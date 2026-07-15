40 বছর ধরে শহিদ তর্পণ করছে তৃণমূল কংগ্রেস, বন্ধ হওয়ার প্রশ্নই নেই : 21 জুলাই নিয়ে কর্মীদের বার্তা মমতার

40 বছর ধরে শহিদ তর্পণ করছে তৃণমূল কংগ্রেস, বন্ধ হওয়ার প্রশ্নই নেই : 21 জুলাই নিয়ে কর্মীদের বার্তা মমতার
ফেসবুক লাইভ করে বিজেপির পাশাপাশি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকেও তীব্র আক্রমণ শানালেন মমতা ৷ বার্তা দিলেন 21 জুলাই নিয়ে ৷
Published : July 15, 2026 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: 40 বছর ধরে আমরা শহিদ তর্পণ করছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তা বন্ধ হওয়ার প্রশ্নই নেই ৷ বুধবার কলকাতা হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো এমনটাই জানালেন ৷ এদিন ফেসবুক লাইভ করে 21 জুলাই নিয়ে একদিকে প্রশাসনের উদ্দেশে যেমন বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই দলীয় নেতা-কর্মীদেরও চাহ্গা করার মরিয়া চেষ্টা করলেন তিনি ৷ বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে 21 তারিখ সকাল 11টা থেকে সমাবেশ শুরুর ডাক দিয়ে মমতা বলেন, "40 বছর ধরে আমরা শহিদ তর্পণ করে আসছি ৷ এবারও করব ৷ আমরা আগেই মেয়ো রোড চেয়েছিলাম কিন্তু ওদের দিয়েছে ৷ এই সরকার আমদের অনুমতি দেয়নি ৷ আদালতের রায়ে আমরা সকাল 11টা থেকে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে জমায়েত শুরু করব ৷"
উল্লেখ্য, ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনেই প্রতি বছর 21 জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ করে থাকে তৃণমূল ৷ তবে এবার রাজ্যে পালাবদলের পর তাতে ছেদ পড়ল ৷ ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা করার অনুমতি পেল না কালীঘাট-তৃণমূল ৷ তবে বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে শহিদ দিবস পালনের অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ এদিন তিনি নির্দেশে জানিয়েছেন, সর্বোচ্চ 2 হাজার 500 হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে করা যাবে এই সমাবেশ ৷ পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে আইন-শৃঙ্খলার কোনও সমস্যা না-হয় ৷ বেলা 12টা থেকে সাড়ে 3টে পর্যন্ত এই শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের সময় বেঁধে দিয়েছে আদালত ৷
এরপরই এদিন বিকালে ফেসবুক লাইভ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ সেখানেই বিজেপির পাশাপাশি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকেও তীব্র আক্রমণ শানালেন মমতা ৷ পাশাপাশি উঠে এসেছে মদন মিত্রের প্রসঙ্গও ৷ নাম না করে মদন মিত্রের বিষয়ে তিনি বলেন, "একজন আজ চলে গিয়েছে ৷ আমার তাতে কোনও দুঃখ নেই ৷ কারণ গতকাল আমাকে সে মেসেজ করে বলেছিল, তাঁর ছেলে, বউকে ইডি সমন পাঠিয়েছে ৷ তখনই বুঝে গিয়েছিলাম ৷ আমরা তখনই তাঁকে দলের সব পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছি ৷ মিথ্যাচার করবেন না ৷ সেটিং করে অনেকেই এখন সাধু হচ্ছে ৷ বিজেপির কোলে দুলছে সেটিং কোম্পানি ৷"
এরই সঙ্গে, 21 জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে মমতা বলেন, "14 জুন পুলিশকে আমরা জানিয়েছিলাম ৷পুলিশ কালীঘাট হাজরা মোড়ে মিটিং করতে বলছে ! আদালতের নির্দেশে আমরা বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে সমাবেশ করব ৷ তবে ভয় দেখাবেন না ৷ আশা করব প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে ৷ আগেরদিন আমি সন্ধ্য়াবেলা জায়গা দেখতে যাব ৷ পুলিশ সহযোগিতা করবে আমাদের আশা ৷ বিজেপির লুম্পেনরা, বিরোধীরা যাতে আমাদের মিটিংটা ভেস্তে দিতে না পারে তাই আগাম প্রশাসনকে দেখার অনুরোধ করছি ৷" পাশাপাশি কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আমাদের কারও ছবির দরকার নেই ৷ তৃণমূলের প্রতীকটা রাখবেন শুধু ৷ অন্য জায়গায় যাবেন না ৷ পুলিশ জোর করে অন্য জায়গায় ঢুকিয়ে দিতে পারে ৷ আপনারা এই সমাবেশেই আসবেন ৷ যারা থাকার তারা থাকবে, যারা যাবার তারা যাবে ৷"
এদিন বিদ্রোহী শিবিরকেও একহাত নিয়েছেন মমতা ৷ অভিষেককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দল ছাড়ার যে হিড়িক লেগেছে সেই প্রসঙ্গেও এদিন মুথখ খুলেছেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "অভিষেক এখন অনেক খারাপ ! এটা আপনাদের কাছে একটা বাহানা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ ও যদি একটু সেটিং করে নিত তবে অনেক স্বস্তি পেত ৷ অভিষেকের জন্য চলে যাচ্ছেন, এটা আপনাদের বাহান, অযুহাত ৷ আমিও সেটিং করে নিলে এত অত্যাচার সহ্য করতে হত না ৷ আপনাদের যোগ্য জবাব আমরা দেব না মানুষ দেবে ৷"