাদিত গ্যাস এখন অন্য রাজ্যে পাঠানো যাবে না। একইসঙ্গে কালোবাজারি বা মজুতদারি রুখতে কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ৷ তিনি বলেন, "গ্যাসের জোগান নিয়ে মানুষ খুব উদ্বিগ্ন। রান্নাঘর থেকে রেস্টুরেন্ট, হোটেল, গেস্ট হাউসে কমার্শিয়াল গ্যাসের প্রয়োজন। হাসাপাতাল থেকে আইসিডিএস কেন্দ্রেও প্রয়োজন হয় গ্যাসের ৷ গৃহস্থ পরিবারের সমস্যার দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে ৷ সবার কথা মাথায় রেখে আজ বৈঠক হল ৷"
বুকিংয়ের পর 25 দিন অপেক্ষার নিয়ম ঘিরেই যে মূল সমস্যা তৈরি হয়েছে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটা ঠিক যে একটা প্যানিক তৈরি হয়েছে । মানুষ ভাবছেন, আমার একটা গ্যাস আছে যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে আমাকে আরেকটা পেতে 25 দিন লাগবে ! এটা কিন্তু চিন্তার বিষয় ।"
গ্যাস কোম্পানিগুলির দাবি, আগে যেখানে 2 লক্ষ সিলিন্ডারের চাহিদা ছিল এখন তা এক ধাক্কায় 6 লক্ষে গিয়ে ঠেকেছে ৷ চাহিদা এতটা বাড়ায় সার্ভার বসে গিয়েছে । এর প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সার্ভার দ্রুত ঠিক করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "সার্ভারটাকে আপনারা ঠিক করুন। আপনাদের কাছে তথ্য আছে ৷ যাঁরা সিঙ্গল গ্যাস নেন তাঁদের সমস্যা বেশি ৷ হয় তাঁদের গ্য়াস ফুরিয়ে গিয়েছে বা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে ৷ তাঁদের অবিলম্বে একটা গ্যাস সাপ্লাই করে দিন ।"
সঙ্কট মোকাবিলায় রাজ্য সরকার গ্যাস সরবরাহের জন্য বিশেষ 'গ্রিন চ্যানেল' তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গ্যাস কোম্পানিগুলিকে স্পষ্টভাবে অনুরোধ করেছেন যাতে এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের রিফাইনারি (হলদিয়া, কোলাঘাট, দুর্গাপুর) থেকে উৎপাদিত গ্যাস বাইরের রাজ্যে পাঠানো না হয়। তাঁর কথায়, "আপনারা দয়া করে এখানকার যে গ্যাসটা এখানে তৈরি হয় সেটা বাইরে পাঠাবেন না। বাইরের লোক আমাদের দেবে না। তাই আমি নিজের ঘরটাকে আগে সামলাব।"
শুধু গৃহস্থালি নয় বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রও যাতে পুরোপুরি উপেক্ষিত না হয় সে বিষয়ে বিকল্প পথের কথা জানিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, "যতদিন পর্যাপ্ত গ্যাস হাতে না আসছে ততদিন রেস্তোরাঁ বা হোম ডেলিভারি সংস্থাগুলিকে অন্তত 2 শতাংশ গ্যাস দেওয়া হোক ৷ তাহলে তারা অল্প খরচে কাজ চালিয়ে নিতে পারবে ।" এছাড়া গ্রামাঞ্চলে স্টোভে রান্নার সুবিধার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রেশন ডিলারদের মাধ্যমে পর্যাপ্ত কেরোসিন মজুত রাখার কথাও আলোচনা হয়েছে এদিনের বৈঠকে।
চরম পরিস্থিতিতে কেউ যাতে ফায়দা লুটতে না পারে সে ব্যাপারেও কড়া বার্তা দিয়েছে নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে মজুতদারি না করার আবেদন জানানোর পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "যদি সত্যি সত্যি কোথাও মজুত হয় বা কেউ ব্ল্যাকমেইলিং করে তাহলে সেটা উদ্ধার করে সরকার সাধারণ মানুষকে দিয়ে দেবে। এটা আমরা অ্যালাউ করব না।"
এ প্রসঙ্গে একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন "আমি ফোর্স ইউজ করব না। আমি ভালোবেসে বোঝাব যাতে কেউ মজুত না করে ৷ মানুষকে বোঝাতে হবে এটা টাকা রোজগারের সময় নয়, এটা বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময়।" কোভিডের সময়ের উদাহরণ টেনে তিনি জানান, সে সময়ও সরকার ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেছিল এবং তাঁরা সাধারণ মানুষের স্বার্থে সাড়া দিয়েছিলেন ৷ এবারও তেমনই করা দরকার ৷
পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য ও গ্যাস কোম্পানিগুলির তরফে আলাদা আলাদা ড্যাশবোর্ড ও এসওপি (SOP) তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের স্টকের খবর পাবেন ৷ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে এই সমস্যা তৈরি হলেও কেন্দ্রের দূরদর্শিতার অভাবকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "সাপ্লাই চেইনটা আমাদের হাতে নেই এটা ভারত সরকারের হাতে ৷ এই সঙ্কটকে আমি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চাই না। কিন্তু কোনও ব্যাপারেই এই সরকার ঠিক করে পরিকল্পনা করতে পারে না ৷"
আগামিকাল বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে নিয়ে এই ইস্যুতে ফের একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ জেলাভিত্তিক নোডাল অফিসার নিয়োগ করে পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে ৷ সামগ্রিকভাবে, সাধারণ মানুষের হেঁশেলে যাতে আগুন না জ্বলে, তা নিশ্চিত করতেই কার্যত মরিয়া হয়ে আসরে নেমেছে রাজ্য প্রশাসন।